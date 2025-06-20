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Одна из эвакуированных из Израиля российских семей вернется на родину - РИА Новости, 20.06.2025
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13:15 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/izrail-2024201087.html
Одна из эвакуированных из Израиля российских семей вернется на родину
Одна из эвакуированных из Израиля российских семей вернется на родину - РИА Новости, 20.06.2025
Одна из эвакуированных из Израиля российских семей вернется на родину
Одна из российских семей, эвакуированных из Израиля в Иорданию, вернется в РФ, две другие отправятся в Турцию, сообщили в Российском Красном Кресте. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:15:00+03:00
2025-06-20T13:15:00+03:00
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ркк "энергия"
российский красный крест
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Одна из российских семей, эвакуированных из Израиля в Иорданию, вернется в РФ, две другие отправятся в Турцию, сообщили в Российском Красном Кресте. Ранее заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич сообщила РИА Новости, что дипломаты РФ организовали санитарную эвакуацию в Иорданию трех российских детей, проходивших лечение в Израиле. В эвакуации семей также принял участие РКК "Одна из семей в ближайшее время вылетит в Россию, две другие – в Турцию, где продолжат лечение. Там их встретит Турецкий Красный Полумесяц", - говорится в сообщении организации в Telegram-канале. В РКК уточнили, что сотрудники Красного Щита Давида (Национального общества Израиля) доставили эти семьи к пограничному переходу с Иорданией. В буферной зоне пациентов встретил Иорданский Красный Полумесяц, который обеспечил дальнейшую транспортировку с участием врачей.
https://ria.ru/20250618/evakuatsiya-2023691382.html
https://ria.ru/20250617/posolstvo-2023318010.html
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в мире, здоровье - общество, россия, израиль, иордания, ркк "энергия", российский красный крест, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Израиль, Иордания, РКК "Энергия", Российский Красный Крест, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Одна из эвакуированных из Израиля российских семей вернется на родину

РКК: одна из эвакуированных из Израиля в Иорданию семей вернется в Россию

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЭвакуированные из Ирана россияне прибыли в аэропорт Шереметьево
Эвакуированные из Ирана россияне прибыли в аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Эвакуированные из Ирана россияне прибыли в аэропорт Шереметьево
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Одна из российских семей, эвакуированных из Израиля в Иорданию, вернется в РФ, две другие отправятся в Турцию, сообщили в Российском Красном Кресте.
Ранее заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич сообщила РИА Новости, что дипломаты РФ организовали санитарную эвакуацию в Иорданию трех российских детей, проходивших лечение в Израиле. В эвакуации семей также принял участие РКК
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Израиле организовали эвакуацию маломобильных россиян
18 июня, 20:02
"Одна из семей в ближайшее время вылетит в Россию, две другие – в Турцию, где продолжат лечение. Там их встретит Турецкий Красный Полумесяц", - говорится в сообщении организации в Telegram-канале.
В РКК уточнили, что сотрудники Красного Щита Давида (Национального общества Израиля) доставили эти семьи к пограничному переходу с Иорданией. В буферной зоне пациентов встретил Иорданский Красный Полумесяц, который обеспечил дальнейшую транспортировку с участием врачей.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Посольство России в Тегеране координирует эвакуацию россиян, заявил Песков
17 июня, 13:34
 
В миреЗдоровье - ОбществоРоссияИзраильИорданияРКК "Энергия"Российский Красный КрестВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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