https://ria.ru/20250620/kamaz-2024299415.html

АО "ГЛОНАСС" и "Камаз" создадут центр мониторинга беспилотных грузовиков

АО "ГЛОНАСС" и "Камаз" создадут центр мониторинга беспилотных грузовиков - РИА Новости, 20.06.2025

АО "ГЛОНАСС" и "Камаз" создадут центр мониторинга беспилотных грузовиков

"Национальный перевозчик" ("дочка" "Камаза", бренд Natcar) и оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" будут совместно развивать единый центр мониторинга беспилотных грузовиков,... РИА Новости, 20.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. "Камаз", "Национальный перевозчик" ("дочка" "Камаза", бренд Natcar) и оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" будут совместно развивать единый центр мониторинга беспилотных грузовиков, такой договор подписали руководители компаний в рамках ПМЭФ-2025, сообщили в ГЛОНАСС. "Беспилотные грузовики "Камаз" логистического оператора Natcar подключены к "ЭРА-ГЛОНАСС" для онлайн-мониторинга движения на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД. Соглашение об использовании госинформсистемы в качестве центра мониторинга автономных транспортных средств... подписали генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, генеральный директор Natcar (АО "Национальный перевозчик") Илья Саттаров и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич", - сообщили в ГЛОНАСС. Данные "ЭРА-ГЛОНАСС" позволят правительству РФ, Минтрансу России и всем участникам инициативы "Беспилотные логистические коридоры" видеть статистику о пробегах, режимах работы беспилотных грузовиков и инцидентах в пути. Далее с использованием инфраструктуры системы будет тестироваться возможность централизованной передачи команд операторам автономных фур и выявление кибератак на системы автомобилей. "Единая система идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" в перспективе позволит быстрее перейти от экспериментов к полноценному применению автономных грузоперевозок в интересах экономики России. Юридически значимые данные смогут стать подтверждением технологической готовности", - отметил Райкевич. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023494918.html

https://rsport.ria.ru/20250526/ralli-2019119377.html

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экономика, россия, технологии, алексей райкевич, сергей когогин, эра-глонасс