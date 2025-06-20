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Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявили в Кремле
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.06.2025
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявили в Кремле
Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:08:00+03:00
2025-06-20T12:08:00+03:00
2025-06-20T12:08:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия следит за делом бизнесмена Самвела Карапетяна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно следим. Для нас он российский гражданин. Мы не хотим вмешиваться в внутренние дела Армении, но мы, конечно, самым внимательным образом отслеживаем все, что связано с российским гражданином", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, дмитрий песков, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , в мире
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Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявили в Кремле
Песков: Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна