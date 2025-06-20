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Греф высказался о курсе рубля к доллару

Греф высказался о курсе рубля к доллару - РИА Новости, 20.06.2025

Греф высказался о курсе рубля к доллару

Нынешний курс рубля далек от равновесия и негативно влияет на все экспортные отрасли, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:02:00+03:00

2025-06-20T09:02:00+03:00

2025-06-20T10:02:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Нынешний курс рубля далек от равновесия и негативно влияет на все экспортные отрасли, заявил глава Сбербанка Герман Греф."Сегодня очевидно, что равновесным курсом является курс 100+ рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 рублей за доллар. И это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и в первую очередь бюджет", — сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ.Греф отметил, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, а в конце года Минфин окажется перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение, считает глава крупнейшего российского банка.Накануне вице-премьер Александр Новак заявил на полях ПМЭФ, что курс рубля отражает текущую макроэкономическую ситуацию, его динамика определяется рынком, торговым балансом. По словам вице-премьера, крепкий рубль — это следствие жесткой денежно-кредитной политики. Официальный курс доллара на 20 июня составляет 78,48 рубля. А по прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс достигнет 94,3 рубля за доллар.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250619/novak-2023778780.html

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герман греф, сбербанк россии, сбер, экономика