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Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище для Маска хайпом - РИА Новости, 20.06.2025
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11:56 20.06.2025 (обновлено: 13:19 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/khayp-2024163658.html
Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище для Маска хайпом
Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище для Маска хайпом - РИА Новости, 20.06.2025
Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище для Маска хайпом
Депутат Госдумы Владислав Даванков выходит за рамки приличий, говоря о политическом убежище в России для американского миллиардера Илона Маска, заявил РИА... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:56:00+03:00
2025-06-20T13:19:00+03:00
россия
госдума рф
владислав даванков
илон маск
в мире
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Владислав Даванков выходит за рамки приличий, говоря о политическом убежище в России для американского миллиардера Илона Маска, заявил РИА Новости высокопоставленный источник."Хайп депутата Даванкова становится уже неприличным. И все бы ничего, но он все-таки зампред Госдумы", — сказал собеседник агентства.На прошлой неделе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит МИД предоставить Маску политическое убежище и российское гражданство. Он напомнил, что бывший советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон назвал миллиардера нелегальным мигрантом и призвал выдворить его из США. По мнению Даванкова, Маску нужно обеспечить безопасность, а России такие мигранты нужны.На полях ПМЭФ Даванков рассказал, что МИД получил от партии "Новые люди" соответствующее обращение.
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россия, госдума рф, владислав даванков, илон маск, в мире
Россия, Госдума РФ, Владислав Даванков, Илон Маск, В мире
Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище для Маска хайпом

Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище в РФ для Маска хайпом

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Владислав Даванков выходит за рамки приличий, говоря о политическом убежище в России для американского миллиардера Илона Маска, заявил РИА Новости высокопоставленный источник.
«
"Хайп депутата Даванкова становится уже неприличным. И все бы ничего, но он все-таки зампред Госдумы", — сказал собеседник агентства.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Маска
Вчера, 10:56
На прошлой неделе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит МИД предоставить Маску политическое убежище и российское гражданство. Он напомнил, что бывший советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон назвал миллиардера нелегальным мигрантом и призвал выдворить его из США. По мнению Даванкова, Маску нужно обеспечить безопасность, а России такие мигранты нужны.
На полях ПМЭФ Даванков рассказал, что МИД получил от партии "Новые люди" соответствующее обращение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Отношения Маска и Трампа погубили худшие люди Америки
8 июня, 08:00
 
РоссияГосдума РФВладислав ДаванковИлон МаскВ мире
 
 
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