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Президент Ирана заявил о необходимости остановки конфликта с Израилем

Президент Ирана заявил о необходимости остановки конфликта с Израилем - РИА Новости, 20.06.2025

Президент Ирана заявил о необходимости остановки конфликта с Израилем

Ирано-израильский конфликт должен быть остановлен без каких-либо условий, но Тегерану нужны гарантии, что "авантюр" Израиля более не будет, заявил президент... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:24:00+03:00

2025-06-20T11:24:00+03:00

2025-06-20T11:35:00+03:00

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масуд пезешкиан

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Ирано-израильский конфликт должен быть остановлен без каких-либо условий, но Тегерану нужны гарантии, что "авантюр" Израиля более не будет, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан."Мы всегда стремились к миру и спокойствию, но в текущих условиях единственный путь к завершению войны лежит через остановку агрессии врага без каких-либо условий, а также гарантии того, что авантюры сионистских террористов прекратятся навсегда", - написал Пезешкиан на своей странице в соцсети X.В противном случае, по его словам, Иран даст более жесткий ответ.

https://ria.ru/20250613/pezeshkian--2022650842.html

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в мире, иран, израиль, масуд пезешкиан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте