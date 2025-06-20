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Россия готова оказать необходимую помощь Карапетяну, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:43 20.06.2025 (обновлено: 13:23 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024157480.html
Россия готова оказать необходимую помощь Карапетяну, заявил Песков
Россия готова оказать необходимую помощь Карапетяну, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025
Россия готова оказать необходимую помощь Карапетяну, заявил Песков
Москва готова помочь бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному в Ереване, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:43:00+03:00
2025-06-20T13:23:00+03:00
россия
преследование карапетяна в армении
самвел карапетян
дмитрий песков
в мире
пмэф-2025
ереван
армения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Москва готова помочь бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному в Ереване, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."При необходимости, конечно, Россия будет готова оказывать всяческую необходимую помощь для Самвела Карапетяна", — сказал он на полях ПМЭФ.Представитель Кремля добавил, что власти следят за его делом, но не хотят вмешиваться во внутренние дела Армении.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250619/pozor-2024034174.html
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россия, преследование карапетяна в армении , самвел карапетян, дмитрий песков, в мире, ереван, армения, армянская апостольская церковь, электросети армении, мария захарова
Россия, Преследование Карапетяна в Армении , Самвел Карапетян, Дмитрий Песков, В мире, ПМЭФ-2025, Ереван, Армения, Армянская апостольская церковь, Электросети Армении, Мария Захарова
Россия готова оказать необходимую помощь Карапетяну, заявил Песков

Песков: Россия готова оказывать всю необходимую помощь бизнесмену Карапетяну

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Москва готова помочь бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному в Ереване, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"При необходимости, конечно, Россия будет готова оказывать всяческую необходимую помощь для Самвела Карапетяна", — сказал он на полях ПМЭФ.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Позор". Экс-президент Армении прокомментировал арест Карапетяна
19 июня, 19:38
Представитель Кремля добавил, что власти следят за его делом, но не хотят вмешиваться во внутренние дела Армении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна
19 июня, 11:13

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны властей страны.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес ААЦ и выразил недовольство ее иерархами. К нему присоединились члены правящей партии "Гражданский договор". Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он инициировал создание координационной группы для смещения нынешнего католикоса всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души".

  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви
18 июня, 10:56
  • В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Она подала жалобу на его арест, бизнесмен находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва окажет необходимое содействие арестованному в Армении предпринимателю, имеющему российское гражданство.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
 
ПМЭФ-2025РоссияПреследование Карапетяна в АрменииСамвел КарапетянДмитрий ПесковВ миреЕреванАрменияАрмянская апостольская церковьЭлектросети АрменииМария Захарова
 
 
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