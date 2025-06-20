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Яковенко напомнил о досягаемости американских авианосцев для иранских ракет - РИА Новости, 20.06.2025
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13:19 20.06.2025 (обновлено: 14:34 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/iran-2024202216.html
Яковенко напомнил о досягаемости американских авианосцев для иранских ракет
Яковенко напомнил о досягаемости американских авианосцев для иранских ракет - РИА Новости, 20.06.2025
Яковенко напомнил о досягаемости американских авианосцев для иранских ракет
Американские авианосцы в ближайшие дни окажутся в досягаемости иранских средств поражения, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:19:00+03:00
2025-06-20T14:34:00+03:00
иран
сша
израиль
александр яковенко
дональд трамп
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американские авианосцы в ближайшие дни окажутся в досягаемости иранских средств поражения, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Применительно к Ирану особое значение имеют авианосцы — как обладающие повышенной символичностью для представлений об американской военной мощи. Причем настолько, что их защита отодвигает на второй план любые варианты их боевого применения и связанные с этим преимущества. Надо ожидать, что по крайней мере две авианосные ударные группы будут в ближайшие дни находиться в досягаемости иранских средств поражения, включая малые подводные лодки", — сказал он. По словам дипломата, Турция не разрешит США использовать против Ирана авиабазу в Инджирлике. То, что американцы не могут рассчитывать на Турцию, показал опыт иракской войны, поэтому стратегические бомбардировщики и топливозаправщики базируются в Британии, Италии и Греции, добавил он.Таким образом, считает Яковенко, президент США Дональд Трамп сталкивается с "туманом войны": нет полного представления о реальной ситуации и ловушках, которые смог подготовить противник. При этом у Ирана было много времени на подготовку. "Планировать на случай войны с Израилем и Америкой там могли как минимум с выхода Трампа в 2017 году из шестисторонней, с участием Москвы, сделки с Тегераном по его ядерной программе, заключенной при Бараке Обаме. А это и новые технологии, включая гиперзвук, БПЛА и морские беспилотники, и качественно иная геополитическая ситуация ввиду открытой политики сдерживания одновременно России и Китая", — отметил собеседник агентства. Действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яковенко назвал авантюрой, которая поставила Белый дом перед драматическим выбором. По мнению дипломата:"Израиль подготовил для всего мира сцену для зрелища с Россией и Китаем в зрительном зале, которого еще не было в современной военной истории. Поэтому в лучшем случае нельзя исключать, что в Вашингтоне — опять же в духе постмодернистских построений — найдут пути выхода из этой ситуации, возможно, объявив о том, что удалось резко отодвинуть сроки реализации предполагаемой военной составляющей иранской ядерной программы. Наиболее пострадавшей в этом случае стороной будет правительство Израиля, которому придется объяснять своему населению, ради чего оно подвергалось нынешним беспрецедентным испытаниям", — заключил Яковенко.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250619/voyna-2023675213.html
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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иран, сша, израиль, александр яковенко, дональд трамп, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, США, Израиль, Александр Яковенко, Дональд Трамп, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Яковенко напомнил о досягаемости американских авианосцев для иранских ракет

Яковенко: две ударные авианосные группы США находятся в досягаемости Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiИранский военнослужащий рядом с ракетой в Тегеране
Иранский военнослужащий рядом с ракетой в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский военнослужащий рядом с ракетой в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американские авианосцы в ближайшие дни окажутся в досягаемости иранских средств поражения, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Применительно к Ирану особое значение имеют авианосцы — как обладающие повышенной символичностью для представлений об американской военной мощи. Причем настолько, что их защита отодвигает на второй план любые варианты их боевого применения и связанные с этим преимущества. Надо ожидать, что по крайней мере две авианосные ударные группы будут в ближайшие дни находиться в досягаемости иранских средств поражения, включая малые подводные лодки", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Распад неизбежен: деглобализация набирает обороты
19 июня, 08:00
По словам дипломата, Турция не разрешит США использовать против Ирана авиабазу в Инджирлике. То, что американцы не могут рассчитывать на Турцию, показал опыт иракской войны, поэтому стратегические бомбардировщики и топливозаправщики базируются в Британии, Италии и Греции, добавил он.
Таким образом, считает Яковенко, президент США Дональд Трамп сталкивается с "туманом войны": нет полного представления о реальной ситуации и ловушках, которые смог подготовить противник. При этом у Ирана было много времени на подготовку.
"Планировать на случай войны с Израилем и Америкой там могли как минимум с выхода Трампа в 2017 году из шестисторонней, с участием Москвы, сделки с Тегераном по его ядерной программе, заключенной при Бараке Обаме. А это и новые технологии, включая гиперзвук, БПЛА и морские беспилотники, и качественно иная геополитическая ситуация ввиду открытой политики сдерживания одновременно России и Китая", — отметил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
Действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яковенко назвал авантюрой, которая поставила Белый дом перед драматическим выбором. По мнению дипломата:
  • К концу дня 16 июня стало очевидно, что израильский блицкриг провалился;
  • Тель-Авив запросил срочной помощи Вашингтона;
  • цели израильской операции не были достигнуты;
  • ЦАХАЛ уперлась в пределы своих возможностей;
  • система ПВО Израиля оказалась проницаемой и еврейскому государству пришлось столкнуться с последствиями ударов по своей территории.
"Израиль подготовил для всего мира сцену для зрелища с Россией и Китаем в зрительном зале, которого еще не было в современной военной истории. Поэтому в лучшем случае нельзя исключать, что в Вашингтоне — опять же в духе постмодернистских построений — найдут пути выхода из этой ситуации, возможно, объявив о том, что удалось резко отодвинуть сроки реализации предполагаемой военной составляющей иранской ядерной программы. Наиболее пострадавшей в этом случае стороной будет правительство Израиля, которому придется объяснять своему населению, ради чего оно подвергалось нынешним беспрецедентным испытаниям", — заключил Яковенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
14 июня, 13:10

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию против Ирана, Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
  • Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько видных физиков-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии, авиабазы, средства ПВО.
  • Иран отрицает военную составляющую атомного проекта.
  • Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле.
  • С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
  • СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
 
ИранСШАИзраильАлександр ЯковенкоДональд ТрампВ миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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