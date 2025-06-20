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"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом - РИА Новости, 20.06.2025
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17:54 20.06.2025 (обновлено: 23:32 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024330674.html
"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом
"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом - РИА Новости, 20.06.2025
"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом
На днях суд в Ереване арестовал предпринимателя Самвела Карапетяна, вступившегося за Армянскую апостольскую церковь. Многие осудили преследование бизнесмена,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:54:00+03:00
2025-06-20T23:32:00+03:00
армения
ереван
украина
самвел карапетян
никол пашинян
эмир кустурица
армянская апостольская церковь
электросети армении
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На днях суд в Ереване арестовал предпринимателя Самвела Карапетяна, вступившегося за Армянскую апостольскую церковь. Многие осудили преследование бизнесмена, посчитав это политической расправой.Как отреагировали на ситуацию за рубежом — в материале РИА Новости."Премьер-министр Никол Пашинян осуществляет политическую расправу в рамках известной всем повестки — ликвидации армянского вопроса и устранения бизнесменов или политиков, представляющих для него угрозу в борьбе за удержание власти, в числе которых и Самвел Карапетян"."Преследование Карапетяна является очередным проявлением антицерковных действий премьер-министра с целью лишить Армянскую церковь поддержки своей паствы с использованием страха и угроз".&quot;Абсолютно понятно, что это делается под надуманными предлогами: только потому, что его активность не угодила премьер-министру&quot;.&quot;Это делает Зеленский на Украине, это пытались сделать в Черногории. Но там народ поднялся — и Белград смог отстоять церковь. Поэтому нам остается верить, что и у нас, православных, есть защита, и искать ее в нашей братской России&quot;.&quot;Думаю, всем людям, кто отдавал этот приказ и кто его выполнял, — пройдет немного времени, и им будет стыдно. И пока не поздно — опомнитесь, помогите и поддержите Самвела Карапетяна. Надеюсь, что здравый смысл победит и все это останется недоразумением.&quot;Арест бизнесмена имеет целью показать, что постигнет тех, кто не придерживается общей линии противостояния с Россией на постсоветском пространстве. Все, что можно сказать об этом, мы видим и на Украине. &lt;...&gt; Чтобы сохранить власть, он (Пашинян. — Прим. ред.) должен всеми возможными способами отвлекать внимание от того факта, что он потерял Нагорный Карабах из-за своей неуместной политики&quot;.&quot;Дело Карапетяна напоминает ситуацию, с которой сталкивались румыны и молдаване, где выборы были узурпированы. Это своего рода прелюдия к тому, что может произойти в Армении, или к тому, что сейчас готовит господин Пашинян, нападая на Армянскую церковь — важнейший элемент армянской идентичности — а также бизнесмена, поддерживавшего эту церковь, который завтра может стать реальным и популярным оппонентом, способным участвовать в выборах&quot;.&quot;Армянская апостольская церковь — одна из древнейших христианских организаций на земле — подвергается государственному давлению, власти пытаются установить над ней более жесткий контроль&quot;.Преследование Карапетяна в Армении
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армения, ереван, украина, самвел карапетян, никол пашинян, эмир кустурица, армянская апостольская церковь, электросети армении, преследование карапетяна в армении , армаис камалов
Армения, Ереван, Украина, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Эмир Кустурица, Армянская апостольская церковь, Электросети Армении, Преследование Карапетяна в Армении , Армаис Камалов
"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом

Арест Карапетяна в Армении вызвал возмущение за рубежом

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На днях суд в Ереване арестовал предпринимателя Самвела Карапетяна, вступившегося за Армянскую апостольскую церковь. Многие осудили преследование бизнесмена, посчитав это политической расправой.
Как отреагировали на ситуацию за рубежом — в материале РИА Новости.
  • Конфликт армянского премьера с церковью не оправдывает ареста Карапетяна, заявил ливанский политик Викан Тусунян:
«
"Премьер-министр Никол Пашинян осуществляет политическую расправу в рамках известной всем повестки — ликвидации армянского вопроса и устранения бизнесменов или политиков, представляющих для него угрозу в борьбе за удержание власти, в числе которых и Самвел Карапетян".
Викан Тусунян
ливанский политик
  • Действия Еревана осудила Армянская церковь в Москве:
«
"Преследование Карапетяна является очередным проявлением антицерковных действий премьер-министра с целью лишить Армянскую церковь поддержки своей паствы с использованием страха и угроз".
  • Ереван пытается поставить церковь под госконтроль, заявил экс-депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
  • Президент фонда "Наследие и прогресс" Армаис Камалов сказал, что защита духовных ценностей не может быть уголовно наказуема.
  • В Союзе армян России возмутились преследованием Карапетяна, оно происходит по надуманному поводу:
«

"Абсолютно понятно, что это делается под надуманными предлогами: только потому, что его активность не угодила премьер-министру".

Герман Ананянц
заместитель президента Союза армян России
  • Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал арест предпринимателя частью плана Запада по установлению контроля над обществом:
«

"Это делает Зеленский на Украине, это пытались сделать в Черногории. Но там народ поднялся — и Белград смог отстоять церковь. Поэтому нам остается верить, что и у нас, православных, есть защита, и искать ее в нашей братской России".

Эмир Кустурица
сербский режиссер
  • Жена арестованного бизнесмена Этери Карапетян подчеркнула, что его семья не боится правды, но требует справедливости, а не мести.
  • Карапетяна поддержал и его друг — композитор Игорь Крутой:
«

"Думаю, всем людям, кто отдавал этот приказ и кто его выполнял, — пройдет немного времени, и им будет стыдно. И пока не поздно — опомнитесь, помогите и поддержите Самвела Карапетяна. Надеюсь, что здравый смысл победит и все это останется недоразумением.

Игорь Крутой
композитор
  • Сербский публицист Владимир Димитриевич указал, что арест Карапетяна в том числе направлен против России:
«

"Арест бизнесмена имеет целью показать, что постигнет тех, кто не придерживается общей линии противостояния с Россией на постсоветском пространстве. Все, что можно сказать об этом, мы видим и на Украине. <...> Чтобы сохранить власть, он (Пашинян. — Прим. ред.) должен всеми возможными способами отвлекать внимание от того факта, что он потерял Нагорный Карабах из-за своей неуместной политики".

Владимир Димитриевич
сербский публицист
  • Первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян назвала правовым беспределом арест Карапетяна.
  • Член правления АНО "Евразия" Микаэл Бадалян считает, что Пашинян расчищает поле перед парламентскими выборами 2026 года.
  • Арест Карапетяна связан с устранением соперников перед выборами, считает ливано-армянский эксперт по внутренней и внешней политике Армении Ягия Ташджян.
  • Такого же мнения придерживается политолог Грант Микаелян, отмечающий, что армянский премьер видит в Карапетяне конкурента.
Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви
18 июня, 10:56
  • Бизнесмен Артур Согомонян отметил, что предприниматель встал на защиту церкви, нельзя допускать его преследования.
  • Арест Карапетяна может быть попыткой узурпировать выборы в Армении, заявил французский журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко:
«

"Дело Карапетяна напоминает ситуацию, с которой сталкивались румыны и молдаване, где выборы были узурпированы. Это своего рода прелюдия к тому, что может произойти в Армении, или к тому, что сейчас готовит господин Пашинян, нападая на Армянскую церковь — важнейший элемент армянской идентичности — а также бизнесмена, поддерживавшего эту церковь, который завтра может стать реальным и популярным оппонентом, способным участвовать в выборах".

Дмитрий де Кошко
Французский журналист и общественный деятель
  • Телеведущая и продюсер Яна Рудковская: Карапетяна знают и уважают во многих странах мира, на происходящее больно смотреть.
  • В поддержку бизнесмена также высказался певец Филипп Киркоров.
  • Турецкий эксперт Хазел Чаган Эльбир: Пашинян делает выпады в адрес церкви и Карапетяна при поддержке Запада.
  • Известный блогер из США Марио Науфал заявил о попытке властей Армении взять церковь под контроль:
«

"Армянская апостольская церковь — одна из древнейших христианских организаций на земле — подвергается государственному давлению, власти пытаются установить над ней более жесткий контроль".

Марио Науфал
американский блогер
  • Арест Карапетяна отпугнет от Армении многих инвесторов, считает председатель Форума армянских союзов Европы и армянской диаспоры Словакии Ашот Григорян.
  • Действия, предпринятые властями Армении против Карапетяна, — вызов для всего армянского общества, заявил генеральный секретарь Центра политических и стратегических исследований "Аль-Фараби" доктор Мухтар Губаши.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Позор". Экс-президент Армении прокомментировал арест Карапетяна
19 июня, 19:38

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны властей страны.
  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
  • В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Карапетян заявил, что не откажется от своих принципов
18 июня, 10:39
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
 
АрменияЕреванУкраинаСамвел КарапетянНикол ПашинянЭмир КустурицаАрмянская апостольская церковьЭлектросети АрменииПреследование Карапетяна в АрменииАрмаис Камалов
 
 
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