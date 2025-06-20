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Киев давно мог передать Москве список пропавших детей, заявила Захарова

Киев давно мог передать Москве список пропавших детей, заявила Захарова - РИА Новости, 20.06.2025

Киев давно мог передать Москве список пропавших детей, заявила Захарова

Киев давно мог передать Москве список пропавших детей, но не делал этого, а вел дезинформационную кампанию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:52:00+03:00

2025-06-20T13:52:00+03:00

2025-06-20T13:52:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Киев давно мог передать Москве список пропавших детей, но не делал этого, а вел дезинформационную кампанию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала, что Киев рассказывал фейковую историю про якобы тысячи "украденных" Москвой украинских детей. "Киевский режим укрепился на позиции 20 тысяч якобы вывезенных Россией детей. Эта цифра публиковалась и в материалах ОБСЕ, эта цифра называлась и в материалах Европарламента", - сказала Захарова на сессии ПМЭФ "Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий". Она напомнила, что в ходе выполнения договоренностей, достигнутых в Стамбуле, Москве был передан список из 339 фамилий детей. По ее словам, это были не "украденные" РФ дети, а те, которых родители не могли найти. "Все эти годы, и до 2022, и во время 2022, и после 2022, у нас действует и в России, и на Украине институт уполномоченных по правам ребенка и по правам человека, которые занимаются ровно этим… Каждый день на протяжении всех этих лет можно было передать любой список, фамилию, фотографию, данные уполномоченному по праву ребенка Марии Львовой-Беловой. Передавались, но, конечно, никакие не тысячи, а конкретные истории. И детей-то находили, дети возвращались к родителям на Украине, и дети с Украины возвращались к родителям на территории Российской Федерации. Все работало, но параллельно шла эта дезинформационная кампания", - подчеркнула Захарова. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. По итогам переговоров Россия также получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/lvova-belova-2023885420.html

https://ria.ru/20250619/deti-2023883947.html

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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, мария львова-белова, обсе, европарламент