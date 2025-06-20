https://ria.ru/20250620/iran-2024073612.html
Песков назвал разговоры о смене режима в Иране неприемлемыми
Песков назвал разговоры о смене режима в Иране неприемлемыми - РИА Новости, 20.06.2025
Песков назвал разговоры о смене режима в Иране неприемлемыми
Россия считает неприемлемым факт разговоров о смене власти в Иране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T01:55:00+03:00
2025-06-20T01:55:00+03:00
2025-06-20T03:36:00+03:00
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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Россия считает неприемлемым факт разговоров о смене власти в Иране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News."Это невообразимо. Конечно, должно быть неприемлемым даже говорить открыто об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ на разговоры на Западе о смене власти в Иране.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не желает даже обсуждать возможность убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи Израилем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, дмитрий песков, владимир путин
Иран, Россия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал разговоры о смене режима в Иране неприемлемыми
Песков: Россия считает неприемлемым факт разговоров о смене режима в Иране