Россия готова оказать необходимую помощь Карапетяну, заявил Песков
Песков: Россия готова оказывать всю необходимую помощь бизнесмену Карапетяну
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Москва готова помочь бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному в Ереване, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"При необходимости, конечно, Россия будет готова оказывать всяческую необходимую помощь для Самвела Карапетяна", — сказал он на полях ПМЭФ.
Представитель Кремля добавил, что власти следят за его делом, но не хотят вмешиваться во внутренние дела Армении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна
19 июня, 11:13
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны властей страны.
Премьер Армении Никол Пашинян ранее разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес ААЦ и выразил недовольство ее иерархами. К нему присоединились члены правящей партии "Гражданский договор". Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он инициировал создание координационной группы для смещения нынешнего католикоса всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души".
- Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
- В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Она подала жалобу на его арест, бизнесмен находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва окажет необходимое содействие арестованному в Армении предпринимателю, имеющему российское гражданство.
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55