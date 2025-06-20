Искажение истории нужно только тем, кто хочет обмануть мир, заявила Яровая
Яровая: атака на историческую правду нужна только тем, кто хочет обмануть мир
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Атака на историческую правду нужна только тем, кто хочет обмануть мир и убедить, что Россия – агрессор, заявила заместитель председателя ГД Ирина Яровая.
"Атака на историческую правду идет потому, что это надежная, фундаментальная основа, из которой произрастают отношения людей, народов и стран. Победа во Второй мировой войне - исключительный, исторический вклад нашего народа. Такой победы и такой жертвенности больше нет в истории человечества", - сказала она, выступая на секции "Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий" в рамках ПМЭФ.
Депутат добавила, что демонтаж исторической правды происходит потому, что "иначе невозможно убедить современный мир в том, что Россия - агрессор".
"Россия по природе не может быть агрессором. Мы генетически прошиты так, что для нас агрессия неприемлема, равно как для нас неприемлема атака на нашу землю, попытка забрать наш суверенитет", - добавила Яровая.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.