https://ria.ru/20250620/jarovaja-2024254728.html

Искажение истории нужно только тем, кто хочет обмануть мир, заявила Яровая

Искажение истории нужно только тем, кто хочет обмануть мир, заявила Яровая - РИА Новости, 20.06.2025

Искажение истории нужно только тем, кто хочет обмануть мир, заявила Яровая

Атака на историческую правду нужна только тем, кто хочет обмануть мир и убедить, что Россия – агрессор, заявила заместитель председателя ГД Ирина Яровая. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:30:00+03:00

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2025-06-20T15:30:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Атака на историческую правду нужна только тем, кто хочет обмануть мир и убедить, что Россия – агрессор, заявила заместитель председателя ГД Ирина Яровая. "Атака на историческую правду идет потому, что это надежная, фундаментальная основа, из которой произрастают отношения людей, народов и стран. Победа во Второй мировой войне - исключительный, исторический вклад нашего народа. Такой победы и такой жертвенности больше нет в истории человечества", - сказала она, выступая на секции "Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий" в рамках ПМЭФ. Депутат добавила, что демонтаж исторической правды происходит потому, что "иначе невозможно убедить современный мир в том, что Россия - агрессор". "Россия по природе не может быть агрессором. Мы генетически прошиты так, что для нас агрессия неприемлема, равно как для нас неприемлема атака на нашу землю, попытка забрать наш суверенитет", - добавила Яровая. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250605/istoriya-2021076545.html

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россия, ирина яровая, госдума рф, в мире