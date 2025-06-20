https://ria.ru/20250620/izrail-2024085307.html

Армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана

Армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана - РИА Новости, 20.06.2025

Армия Израиля сообщила о пуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о запуске ракет из Ирана, израильские силы ПВО ведут их перехват. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:58:00+03:00

2025-06-20T05:58:00+03:00

2025-06-20T06:12:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о запуске ракет из Ирана, израильские силы ПВО ведут их перехват."Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Системы обороны работают над устранением угрозы", - говорится в сообщении армии.Израильская армия сообщила, что в ряде районов Израиля объявлена воздушная тревога, и предписала жителям укрыться от ракетной атаки в защищенных местах.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250619/iran-2024028623.html

https://ria.ru/20250620/iran-2024077465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив