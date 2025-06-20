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Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:08 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024171879.html
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявили в Кремле
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.06.2025
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявили в Кремле
Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:08:00+03:00
2025-06-20T12:08:00+03:00
пмэф-2025
россия
армения
дмитрий песков
самвел карапетян
преследование карапетяна в армении
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться в внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, армения, дмитрий песков, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Армения, Дмитрий Песков, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявили в Кремле

Песков: Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться в внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Позор". Экс-президент Армении прокомментировал арест Карапетяна
19 июня, 19:38
 
ПМЭФ-2025РоссияАрменияДмитрий ПесковСамвел КарапетянПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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