https://ria.ru/20250620/kazan-2024177322.html

В Казани на вертолетном заводе нашли сумку с контейнером и проводами

В Казани на вертолетном заводе нашли сумку с контейнером и проводами - РИА Новости, 20.06.2025

В Казани на вертолетном заводе нашли сумку с контейнером и проводами

Сумку с пластиковым контейнером и проводами обнаружили под вертолетом Ми-17 на Казанском вертолетном заводе, опасные находки были уничтожены направленным... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:18:00+03:00

2025-06-20T12:18:00+03:00

2025-06-20T12:18:00+03:00

происшествия

казанский вертолетный завод

ми-17

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565249155_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5cab8f7419d8844a7ef3dd67ed13dcab.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сумку с пластиковым контейнером и проводами обнаружили под вертолетом Ми-17 на Казанском вертолетном заводе, опасные находки были уничтожены направленным взрывом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Под днищем Ми-17 на Казанском вертолетном заводе обнаружена черная сумка с пластиковым контейнером", - сказал собеседник агентства. По его словам, от этой сумки тянулись провода еще к двум, которые лежали в кустах. "Все найденные опасные находки были изъяты и уничтожены специалистами направленным взрывом", - добавил собеседник агентства, уточнив, что происшествие на заводе произошло 17 июня. "Предполагаемый злоумышленник в ходе проведенного поиска найден мертвым. Возбуждено уголовное дело", - заключил он.

https://ria.ru/20250609/zapchasti-2021719134.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казанский вертолетный завод, ми-17