Яковенко напомнил о досягаемости американских авианосцев для иранских ракет
Яковенко: две ударные авианосные группы США находятся в досягаемости Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiИранский военнослужащий рядом с ракетой в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский военнослужащий рядом с ракетой в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американские авианосцы в ближайшие дни окажутся в досягаемости иранских средств поражения, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Применительно к Ирану особое значение имеют авианосцы — как обладающие повышенной символичностью для представлений об американской военной мощи. Причем настолько, что их защита отодвигает на второй план любые варианты их боевого применения и связанные с этим преимущества. Надо ожидать, что по крайней мере две авианосные ударные группы будут в ближайшие дни находиться в досягаемости иранских средств поражения, включая малые подводные лодки", — сказал он.
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Таким образом, считает Яковенко, президент США Дональд Трамп сталкивается с "туманом войны": нет полного представления о реальной ситуации и ловушках, которые смог подготовить противник. При этом у Ирана было много времени на подготовку.
"Планировать на случай войны с Израилем и Америкой там могли как минимум с выхода Трампа в 2017 году из шестисторонней, с участием Москвы, сделки с Тегераном по его ядерной программе, заключенной при Бараке Обаме. А это и новые технологии, включая гиперзвук, БПЛА и морские беспилотники, и качественно иная геополитическая ситуация ввиду открытой политики сдерживания одновременно России и Китая", — отметил собеседник агентства.
Действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яковенко назвал авантюрой, которая поставила Белый дом перед драматическим выбором. По мнению дипломата:
- К концу дня 16 июня стало очевидно, что израильский блицкриг провалился;
- Тель-Авив запросил срочной помощи Вашингтона;
- цели израильской операции не были достигнуты;
- ЦАХАЛ уперлась в пределы своих возможностей;
- система ПВО Израиля оказалась проницаемой и еврейскому государству пришлось столкнуться с последствиями ударов по своей территории.
"Израиль подготовил для всего мира сцену для зрелища с Россией и Китаем в зрительном зале, которого еще не было в современной военной истории. Поэтому в лучшем случае нельзя исключать, что в Вашингтоне — опять же в духе постмодернистских построений — найдут пути выхода из этой ситуации, возможно, объявив о том, что удалось резко отодвинуть сроки реализации предполагаемой военной составляющей иранской ядерной программы. Наиболее пострадавшей в этом случае стороной будет правительство Израиля, которому придется объяснять своему населению, ради чего оно подвергалось нынешним беспрецедентным испытаниям", — заключил Яковенко.
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Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию против Ирана, Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы.
- Израильские ВВС наносят удары по военным целям и ядерным объектам.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба и командующий КСИР, а также несколько видных физиков-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии, авиабазы, средства ПВО.
- Иран отрицает военную составляющую атомного проекта.
- Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели в Израиле.
- С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
- СМИ сообщают о возможном присоединении США к ударам по Ирану.
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