https://ria.ru/20250620/katar-2024248224.html

Катар предупредил о негативных последствиях ударов Израиля по Ирану

Катар предупредил о негативных последствиях ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 20.06.2025

Катар предупредил о негативных последствиях ударов Израиля по Ирану

Удары Израиля по экономическим объектам Ирана могут привести к катастрофическим последствиями и поставить под угрозу поставки энергоносителей, заявил... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:16:00+03:00

2025-06-20T15:16:00+03:00

2025-06-20T15:16:00+03:00

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ДОХА, 20 июн - РИА Новости. Удары Израиля по экономическим объектам Ирана могут привести к катастрофическим последствиями и поставить под угрозу поставки энергоносителей, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в телефонном разговоре с норвежским министром иностранных дел Эспеном Бартом Эйдом. "Его указал на серьезность израильских нападений на экономические объекты Ирана, предостерег от катастрофических региональных и мировых последствий, особенно в отношении стабильности энергопоставок", - привел содержание разговора МИД Катара в социальной сети Х. Катарский премьер также подчеркнул необходимость избегать атак на гражданские объекты с обеих сторон и минимизировать негативные последствия для гражданских лиц. Он указал на важность региональных и международных усилий для прекращения конфликта между Ираном и Израилем и возобновления диалога между сторонами. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, катар, эспен барт эйде, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, мухаммад бен абдуррахман аль тани