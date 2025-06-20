https://ria.ru/20250620/kapitala-2024218007.html

Российские компании закончили апробацию стандарта общественного капитала

Российские компании закончили апробацию стандарта общественного капитала - РИА Новости, 20.06.2025

Российские компании закончили апробацию стандарта общественного капитала

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и АНО "Общественный капитал" объявили о завершении апробации бизнесом стандарта общественного капитала, сообщает... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:05:00+03:00

2025-06-20T14:05:00+03:00

2025-06-20T14:23:00+03:00

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

максим решетников

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и АНО "Общественный капитал" объявили о завершении апробации бизнесом стандарта общественного капитала, сообщает пресс-служба организации. Об окончании тестирования стало известно в пятницу. Пилотный запуск продемонстрировал, что бизнес готов к постоянной и системной оценке."Стандарт общественного капитала разработан по поручению президента, чтобы систематизировать нефинансовую отчетность и оценить на ее основе деятельность компаний. Единый стандарт был создан с учетом лучшего российского и международного опыта. С помощью стандарта можно проанализировать реальный вклад бизнеса в достижение национальных целей, стратегическое развитие, модернизацию страны", – сказал министр экономического развития России Максим Решетников. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что стандарт общественного капитала – это инструмент, позволяющий объективно оценить вклад бизнеса в достижение национальных целей. "С помощью стандарта общественного капитала бизнеса компании могут показать, например, меры поддержки сотрудников: предоставление ДМС (в том числе членам семей), выплаты при рождении третьего и последующих детей, а также другие социальные инициативы. Такие программы не только оказывают значимую помощь работникам, одновременно способствуя целям народосбережения. Стандарт поможет укрепить доверие и выстроить прочные связи между бизнесом, обществом и государством, подчеркнув роль компании как значимого партнёра в долгосрочном развитии. Кроме того, он может стать российским инструментом оценки с международным потенциалом", – подчеркнула Чупшева, ее слова приводятся на сайте АСИ. Пилотную апробацию инструмента провели АСИ и АНО "Общественный капитал". С 15 апреля по 9 июня 2025 года на цифровой платформе российские компании протестировали добровольную систему оценки. Стандарт позволяет компаниям фиксировать и верифицировать меры поддержки сотрудников и их семей, участие в социальных и экологических инициативах. Например, отражать предоставление ДМС членам семей, выплаты при рождении третьего и последующих детей, а также инициативы по охране окружающей среды. "Стандарт общественного капитала бизнеса – это всеохватывающая система оценки вклада бизнеса в благополучие страны. <…> Задача этой системы определить принципы отношения государства и бизнеса, отдавая предпочтение тем компаниям, которые обеспечивают развитие общественного капитала, которые реализовывают социальные, экологические и иные инициативы", – подчеркнула генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что была проведена пилотная апробация, которая себя успешно зарекомендовала. "И мы рады приветствовать те компании, которые подключаются к работе и особая благодарность регионам, которые вызвались в поддержку и распространение этой системы. И мы предлагаем регионам активно включиться в эту работу, с первыми – мы создадим в ручном режиме систему управления", – сказала Багатырова. По итогам пилота в методологию внесли изменения, упрощающие процесс оценки для компаний разного масштаба. Документ рекомендовали к утверждению специальным советом АНО "Общественный капитал". В методологию вошли форма публичной нефинансовой отчетности и индекс общественного капитала бизнеса. Методология расчета индекса включает в себя ЭКГ-рейтинг компаний, который имеет значительный вес в расчет соответствия инструменту. Стандарт представят в четырех вариантах с разным количеством показателей в зависимости от размера компании и уровня отчетности. Организации, прошедшие оценку по базовому уровню, получат соответствующий перечень мер господдержки.

https://ria.ru/20250620/asi-2024209245.html

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агентство стратегических инициатив (аси), россия, максим решетников