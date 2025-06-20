"Политическая расправа": как отреагировали на арест Карапетяна за рубежом

Арест Карапетяна в Армении вызвал возмущение за рубежом
- Конфликт армянского премьера с церковью не оправдывает ареста Карапетяна, заявил ливанский политик Викан Тусунян:
- Действия Еревана осудила Армянская церковь в Москве:
- Ереван пытается поставить церковь под госконтроль, заявил экс-депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
- Президент фонда "Наследие и прогресс" Армаис Камалов сказал, что защита духовных ценностей не может быть уголовно наказуема.
- В Союзе армян России возмутились преследованием Карапетяна, оно происходит по надуманному поводу:
"Абсолютно понятно, что это делается под надуманными предлогами: только потому, что его активность не угодила премьер-министру".
- Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал арест предпринимателя частью плана Запада по установлению контроля над обществом:
"Это делает Зеленский на Украине, это пытались сделать в Черногории. Но там народ поднялся — и Белград смог отстоять церковь. Поэтому нам остается верить, что и у нас, православных, есть защита, и искать ее в нашей братской России".
- Жена арестованного бизнесмена Этери Карапетян подчеркнула, что его семья не боится правды, но требует справедливости, а не мести.
- Карапетяна поддержал и его друг — композитор Игорь Крутой:
"Думаю, всем людям, кто отдавал этот приказ и кто его выполнял, — пройдет немного времени, и им будет стыдно. И пока не поздно — опомнитесь, помогите и поддержите Самвела Карапетяна. Надеюсь, что здравый смысл победит и все это останется недоразумением.
- Сербский публицист Владимир Димитриевич указал, что арест Карапетяна в том числе направлен против России:
"Арест бизнесмена имеет целью показать, что постигнет тех, кто не придерживается общей линии противостояния с Россией на постсоветском пространстве. Все, что можно сказать об этом, мы видим и на Украине. <...> Чтобы сохранить власть, он (Пашинян. — Прим. ред.) должен всеми возможными способами отвлекать внимание от того факта, что он потерял Нагорный Карабах из-за своей неуместной политики".
- Первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян назвала правовым беспределом арест Карапетяна.
- Член правления АНО "Евразия" Микаэл Бадалян считает, что Пашинян расчищает поле перед парламентскими выборами 2026 года.
- Арест Карапетяна связан с устранением соперников перед выборами, считает ливано-армянский эксперт по внутренней и внешней политике Армении Ягия Ташджян.
- Такого же мнения придерживается политолог Грант Микаелян, отмечающий, что армянский премьер видит в Карапетяне конкурента.
- Бизнесмен Артур Согомонян отметил, что предприниматель встал на защиту церкви, нельзя допускать его преследования.
- Арест Карапетяна может быть попыткой узурпировать выборы в Армении, заявил французский журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко:
"Дело Карапетяна напоминает ситуацию, с которой сталкивались румыны и молдаване, где выборы были узурпированы. Это своего рода прелюдия к тому, что может произойти в Армении, или к тому, что сейчас готовит господин Пашинян, нападая на Армянскую церковь — важнейший элемент армянской идентичности — а также бизнесмена, поддерживавшего эту церковь, который завтра может стать реальным и популярным оппонентом, способным участвовать в выборах".
- Телеведущая и продюсер Яна Рудковская: Карапетяна знают и уважают во многих странах мира, на происходящее больно смотреть.
- В поддержку бизнесмена также высказался певец Филипп Киркоров.
- Турецкий эксперт Хазел Чаган Эльбир: Пашинян делает выпады в адрес церкви и Карапетяна при поддержке Запада.
- Известный блогер из США Марио Науфал заявил о попытке властей Армении взять церковь под контроль:
"Армянская апостольская церковь — одна из древнейших христианских организаций на земле — подвергается государственному давлению, власти пытаются установить над ней более жесткий контроль".
- Арест Карапетяна отпугнет от Армении многих инвесторов, считает председатель Форума армянских союзов Европы и армянской диаспоры Словакии Ашот Григорян.
- Действия, предпринятые властями Армении против Карапетяна, — вызов для всего армянского общества, заявил генеральный секретарь Центра политических и стратегических исследований "Аль-Фараби" доктор Мухтар Губаши.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны властей страны.
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
- В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена, он находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Москва готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.