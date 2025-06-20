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В Казани на вертолетном заводе нашли сумку с контейнером и проводами - РИА Новости, 20.06.2025
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12:18 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/kazan-2024177322.html
В Казани на вертолетном заводе нашли сумку с контейнером и проводами
В Казани на вертолетном заводе нашли сумку с контейнером и проводами - РИА Новости, 20.06.2025
В Казани на вертолетном заводе нашли сумку с контейнером и проводами
Сумку с пластиковым контейнером и проводами обнаружили под вертолетом Ми-17 на Казанском вертолетном заводе, опасные находки были уничтожены направленным... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:18:00+03:00
2025-06-20T12:18:00+03:00
происшествия
казанский вертолетный завод
ми-17
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сумку с пластиковым контейнером и проводами обнаружили под вертолетом Ми-17 на Казанском вертолетном заводе, опасные находки были уничтожены направленным взрывом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Под днищем Ми-17 на Казанском вертолетном заводе обнаружена черная сумка с пластиковым контейнером", - сказал собеседник агентства. По его словам, от этой сумки тянулись провода еще к двум, которые лежали в кустах. "Все найденные опасные находки были изъяты и уничтожены специалистами направленным взрывом", - добавил собеседник агентства, уточнив, что происшествие на заводе произошло 17 июня. "Предполагаемый злоумышленник в ходе проведенного поиска найден мертвым. Возбуждено уголовное дело", - заключил он.
https://ria.ru/20250609/zapchasti-2021719134.html
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происшествия, казанский вертолетный завод, ми-17
Происшествия, Казанский вертолетный завод, Ми-17
В Казани на вертолетном заводе нашли сумку с контейнером и проводами

На Казанском вертолетном заводе под днищем Ми-17 нашли сумку с проводами

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗдание Казанского вертолетного завода
Здание Казанского вертолетного завода - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сумку с пластиковым контейнером и проводами обнаружили под вертолетом Ми-17 на Казанском вертолетном заводе, опасные находки были уничтожены направленным взрывом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Под днищем Ми-17 на Казанском вертолетном заводе обнаружена черная сумка с пластиковым контейнером", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от этой сумки тянулись провода еще к двум, которые лежали в кустах. "Все найденные опасные находки были изъяты и уничтожены специалистами направленным взрывом", - добавил собеседник агентства, уточнив, что происшествие на заводе произошло 17 июня.
"Предполагаемый злоумышленник в ходе проведенного поиска найден мертвым. Возбуждено уголовное дело", - заключил он.
Запчасти к вертолетам Ми-8 и Ми-17, которые контрабандисты пытались вывезти за рубеж - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Контрабандисты покупали запчасти для Ми-8 и Ми-17, сообщила ФСБ
9 июня, 09:51
 
ПроисшествияКазанский вертолетный заводМи-17
 
 
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