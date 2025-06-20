https://ria.ru/20250620/intervidenie-2024078271.html

Швыдкой допустил проведение конкурса "Интервидение" в Китае

Швыдкой допустил проведение конкурса "Интервидение" в Китае - РИА Новости, 20.06.2025

Швыдкой допустил проведение конкурса "Интервидение" в Китае

Второй конкурс "Интервидение" после того, как впервые состоится в сентябре Москве, может пройти в Китае, сообщил РИА Новости специальный представитель... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T03:46:00+03:00

2025-06-20T03:46:00+03:00

2025-06-20T03:46:00+03:00

москва

россия

китай

михаил швыдкой

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Второй конкурс "Интервидение" после того, как впервые состоится в сентябре Москве, может пройти в Китае, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурного сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Понятно, что все пока находится в состоянии формирования, но я уверен, что следующий конкурс будет проходить в одной из стран, которые примут участие в московском конкурсе. Не исключено, что это может быть в Китае", - сказал Швыдкой. Он добавил, что проведение конкурса в разных странах заложено в самой концепции "Интервидения". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/delegatsiya-2024017307.html

https://ria.ru/20250211/uchastie-1998666395.html

москва

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, китай, михаил швыдкой, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , культура