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Песков назвал разговоры о смене режима в Иране неприемлемыми

Песков назвал разговоры о смене режима в Иране неприемлемыми - РИА Новости, 20.06.2025

Песков назвал разговоры о смене режима в Иране неприемлемыми

Россия считает неприемлемым факт разговоров о смене власти в Иране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T01:55:00+03:00

2025-06-20T01:55:00+03:00

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ЛОНДОН, 20 июн - РИА Новости. Россия считает неприемлемым факт разговоров о смене власти в Иране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News."Это невообразимо. Конечно, должно быть неприемлемым даже говорить открыто об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ на разговоры на Западе о смене власти в Иране.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не желает даже обсуждать возможность убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи Израилем.

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Дарья Буймова

иран, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, дмитрий песков, владимир путин