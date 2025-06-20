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АО "ГЛОНАСС" и "Камаз" создадут центр мониторинга беспилотных грузовиков - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:00 20.06.2025 (обновлено: 16:54 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/kamaz-2024299415.html
АО "ГЛОНАСС" и "Камаз" создадут центр мониторинга беспилотных грузовиков
АО "ГЛОНАСС" и "Камаз" создадут центр мониторинга беспилотных грузовиков - РИА Новости, 20.06.2025
АО "ГЛОНАСС" и "Камаз" создадут центр мониторинга беспилотных грузовиков
"Национальный перевозчик" ("дочка" "Камаза", бренд Natcar) и оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" будут совместно развивать единый центр мониторинга беспилотных грузовиков,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:00:00+03:00
2025-06-20T16:54:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. "Камаз", "Национальный перевозчик" ("дочка" "Камаза", бренд Natcar) и оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" будут совместно развивать единый центр мониторинга беспилотных грузовиков, такой договор подписали руководители компаний в рамках ПМЭФ-2025, сообщили в ГЛОНАСС. "Беспилотные грузовики "Камаз" логистического оператора Natcar подключены к "ЭРА-ГЛОНАСС" для онлайн-мониторинга движения на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД. Соглашение об использовании госинформсистемы в качестве центра мониторинга автономных транспортных средств... подписали генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, генеральный директор Natcar (АО "Национальный перевозчик") Илья Саттаров и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич", - сообщили в ГЛОНАСС. Данные "ЭРА-ГЛОНАСС" позволят правительству РФ, Минтрансу России и всем участникам инициативы "Беспилотные логистические коридоры" видеть статистику о пробегах, режимах работы беспилотных грузовиков и инцидентах в пути. Далее с использованием инфраструктуры системы будет тестироваться возможность централизованной передачи команд операторам автономных фур и выявление кибератак на системы автомобилей. "Единая система идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" в перспективе позволит быстрее перейти от экспериментов к полноценному применению автономных грузоперевозок в интересах экономики России. Юридически значимые данные смогут стать подтверждением технологической готовности", - отметил Райкевич. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023494918.html
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экономика, россия, технологии, алексей райкевич, сергей когогин, эра-глонасс
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Технологии, Алексей Райкевич, Сергей Когогин, ЭРА-ГЛОНАСС
АО "ГЛОНАСС" и "Камаз" создадут центр мониторинга беспилотных грузовиков

АО "ГЛОНАСС" и "Камаз" построят центр мониторинга беспилотных грузовиков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. "Камаз", "Национальный перевозчик" ("дочка" "Камаза", бренд Natcar) и оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" будут совместно развивать единый центр мониторинга беспилотных грузовиков, такой договор подписали руководители компаний в рамках ПМЭФ-2025, сообщили в ГЛОНАСС.
"Беспилотные грузовики "Камаз" логистического оператора Natcar подключены к "ЭРА-ГЛОНАСС" для онлайн-мониторинга движения на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД. Соглашение об использовании госинформсистемы в качестве центра мониторинга автономных транспортных средств... подписали генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, генеральный директор Natcar (АО "Национальный перевозчик") Илья Саттаров и генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич", - сообщили в ГЛОНАСС.
Беспилотный грузовик, на котором приехал на ПМЭФ глава Камаза Когогин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Гендиректор "Камаза" отправился на ПМЭФ на беспилотном грузовике
18 июня, 10:16
Данные "ЭРА-ГЛОНАСС" позволят правительству РФ, Минтрансу России и всем участникам инициативы "Беспилотные логистические коридоры" видеть статистику о пробегах, режимах работы беспилотных грузовиков и инцидентах в пути. Далее с использованием инфраструктуры системы будет тестироваться возможность централизованной передачи команд операторам автономных фур и выявление кибератак на системы автомобилей.
"Единая система идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" в перспективе позволит быстрее перейти от экспериментов к полноценному применению автономных грузоперевозок в интересах экономики России. Юридически значимые данные смогут стать подтверждением технологической готовности", - отметил Райкевич.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Ралли Шёлковый путь - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Николаев: ралли "Шелковый путь" в условиях санкций заменило "Дакар"
26 мая, 15:12
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияТехнологииАлексей РайкевичСергей КогогинЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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