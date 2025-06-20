https://ria.ru/20250620/iran-2024202216.html

Яковенко напомнил о досягаемости американских авианосцев для иранских ракет

Яковенко напомнил о досягаемости американских авианосцев для иранских ракет - РИА Новости, 20.06.2025

Яковенко напомнил о досягаемости американских авианосцев для иранских ракет

Американские авианосцы в ближайшие дни окажутся в досягаемости иранских средств поражения, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:19:00+03:00

2025-06-20T13:19:00+03:00

2025-06-20T14:34:00+03:00

иран

сша

израиль

александр яковенко

дональд трамп

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023282468_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_243891198ee6635e0ff267608c9d21e4.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американские авианосцы в ближайшие дни окажутся в досягаемости иранских средств поражения, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Применительно к Ирану особое значение имеют авианосцы — как обладающие повышенной символичностью для представлений об американской военной мощи. Причем настолько, что их защита отодвигает на второй план любые варианты их боевого применения и связанные с этим преимущества. Надо ожидать, что по крайней мере две авианосные ударные группы будут в ближайшие дни находиться в досягаемости иранских средств поражения, включая малые подводные лодки", — сказал он. По словам дипломата, Турция не разрешит США использовать против Ирана авиабазу в Инджирлике. То, что американцы не могут рассчитывать на Турцию, показал опыт иракской войны, поэтому стратегические бомбардировщики и топливозаправщики базируются в Британии, Италии и Греции, добавил он.Таким образом, считает Яковенко, президент США Дональд Трамп сталкивается с "туманом войны": нет полного представления о реальной ситуации и ловушках, которые смог подготовить противник. При этом у Ирана было много времени на подготовку. "Планировать на случай войны с Израилем и Америкой там могли как минимум с выхода Трампа в 2017 году из шестисторонней, с участием Москвы, сделки с Тегераном по его ядерной программе, заключенной при Бараке Обаме. А это и новые технологии, включая гиперзвук, БПЛА и морские беспилотники, и качественно иная геополитическая ситуация ввиду открытой политики сдерживания одновременно России и Китая", — отметил собеседник агентства. Действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яковенко назвал авантюрой, которая поставила Белый дом перед драматическим выбором. По мнению дипломата:"Израиль подготовил для всего мира сцену для зрелища с Россией и Китаем в зрительном зале, которого еще не было в современной военной истории. Поэтому в лучшем случае нельзя исключать, что в Вашингтоне — опять же в духе постмодернистских построений — найдут пути выхода из этой ситуации, возможно, объявив о том, что удалось резко отодвинуть сроки реализации предполагаемой военной составляющей иранской ядерной программы. Наиболее пострадавшей в этом случае стороной будет правительство Израиля, которому придется объяснять своему населению, ради чего оно подвергалось нынешним беспрецедентным испытаниям", — заключил Яковенко.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250619/voyna-2023675213.html

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, сша, израиль, александр яковенко, дональд трамп, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте