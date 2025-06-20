https://ria.ru/20250620/iran-2024089558.html

Россиянка рассказала о жизни в Тегеране под ударами

Россиянка рассказала о жизни в Тегеране под ударами - РИА Новости, 20.06.2025

Россиянка рассказала о жизни в Тегеране под ударами

Российская соотечественница по имени Марина, живущая в Тегеране, рассказала РИА Новости о своих переживаниях по поводу обстрелов Израилем столицы Ирана и о том, РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T07:26:00+03:00

2025-06-20T07:26:00+03:00

2025-06-20T07:26:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Российская соотечественница по имени Марина, живущая в Тегеране, рассказала РИА Новости о своих переживаниях по поводу обстрелов Израилем столицы Ирана и о том, как ее семья справляется в условиях развернувшегося конфликта. Марина живет с мужем и детьми в одном из районов иранской столицы. Несмотря на обстрелы, которые начались в ночь на 13 июня и на которые Иран также отвечает, они не покинули Тегеран. "Дети и муж спокойны как удавы, я сижу на голе-гавзабане (бурачник - растение, имеющее седативные свойства - ред.): сердце как у кролика, когда слышу эти ужасные звуки. От каждого вздрагиваю. К каждому шуму - прислушиваюсь", - сказала она. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, они с семьей заклеили окна скотчем, сняли люстры, а также выбрали в квартире более-менее безопасное, на их взгляд, место. "Возле нас стоит сумка со всем необходимым, запаслись масками с фильтрами, водой. Дети спят под столом. Во время атак кулер, газ, свет отключаю. Молимся. Верю, что только Бог может помочь, если не здесь, то, иншалла (даст Бог - ред.), в другом мире", - отметила Марина. Проблем с продуктами, несмотря на ситуацию, никаких нет - в магазинах достаточно товаров, отметила она. "Тоже стараюсь ребятишкам вкусняшки готовить и покупать, чтобы отвлечь. В нашем районе, слава Богу, более-менее спокойно", - сказала она. Однако, по ее словам, жутко, что улицы пусты: "Город полупустой... как в корону (в пандемию коронавируса - ред.), только без масок", - отметила она, сообщив, что многие соседи уехали. Ощущение пустоты во время COVID-19 от нынешней ситуации отличается тем, что, по ее словам, "при короне интернет вовсю работал". Несмотря на эти проблемы, "какая-никакая, но связь в течение дня всегда есть". "Никогда не было, чтобы вообще не могли связаться со своими на Родине", - сказала соотечественница. О своем состоянии Марина говорит так: "Я больше за детей переживала, но смотрю они сильно не горят желанием уезжать и более спокойны, чем я. Я думала, мне придётся их успокаивать, а получается, что наоборот. Но я уже виду не показываю. В себе переживания держу". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250613/iran-2022629664.html

https://ria.ru/20250615/iran-2022972722.html

https://ria.ru/20250616/iran-2023106177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали