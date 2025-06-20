https://ria.ru/20250620/khayp-2024163658.html

Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище для Маска хайпом

Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище для Маска хайпом - РИА Новости, 20.06.2025

Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище для Маска хайпом

Депутат Госдумы Владислав Даванков выходит за рамки приличий, говоря о политическом убежище в России для американского миллиардера Илона Маска, заявил РИА... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:56:00+03:00

2025-06-20T11:56:00+03:00

2025-06-20T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Владислав Даванков выходит за рамки приличий, говоря о политическом убежище в России для американского миллиардера Илона Маска, заявил РИА Новости высокопоставленный источник."Хайп депутата Даванкова становится уже неприличным. И все бы ничего, но он все-таки зампред Госдумы", — сказал собеседник агентства.На прошлой неделе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит МИД предоставить Маску политическое убежище и российское гражданство. Он напомнил, что бывший советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон назвал миллиардера нелегальным мигрантом и призвал выдворить его из США. По мнению Даванкова, Маску нужно обеспечить безопасность, а России такие мигранты нужны.На полях ПМЭФ Даванков рассказал, что МИД получил от партии "Новые люди" соответствующее обращение.

https://ria.ru/20250620/mask-2024135991.html

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россия, госдума рф, владислав даванков, илон маск, в мире