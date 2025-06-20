https://ria.ru/20250620/kapitala-2024218007.html
Российские компании закончили апробацию стандарта общественного капитала
Российские компании закончили апробацию стандарта общественного капитала - РИА Новости, 20.06.2025
Российские компании закончили апробацию стандарта общественного капитала
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и АНО "Общественный капитал" объявили о завершении апробации бизнесом стандарта общественного капитала, сообщает... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:05:00+03:00
2025-06-20T14:05:00+03:00
2025-06-20T14:23:00+03:00
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
максим решетников
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и АНО "Общественный капитал" объявили о завершении апробации бизнесом стандарта общественного капитала, сообщает пресс-служба организации. Об окончании тестирования стало известно в пятницу. Пилотный запуск продемонстрировал, что бизнес готов к постоянной и системной оценке."Стандарт общественного капитала разработан по поручению президента, чтобы систематизировать нефинансовую отчетность и оценить на ее основе деятельность компаний. Единый стандарт был создан с учетом лучшего российского и международного опыта. С помощью стандарта можно проанализировать реальный вклад бизнеса в достижение национальных целей, стратегическое развитие, модернизацию страны", – сказал министр экономического развития России Максим Решетников. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что стандарт общественного капитала – это инструмент, позволяющий объективно оценить вклад бизнеса в достижение национальных целей. "С помощью стандарта общественного капитала бизнеса компании могут показать, например, меры поддержки сотрудников: предоставление ДМС (в том числе членам семей), выплаты при рождении третьего и последующих детей, а также другие социальные инициативы. Такие программы не только оказывают значимую помощь работникам, одновременно способствуя целям народосбережения. Стандарт поможет укрепить доверие и выстроить прочные связи между бизнесом, обществом и государством, подчеркнув роль компании как значимого партнёра в долгосрочном развитии. Кроме того, он может стать российским инструментом оценки с международным потенциалом", – подчеркнула Чупшева, ее слова приводятся на сайте АСИ. Пилотную апробацию инструмента провели АСИ и АНО "Общественный капитал". С 15 апреля по 9 июня 2025 года на цифровой платформе российские компании протестировали добровольную систему оценки. Стандарт позволяет компаниям фиксировать и верифицировать меры поддержки сотрудников и их семей, участие в социальных и экологических инициативах. Например, отражать предоставление ДМС членам семей, выплаты при рождении третьего и последующих детей, а также инициативы по охране окружающей среды. "Стандарт общественного капитала бизнеса – это всеохватывающая система оценки вклада бизнеса в благополучие страны. <…> Задача этой системы определить принципы отношения государства и бизнеса, отдавая предпочтение тем компаниям, которые обеспечивают развитие общественного капитала, которые реализовывают социальные, экологические и иные инициативы", – подчеркнула генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что была проведена пилотная апробация, которая себя успешно зарекомендовала. "И мы рады приветствовать те компании, которые подключаются к работе и особая благодарность регионам, которые вызвались в поддержку и распространение этой системы. И мы предлагаем регионам активно включиться в эту работу, с первыми – мы создадим в ручном режиме систему управления", – сказала Багатырова. По итогам пилота в методологию внесли изменения, упрощающие процесс оценки для компаний разного масштаба. Документ рекомендовали к утверждению специальным советом АНО "Общественный капитал". В методологию вошли форма публичной нефинансовой отчетности и индекс общественного капитала бизнеса. Методология расчета индекса включает в себя ЭКГ-рейтинг компаний, который имеет значительный вес в расчет соответствия инструменту. Стандарт представят в четырех вариантах с разным количеством показателей в зависимости от размера компании и уровня отчетности. Организации, прошедшие оценку по базовому уровню, получат соответствующий перечень мер господдержки.
https://ria.ru/20250620/asi-2024209245.html
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агентство стратегических инициатив (аси), россия, максим решетников
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, Максим Решетников
Российские компании закончили апробацию стандарта общественного капитала
Компании из России провели апробацию стандарта общественного капитала
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и АНО "Общественный капитал" объявили о завершении апробации бизнесом стандарта общественного капитала, сообщает пресс-служба организации.
Об окончании тестирования стало известно в пятницу. Пилотный запуск продемонстрировал, что бизнес готов к постоянной и системной оценке.
"Стандарт общественного капитала разработан по поручению президента, чтобы систематизировать нефинансовую отчетность и оценить на ее основе деятельность компаний. Единый стандарт был создан с учетом лучшего российского и международного опыта. С помощью стандарта можно проанализировать реальный вклад бизнеса в достижение национальных целей, стратегическое развитие, модернизацию страны", – сказал министр экономического развития России Максим Решетников.
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что стандарт общественного капитала – это инструмент, позволяющий объективно оценить вклад бизнеса в достижение национальных целей.
"С помощью стандарта общественного капитала бизнеса компании могут показать, например, меры поддержки сотрудников: предоставление ДМС (в том числе членам семей), выплаты при рождении третьего и последующих детей, а также другие социальные инициативы. Такие программы не только оказывают значимую помощь работникам, одновременно способствуя целям народосбережения. Стандарт поможет укрепить доверие и выстроить прочные связи между бизнесом, обществом и государством, подчеркнув роль компании как значимого партнёра в долгосрочном развитии. Кроме того, он может стать российским инструментом оценки с международным потенциалом", – подчеркнула Чупшева, ее слова приводятся на сайте АСИ.
Пилотную апробацию инструмента провели АСИ и АНО "Общественный капитал". С 15 апреля по 9 июня 2025 года на цифровой платформе российские компании протестировали добровольную систему оценки.
Стандарт позволяет компаниям фиксировать и верифицировать меры поддержки сотрудников и их семей, участие в социальных и экологических инициативах. Например, отражать предоставление ДМС членам семей, выплаты при рождении третьего и последующих детей, а также инициативы по охране окружающей среды.
"Стандарт общественного капитала бизнеса – это всеохватывающая система оценки вклада бизнеса в благополучие страны. <…> Задача этой системы определить принципы отношения государства и бизнеса, отдавая предпочтение тем компаниям, которые обеспечивают развитие общественного капитала, которые реализовывают социальные, экологические и иные инициативы", – подчеркнула генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что была проведена пилотная апробация, которая себя успешно зарекомендовала.
"И мы рады приветствовать те компании, которые подключаются к работе и особая благодарность регионам, которые вызвались в поддержку и распространение этой системы. И мы предлагаем регионам активно включиться в эту работу, с первыми – мы создадим в ручном режиме систему управления", – сказала Багатырова.
По итогам пилота в методологию внесли изменения, упрощающие процесс оценки для компаний разного масштаба. Документ рекомендовали к утверждению специальным советом АНО "Общественный капитал". В методологию вошли форма публичной нефинансовой отчетности и индекс общественного капитала бизнеса. Методология расчета индекса включает в себя ЭКГ-рейтинг компаний, который имеет значительный вес в расчет соответствия инструменту. Стандарт представят в четырех вариантах с разным количеством показателей в зависимости от размера компании и уровня отчетности. Организации, прошедшие оценку по базовому уровню, получат соответствующий перечень мер господдержки.