https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024157480.html

Россия готова оказать необходимую помощь Карапетяну, заявил Песков

Россия готова оказать необходимую помощь Карапетяну, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2025

Россия готова оказать необходимую помощь Карапетяну, заявил Песков

Москва готова помочь бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному в Ереване, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:43:00+03:00

2025-06-20T11:43:00+03:00

2025-06-20T13:23:00+03:00

россия

преследование карапетяна в армении

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Москва готова помочь бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному в Ереване, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."При необходимости, конечно, Россия будет готова оказывать всяческую необходимую помощь для Самвела Карапетяна", — сказал он на полях ПМЭФ.Представитель Кремля добавил, что власти следят за его делом, но не хотят вмешиваться во внутренние дела Армении.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Преследование Карапетяна в Армении

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https://ria.ru/20250619/tserkov-2023830257.html

https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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