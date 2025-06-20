https://ria.ru/20250620/indeksatsiya-2024077325.html

Депутат рассказала о грядущих индексациях пенсий

Депутат рассказала о грядущих индексациях пенсий - РИА Новости, 20.06.2025

Депутат рассказала о грядущих индексациях пенсий

С 1 августа будет произведен перерасчет страховых пенсий работающих пожилых людей, а с 1 октября вырастут пенсии у военных пенсионеров, рассказала агентству... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T03:09:00+03:00

2025-06-20T03:09:00+03:00

2025-06-20T03:09:00+03:00

общество

светлана бессараб

госдума рф

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. С 1 августа будет произведен перерасчет страховых пенсий работающих пожилых людей, а с 1 октября вырастут пенсии у военных пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.В августе произойдет автоматический перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Будут учтены индивидуальные пенсионные коэффициенты, накопленные за 2024 год. Работающий пенсионер может получить до трех баллов в год, отметила парламентарий.Кроме того, с 1 октября увеличатся пенсии у военных. Индексация пройдет в беззаявительном порядке."Пока у нас запланировано, что пенсии военных будут проиндексированы на 4,5%. Я думаю, что предварительно на этот процент и будет увеличено. Но вы помните ситуацию, которая сложилась по прошлому году. Пенсия военным индексируется с 1 октября, но уровень инфляции заложен только прогнозируемый. В начале 2025 года по поручению президента пенсии был доиндексированы на уровень реальной годовой инфляции. Посмотрим, что будет в начале 2026 года", — отметила Бессараб.

https://ria.ru/20250619/ranhigs-2023759580.html

https://ria.ru/20250614/pensiya-2022742096.html

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общество, светлана бессараб, госдума рф