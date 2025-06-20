https://ria.ru/20250620/ii-2024150083.html

Чернышенко рассказал, каким будет созданный в России ИИ

Чернышенко рассказал, каким будет созданный в России ИИ - РИА Новости, 20.06.2025

Чернышенко рассказал, каким будет созданный в России ИИ

Россия является страной добрых людей, поэтому и искусственный интеллект здесь будет таким же, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:29:00+03:00

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2025-06-20T11:29:00+03:00

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технологии

россия

дмитрий чернышенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия является страной добрых людей, поэтому и искусственный интеллект здесь будет таким же, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Россия – страна добрых людей, поэтому у нас искусственный интеллект точно будет добрым", - сказал Чернышенко, модерируя сессию "Наука в сфере ИИ: новый путь к лидерству". Участникам сессии вице-премьер показал видео, на котором москвичи помогают выехать роботу-курьеру, забуксовавшему в снегу. "Это видео вирусится, потому что в некоторых странах к таким роботам проявляют акты вандализма: разбивают, переворачивают. А у нас помогают им передвигаться", - подчеркнул он. "Уверен, что мы сможем наши ценности транслировать через технологии в мир", - добавил Чернышенко. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/ii-2021435475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, дмитрий чернышенко