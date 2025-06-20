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Чернышенко рассказал, каким будет созданный в России ИИ - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:29 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ii-2024150083.html
Чернышенко рассказал, каким будет созданный в России ИИ
Чернышенко рассказал, каким будет созданный в России ИИ - РИА Новости, 20.06.2025
Чернышенко рассказал, каким будет созданный в России ИИ
Россия является страной добрых людей, поэтому и искусственный интеллект здесь будет таким же, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:29:00+03:00
2025-06-20T11:29:00+03:00
пмэф-2025
технологии
россия
дмитрий чернышенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия является страной добрых людей, поэтому и искусственный интеллект здесь будет таким же, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Россия – страна добрых людей, поэтому у нас искусственный интеллект точно будет добрым", - сказал Чернышенко, модерируя сессию "Наука в сфере ИИ: новый путь к лидерству". Участникам сессии вице-премьер показал видео, на котором москвичи помогают выехать роботу-курьеру, забуксовавшему в снегу. "Это видео вирусится, потому что в некоторых странах к таким роботам проявляют акты вандализма: разбивают, переворачивают. А у нас помогают им передвигаться", - подчеркнул он. "Уверен, что мы сможем наши ценности транслировать через технологии в мир", - добавил Чернышенко. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, россия, дмитрий чернышенко
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал, каким будет созданный в России ИИ

Чернышенко: искусственный интеллект в РФ будет добрым, как и россияне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия является страной добрых людей, поэтому и искусственный интеллект здесь будет таким же, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"Россия – страна добрых людей, поэтому у нас искусственный интеллект точно будет добрым", - сказал Чернышенко, модерируя сессию "Наука в сфере ИИ: новый путь к лидерству".
Участникам сессии вице-премьер показал видео, на котором москвичи помогают выехать роботу-курьеру, забуксовавшему в снегу. "Это видео вирусится, потому что в некоторых странах к таким роботам проявляют акты вандализма: разбивают, переворачивают. А у нас помогают им передвигаться", - подчеркнул он.
"Уверен, что мы сможем наши ценности транслировать через технологии в мир", - добавил Чернышенко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Слишком много знает. Как использовать ИИ в обычной жизни
16 июня, 07:00
 
ПМЭФ-2025ТехнологииРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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