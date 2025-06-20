https://ria.ru/20250620/katastrofa-2024076309.html

"Совершили разворот": на Западе предупредили Украину о грядущей катастрофе

"Совершили разворот": на Западе предупредили Украину о грядущей катастрофе - РИА Новости, 20.06.2025

"Совершили разворот": на Западе предупредили Украину о грядущей катастрофе

Отказ США от новых поставок вооружения и финансирования обернется для Украины катастрофой, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T02:51:00+03:00

2025-06-20T02:51:00+03:00

2025-06-20T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_07dded48d6602c8a2d6a8d290204c736.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отказ США от новых поставок вооружения и финансирования обернется для Украины катастрофой, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung."Статистика, опубликованная ранее на этой неделе Кильским институтом мировой экономики, показывает, что американцы — долгое время самые главные сторонники украинцев — совершили разворот. С января Вашингтон не объявил ни об одном новом пакете помощи. <…> Для Украины это означает катастрофу", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что даже несмотря на то, что Европа удвоила финансовую помощь Украине, она даже коллективно никак не сможет компенсировать объемы помощи со стороны Вашингтона. Кроме того, есть оружие, которое ЕС не в состоянии поставить, — например, системы Patriot или ракеты ATACMS, поясняет NZZ.На минувшей неделе Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.Кроме того, как сообщала газета The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке. При этом изначально их должны были передать Украине. Пентагон без лишнего шума уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что министр обороны назвал это неотложной задачей, указывалось в статье.

https://ria.ru/20250620/dmitruk-2024073283.html

https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, министерство обороны сша