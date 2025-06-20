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Титов рассказал о выходе отечественных виноделов на зарубежные рынки
Титов рассказал о выходе отечественных виноделов на зарубежные рынки - РИА Новости, 20.06.2025
Титов рассказал о выходе отечественных виноделов на зарубежные рынки
Группа российских виноделов уже предлагает отечественную продукцию на индонезийском рынке, заявил владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо",... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:41:00+03:00
2025-06-20T13:41:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Группа российских виноделов уже предлагает отечественную продукцию на индонезийском рынке, заявил владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов на ПМЭФ. "Мы предлагаем свои вина уже на индонезийском рынке как группа российских виноделов", - сказал Титов. Он добавил, что отечественные виноделы выходят сегодня на международный рынок по брендом "Вино России". Как отметил Титов, в стране наблюдается бурный рост виноделия - за 5 лет открылось более 200 виноделен. Кроме того, по его словам, качество продукции уже не хуже, чем в Австралии. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250615/ekspert-2022919550.html
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ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Австралия, Борис Титов, Абрау-Дюрсо
Титов рассказал о выходе отечественных виноделов на зарубежные рынки
Титов: группа российских виноделов предлагает свои вина на индонезийском рынке