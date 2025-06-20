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Российские дипломаты эвакуировали в Иорданию трех российских детей - РИА Новости, 20.06.2025
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11:07 20.06.2025 (обновлено: 11:28 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/izrail-2024140564.html
Российские дипломаты эвакуировали в Иорданию трех российских детей
Российские дипломаты эвакуировали в Иорданию трех российских детей - РИА Новости, 20.06.2025
Российские дипломаты эвакуировали в Иорданию трех российских детей
Российские дипломаты организовали санитарную эвакуацию в Иорданию трех российских детей, проходивших лечение в Израиле, сообщила РИА Новости заведующая... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:07:00+03:00
2025-06-20T11:28:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Российские дипломаты организовали санитарную эвакуацию в Иорданию трех российских детей, проходивших лечение в Израиле, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич."Сегодня рано утром наши дипломаты в сопровождении MDA (служба скорой помощи Израиля - ред.) проводили санитарную эвакуацию трех несовершеннолетних детей, граждан РФ, вместе с их родителями через погранпереход с Иорданией", - заявила Таразевич.По ее словам, на другой стороне границе их также встречали российские дипломаты.
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израиль, иордания, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Израиль, Иордания, Россия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Российские дипломаты эвакуировали в Иорданию трех российских детей

В Иорданию эвакуировали трех российских детей, проходивших лечение в Израиле

© Flickr / jimgreenhillВид на столицу Иордании Амман
Вид на столицу Иордании Амман - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Flickr / jimgreenhill
Вид на столицу Иордании Амман. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Российские дипломаты организовали санитарную эвакуацию в Иорданию трех российских детей, проходивших лечение в Израиле, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.
"Сегодня рано утром наши дипломаты в сопровождении MDA (служба скорой помощи Израиля - ред.) проводили санитарную эвакуацию трех несовершеннолетних детей, граждан РФ, вместе с их родителями через погранпереход с Иорданией", - заявила Таразевич.
По ее словам, на другой стороне границе их также встречали российские дипломаты.
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