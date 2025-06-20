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"Совершили разворот": на Западе предупредили Украину о грядущей катастрофе - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:51 20.06.2025 (обновлено: 10:03 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/katastrofa-2024076309.html
"Совершили разворот": на Западе предупредили Украину о грядущей катастрофе
"Совершили разворот": на Западе предупредили Украину о грядущей катастрофе - РИА Новости, 20.06.2025
"Совершили разворот": на Западе предупредили Украину о грядущей катастрофе
Отказ США от новых поставок вооружения и финансирования обернется для Украины катастрофой, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:51:00+03:00
2025-06-20T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отказ США от новых поставок вооружения и финансирования обернется для Украины катастрофой, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung."Статистика, опубликованная ранее на этой неделе Кильским институтом мировой экономики, показывает, что американцы — долгое время самые главные сторонники украинцев — совершили разворот. С января Вашингтон не объявил ни об одном новом пакете помощи. &lt;…&gt; Для Украины это означает катастрофу", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что даже несмотря на то, что Европа удвоила финансовую помощь Украине, она даже коллективно никак не сможет компенсировать объемы помощи со стороны Вашингтона. Кроме того, есть оружие, которое ЕС не в состоянии поставить, — например, системы Patriot или ракеты ATACMS, поясняет NZZ.На минувшей неделе Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.Кроме того, как сообщала газета The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке. При этом изначально их должны были передать Украине. Пентагон без лишнего шума уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что министр обороны назвал это неотложной задачей, указывалось в статье.
https://ria.ru/20250620/dmitruk-2024073283.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Совершили разворот": на Западе предупредили Украину о грядущей катастрофе

NZZ: Украину ждет катастрофа из-за прекращения поддержки со стороны США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отказ США от новых поставок вооружения и финансирования обернется для Украины катастрофой, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.
"Статистика, опубликованная ранее на этой неделе Кильским институтом мировой экономики, показывает, что американцы — долгое время самые главные сторонники украинцев — совершили разворот. С января Вашингтон не объявил ни об одном новом пакете помощи. <…> Для Украины это означает катастрофу", — говорится в публикации.
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Издание также отмечает, что даже несмотря на то, что Европа удвоила финансовую помощь Украине, она даже коллективно никак не сможет компенсировать объемы помощи со стороны Вашингтона. Кроме того, есть оружие, которое ЕС не в состоянии поставить, — например, системы Patriot или ракеты ATACMS, поясняет NZZ.
На минувшей неделе Владимир Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.
Кроме того, как сообщала газета The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке. При этом изначально их должны были передать Украине. Пентагон без лишнего шума уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что министр обороны назвал это неотложной задачей, указывалось в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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