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КСИР предотвратил покушение Израиля на главу МИД Ирана

КСИР предотвратил покушение Израиля на главу МИД Ирана - РИА Новости, 20.06.2025

КСИР предотвратил покушение Израиля на главу МИД Ирана

Военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана предотвратили покушение Израиля на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи несколько... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T03:19:00+03:00

2025-06-20T03:19:00+03:00

2025-06-20T03:35:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана предотвратили покушение Израиля на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи несколько дней назад, утверждает советник министра Мохаммад-Хосейн Ранджбаран в соцсети x в преддверии переговоров Ирана и "евротройки" в Женеве. Ранее иранский МИД заявил, что исламская республика проведет в пятницу переговоры с "евротройкой" (Британией, Францией, Германией) в Женеве, переговоры будут проходить по ядерной программе Ирана на фоне эскалации конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. "С тех пор, как было объявлено, что министр иностранных дел отправляется в Женеву для переговоров с "евротройкой", мне было сделано много звонков, чтобы убедиться, что Израиль не собирается организовать покушение на него. Да, такая угроза, безусловно, была и есть. Однако Аббас Аракчи считает себя солдатом родины больше, чем главой дипломатической службы… Если бы не меры безопасности, предпринятые КСИР, возможно, несколько дней назад в Тегеране было бы проведено покушение против него, которое, слава Богу, было предотвращено. Давайте помолимся за него и дипломатов нашей родины… чтобы они смогли добиться успеха в достижении суверенных прав Ирана", - написал Ранджбаран. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, женева (город), аббас аракчи, дональд трамп, крейг мюррей, война израиля и ирана: последние новости о конфликте