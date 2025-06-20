https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024330674.html

"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом

"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом - РИА Новости, 20.06.2025

"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом

На днях суд в Ереване арестовал предпринимателя Самвела Карапетяна, вступившегося за Армянскую апостольскую церковь. Многие осудили преследование бизнесмена,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:54:00+03:00

2025-06-20T17:54:00+03:00

2025-06-20T23:32:00+03:00

армения

ереван

украина

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никол пашинян

эмир кустурица

армянская апостольская церковь

электросети армении

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На днях суд в Ереване арестовал предпринимателя Самвела Карапетяна, вступившегося за Армянскую апостольскую церковь. Многие осудили преследование бизнесмена, посчитав это политической расправой.Как отреагировали на ситуацию за рубежом — в материале РИА Новости."Премьер-министр Никол Пашинян осуществляет политическую расправу в рамках известной всем повестки — ликвидации армянского вопроса и устранения бизнесменов или политиков, представляющих для него угрозу в борьбе за удержание власти, в числе которых и Самвел Карапетян"."Преследование Карапетяна является очередным проявлением антицерковных действий премьер-министра с целью лишить Армянскую церковь поддержки своей паствы с использованием страха и угроз"."Абсолютно понятно, что это делается под надуманными предлогами: только потому, что его активность не угодила премьер-министру"."Это делает Зеленский на Украине, это пытались сделать в Черногории. Но там народ поднялся — и Белград смог отстоять церковь. Поэтому нам остается верить, что и у нас, православных, есть защита, и искать ее в нашей братской России"."Думаю, всем людям, кто отдавал этот приказ и кто его выполнял, — пройдет немного времени, и им будет стыдно. И пока не поздно — опомнитесь, помогите и поддержите Самвела Карапетяна. Надеюсь, что здравый смысл победит и все это останется недоразумением."Арест бизнесмена имеет целью показать, что постигнет тех, кто не придерживается общей линии противостояния с Россией на постсоветском пространстве. Все, что можно сказать об этом, мы видим и на Украине. <...> Чтобы сохранить власть, он (Пашинян. — Прим. ред.) должен всеми возможными способами отвлекать внимание от того факта, что он потерял Нагорный Карабах из-за своей неуместной политики"."Дело Карапетяна напоминает ситуацию, с которой сталкивались румыны и молдаване, где выборы были узурпированы. Это своего рода прелюдия к тому, что может произойти в Армении, или к тому, что сейчас готовит господин Пашинян, нападая на Армянскую церковь — важнейший элемент армянской идентичности — а также бизнесмена, поддерживавшего эту церковь, который завтра может стать реальным и популярным оппонентом, способным участвовать в выборах"."Армянская апостольская церковь — одна из древнейших христианских организаций на земле — подвергается государственному давлению, власти пытаются установить над ней более жесткий контроль".Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html

https://ria.ru/20250619/pozor-2024034174.html

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023504951.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

армения

ереван

украина

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