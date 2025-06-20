https://ria.ru/20250620/khayp-2024163658.html
Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище для Маска хайпом
Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище для Маска хайпом - РИА Новости, 20.06.2025
Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище для Маска хайпом
Депутат Госдумы Владислав Даванков выходит за рамки приличий, говоря о политическом убежище в России для американского миллиардера Илона Маска, заявил РИА... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:56:00+03:00
2025-06-20T11:56:00+03:00
2025-06-20T13:19:00+03:00
россия
госдума рф
владислав даванков
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805917_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9e8b3435b7d04e9fa587ce3b17b21b94.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Владислав Даванков выходит за рамки приличий, говоря о политическом убежище в России для американского миллиардера Илона Маска, заявил РИА Новости высокопоставленный источник."Хайп депутата Даванкова становится уже неприличным. И все бы ничего, но он все-таки зампред Госдумы", — сказал собеседник агентства.На прошлой неделе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит МИД предоставить Маску политическое убежище и российское гражданство. Он напомнил, что бывший советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон назвал миллиардера нелегальным мигрантом и призвал выдворить его из США. По мнению Даванкова, Маску нужно обеспечить безопасность, а России такие мигранты нужны.На полях ПМЭФ Даванков рассказал, что МИД получил от партии "Новые люди" соответствующее обращение.
https://ria.ru/20250620/mask-2024135991.html
https://ria.ru/20250608/ssha-2021510629.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805917_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d853d6ca9d0a299cd09b74171b0a9c13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, владислав даванков, илон маск, в мире
Россия, Госдума РФ, Владислав Даванков, Илон Маск, В мире
Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище для Маска хайпом
Источник назвал слова Даванкова о политическом убежище в РФ для Маска хайпом