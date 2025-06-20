https://ria.ru/20250620/izrail-2024201087.html

Одна из эвакуированных из Израиля российских семей вернется на родину

Одна из эвакуированных из Израиля российских семей вернется на родину - РИА Новости, 20.06.2025

Одна из эвакуированных из Израиля российских семей вернется на родину

Одна из российских семей, эвакуированных из Израиля в Иорданию, вернется в РФ, две другие отправятся в Турцию, сообщили в Российском Красном Кресте. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:15:00+03:00

2025-06-20T13:15:00+03:00

2025-06-20T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Одна из российских семей, эвакуированных из Израиля в Иорданию, вернется в РФ, две другие отправятся в Турцию, сообщили в Российском Красном Кресте. Ранее заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич сообщила РИА Новости, что дипломаты РФ организовали санитарную эвакуацию в Иорданию трех российских детей, проходивших лечение в Израиле. В эвакуации семей также принял участие РКК "Одна из семей в ближайшее время вылетит в Россию, две другие – в Турцию, где продолжат лечение. Там их встретит Турецкий Красный Полумесяц", - говорится в сообщении организации в Telegram-канале. В РКК уточнили, что сотрудники Красного Щита Давида (Национального общества Израиля) доставили эти семьи к пограничному переходу с Иорданией. В буферной зоне пациентов встретил Иорданский Красный Полумесяц, который обеспечил дальнейшую транспортировку с участием врачей.

https://ria.ru/20250618/evakuatsiya-2023691382.html

https://ria.ru/20250617/posolstvo-2023318010.html

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в мире, здоровье - общество, россия, израиль, иордания, ркк "энергия", российский красный крест, война израиля и ирана: последние новости о конфликте