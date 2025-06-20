https://ria.ru/20250620/kasperskij-2024089382.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали о применении ИИ
В "Лаборатории Касперского" рассказали о применении ИИ - РИА Новости, 20.06.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о применении ИИ
Машинное обучение и искусственный интеллект ежедневно помогают специалистам "Лаборатории Касперского" выявлять около полумиллиона новых киберугроз, сообщил РИА... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:24:00+03:00
2025-06-20T07:24:00+03:00
2025-06-20T07:24:00+03:00
технологии
лаборатория касперского
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Машинное обучение и искусственный интеллект ежедневно помогают специалистам "Лаборатории Касперского" выявлять около полумиллиона новых киберугроз, сообщил РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса компании Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025. "Машинное обучение и искусственный интеллект ворвались в нашу жизнь стремительно и меняют ее во всех областях … В частности, мы сегодня до полумиллиона новых вредоносных объектов в день детектируем благодаря этим технологиям, в то время как наши специалисты заняты сложными и утонченными угрозами, которых тоже хватает", - сообщил он. Мошенники, как и компании по кибербезопасности, не стоят на месте и постоянно придумывают новые схемы. Проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что сегодня на рынке нет автоматизированного инструмента, который бы помогал в режиме реального времени выявлять дипфейки. Гербер напомнил, что пользователям мобильных устройств всегда важно проявлять базовую бдительность - не стоит вести диалог с незнакомцами, если неизвестна цель звонка. Также он не рекомендует оставлять открытым профиль в социальных сетях, чтобы мошенники не могли использовать фотографии оттуда для создания дипфейков. "Если вас просят передать какие-то конфиденциальные или личные данные, смс-код, либо перевести деньги, всегда старайтесь убедиться в том, что вы общаетесь именно с тем, за кого себя собеседник выдает. Лучше перезвоните по официальному номеру организации, которую якобы представляет говорящий, через альтернативные каналы связи, например по городскому телефону", - добавил эксперт. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/gref-2023881959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лаборатория касперского
Технологии, Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" рассказали о применении ИИ
Гербер: ИИ помогают выявлять около полумиллиона новых киберугроз в день
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Машинное обучение и искусственный интеллект ежедневно помогают специалистам "Лаборатории Касперского" выявлять около полумиллиона новых киберугроз, сообщил РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса компании Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025.
"Машинное обучение и искусственный интеллект ворвались в нашу жизнь стремительно и меняют ее во всех областях … В частности, мы сегодня до полумиллиона новых вредоносных объектов в день детектируем благодаря этим технологиям, в то время как наши специалисты заняты сложными и утонченными угрозами, которых тоже хватает", - сообщил он.
Мошенники, как и компании по кибербезопасности, не стоят на месте и постоянно придумывают новые схемы. Проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что сегодня на рынке нет автоматизированного инструмента, который бы помогал в режиме реального времени выявлять дипфейки.
Гербер напомнил, что пользователям мобильных устройств всегда важно проявлять базовую бдительность - не стоит вести диалог с незнакомцами, если неизвестна цель звонка. Также он не рекомендует оставлять открытым профиль в социальных сетях, чтобы мошенники не могли использовать фотографии оттуда для создания дипфейков.
"Если вас просят передать какие-то конфиденциальные или личные данные, смс-код, либо перевести деньги, всегда старайтесь убедиться в том, что вы общаетесь именно с тем, за кого себя собеседник выдает. Лучше перезвоните по официальному номеру организации, которую якобы представляет говорящий, через альтернативные каналы связи, например по городскому телефону", - добавил эксперт.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.