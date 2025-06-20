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Катар предупредил о негативных последствиях ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 20.06.2025
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15:16 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/katar-2024248224.html
Катар предупредил о негативных последствиях ударов Израиля по Ирану
Катар предупредил о негативных последствиях ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 20.06.2025
Катар предупредил о негативных последствиях ударов Израиля по Ирану
Удары Израиля по экономическим объектам Ирана могут привести к катастрофическим последствиями и поставить под угрозу поставки энергоносителей, заявил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:16:00+03:00
2025-06-20T15:16:00+03:00
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мухаммад бен абдуррахман аль тани
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ДОХА, 20 июн - РИА Новости. Удары Израиля по экономическим объектам Ирана могут привести к катастрофическим последствиями и поставить под угрозу поставки энергоносителей, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в телефонном разговоре с норвежским министром иностранных дел Эспеном Бартом Эйдом. "Его указал на серьезность израильских нападений на экономические объекты Ирана, предостерег от катастрофических региональных и мировых последствий, особенно в отношении стабильности энергопоставок", - привел содержание разговора МИД Катара в социальной сети Х. Катарский премьер также подчеркнул необходимость избегать атак на гражданские объекты с обеих сторон и минимизировать негативные последствия для гражданских лиц. Он указал на важность региональных и международных усилий для прекращения конфликта между Ираном и Израилем и возобновления диалога между сторонами. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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в мире, иран, израиль, катар, эспен барт эйде, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, мухаммад бен абдуррахман аль тани
В мире, Иран, Израиль, Катар, Эспен Барт Эйде, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани
Катар предупредил о негативных последствиях ударов Израиля по Ирану

Премьер Аль Тани заявил об угрозе энергопоставкам из-за ударов Израиля по Ирану

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкСтолица Катара Доха
Столица Катара Доха - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Столица Катара Доха. Архивное фото
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ДОХА, 20 июн - РИА Новости. Удары Израиля по экономическим объектам Ирана могут привести к катастрофическим последствиями и поставить под угрозу поставки энергоносителей, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в телефонном разговоре с норвежским министром иностранных дел Эспеном Бартом Эйдом.
"Его указал на серьезность израильских нападений на экономические объекты Ирана, предостерег от катастрофических региональных и мировых последствий, особенно в отношении стабильности энергопоставок", - привел содержание разговора МИД Катара в социальной сети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
Катарский премьер также подчеркнул необходимость избегать атак на гражданские объекты с обеих сторон и минимизировать негативные последствия для гражданских лиц. Он указал на важность региональных и международных усилий для прекращения конфликта между Ираном и Израилем и возобновления диалога между сторонами.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
 
В миреИранИзраильКатарЭспен Барт ЭйдеВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеМухаммад бен Абдуррахман Аль Тани
 
 
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