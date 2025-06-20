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Россиянка рассказала о жизни в Тегеране под ударами - РИА Новости, 20.06.2025
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07:26 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/iran-2024089558.html
Россиянка рассказала о жизни в Тегеране под ударами
Россиянка рассказала о жизни в Тегеране под ударами - РИА Новости, 20.06.2025
Россиянка рассказала о жизни в Тегеране под ударами
Российская соотечественница по имени Марина, живущая в Тегеране, рассказала РИА Новости о своих переживаниях по поводу обстрелов Израилем столицы Ирана и о том, РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:26:00+03:00
2025-06-20T07:26:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
дональд трамп
крейг мюррей
казем джалали
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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Российская соотечественница по имени Марина, живущая в Тегеране, рассказала РИА Новости о своих переживаниях по поводу обстрелов Израилем столицы Ирана и о том, как ее семья справляется в условиях развернувшегося конфликта. Марина живет с мужем и детьми в одном из районов иранской столицы. Несмотря на обстрелы, которые начались в ночь на 13 июня и на которые Иран также отвечает, они не покинули Тегеран. "Дети и муж спокойны как удавы, я сижу на голе-гавзабане (бурачник - растение, имеющее седативные свойства - ред.): сердце как у кролика, когда слышу эти ужасные звуки. От каждого вздрагиваю. К каждому шуму - прислушиваюсь", - сказала она. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, они с семьей заклеили окна скотчем, сняли люстры, а также выбрали в квартире более-менее безопасное, на их взгляд, место. "Возле нас стоит сумка со всем необходимым, запаслись масками с фильтрами, водой. Дети спят под столом. Во время атак кулер, газ, свет отключаю. Молимся. Верю, что только Бог может помочь, если не здесь, то, иншалла (даст Бог - ред.), в другом мире", - отметила Марина. Проблем с продуктами, несмотря на ситуацию, никаких нет - в магазинах достаточно товаров, отметила она. "Тоже стараюсь ребятишкам вкусняшки готовить и покупать, чтобы отвлечь. В нашем районе, слава Богу, более-менее спокойно", - сказала она. Однако, по ее словам, жутко, что улицы пусты: "Город полупустой... как в корону (в пандемию коронавируса - ред.), только без масок", - отметила она, сообщив, что многие соседи уехали. Ощущение пустоты во время COVID-19 от нынешней ситуации отличается тем, что, по ее словам, "при короне интернет вовсю работал". Несмотря на эти проблемы, "какая-никакая, но связь в течение дня всегда есть". "Никогда не было, чтобы вообще не могли связаться со своими на Родине", - сказала соотечественница. О своем состоянии Марина говорит так: "Я больше за детей переживала, но смотрю они сильно не горят желанием уезжать и более спокойны, чем я. Я думала, мне придётся их успокаивать, а получается, что наоборот. Но я уже виду не показываю. В себе переживания держу". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250613/iran-2022629664.html
https://ria.ru/20250615/iran-2022972722.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали
Россиянка рассказала о жизни в Тегеране под ударами

Жители Ирана стараются отвлечь детей от обстрелов

© AP Photo / Anadolu/Fatemeh BahramiДым в районе здания Красного креста в Тегеране
Дым в районе здания Красного креста в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Дым в районе здания Красного креста в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Российская соотечественница по имени Марина, живущая в Тегеране, рассказала РИА Новости о своих переживаниях по поводу обстрелов Израилем столицы Ирана и о том, как ее семья справляется в условиях развернувшегося конфликта.
Марина живет с мужем и детьми в одном из районов иранской столицы. Несмотря на обстрелы, которые начались в ночь на 13 июня и на которые Иран также отвечает, они не покинули Тегеран.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Иран
13 июня, 11:53
"Дети и муж спокойны как удавы, я сижу на голе-гавзабане (бурачник - растение, имеющее седативные свойства - ред.): сердце как у кролика, когда слышу эти ужасные звуки. От каждого вздрагиваю. К каждому шуму - прислушиваюсь", - сказала она.
Чтобы хоть как-то обезопасить себя, они с семьей заклеили окна скотчем, сняли люстры, а также выбрали в квартире более-менее безопасное, на их взгляд, место.
"Возле нас стоит сумка со всем необходимым, запаслись масками с фильтрами, водой. Дети спят под столом. Во время атак кулер, газ, свет отключаю. Молимся. Верю, что только Бог может помочь, если не здесь, то, иншалла (даст Бог - ред.), в другом мире", - отметила Марина.
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Посольство России в Иране начало работу над эвакуацией россиян
15 июня, 16:19
Проблем с продуктами, несмотря на ситуацию, никаких нет - в магазинах достаточно товаров, отметила она.
"Тоже стараюсь ребятишкам вкусняшки готовить и покупать, чтобы отвлечь. В нашем районе, слава Богу, более-менее спокойно", - сказала она.
Однако, по ее словам, жутко, что улицы пусты:
"Город полупустой... как в корону (в пандемию коронавируса - ред.), только без масок", - отметила она, сообщив, что многие соседи уехали.
Ощущение пустоты во время COVID-19 от нынешней ситуации отличается тем, что, по ее словам, "при короне интернет вовсю работал". Несмотря на эти проблемы, "какая-никакая, но связь в течение дня всегда есть".
"Никогда не было, чтобы вообще не могли связаться со своими на Родине", - сказала соотечественница.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Группа из 225 россиян покинула Иран 15 июня, сообщило посольство
16 июня, 13:03
О своем состоянии Марина говорит так: "Я больше за детей переживала, но смотрю они сильно не горят желанием уезжать и более спокойны, чем я. Я думала, мне придётся их успокаивать, а получается, что наоборот. Но я уже виду не показываю. В себе переживания держу".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Дональд ТрампКрейг МюррейКазем Джалали
 
 
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