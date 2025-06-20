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Греф высказался о курсе рубля к доллару - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:02 20.06.2025 (обновлено: 10:02 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/gref--2024098590.html
Греф высказался о курсе рубля к доллару
Греф высказался о курсе рубля к доллару - РИА Новости, 20.06.2025
Греф высказался о курсе рубля к доллару
Нынешний курс рубля далек от равновесия и негативно влияет на все экспортные отрасли, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:02:00+03:00
2025-06-20T10:02:00+03:00
пмэф-2025
герман греф
сбербанк россии
сбер
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Нынешний курс рубля далек от равновесия и негативно влияет на все экспортные отрасли, заявил глава Сбербанка Герман Греф."Сегодня очевидно, что равновесным курсом является курс 100+ рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 рублей за доллар. И это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и в первую очередь бюджет", — сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ.Греф отметил, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, а в конце года Минфин окажется перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение, считает глава крупнейшего российского банка.Накануне вице-премьер Александр Новак заявил на полях ПМЭФ, что курс рубля отражает текущую макроэкономическую ситуацию, его динамика определяется рынком, торговым балансом. По словам вице-премьера, крепкий рубль — это следствие жесткой денежно-кредитной политики. Официальный курс доллара на 20 июня составляет 78,48 рубля. А по прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс достигнет 94,3 рубля за доллар.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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герман греф, сбербанк россии, сбер, экономика
ПМЭФ-2025, Герман Греф, Сбербанк России, Сбер, Экономика
Греф высказался о курсе рубля к доллару

Греф назвал равновесным валютный курс более 100 рублей за доллар

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на ПМЭФ-2025
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Нынешний курс рубля далек от равновесия и негативно влияет на все экспортные отрасли, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Сегодня очевидно, что равновесным курсом является курс 100+ рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 рублей за доллар. И это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и в первую очередь бюджет", — сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ.
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Вчера, 07:07
Греф отметил, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, а в конце года Минфин окажется перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Скорее всего, таким источником будет рыночное привлечение, считает глава крупнейшего российского банка.
Накануне вице-премьер Александр Новак заявил на полях ПМЭФ, что курс рубля отражает текущую макроэкономическую ситуацию, его динамика определяется рынком, торговым балансом. По словам вице-премьера, крепкий рубль — это следствие жесткой денежно-кредитной политики.
Официальный курс доллара на 20 июня составляет 78,48 рубля. А по прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс достигнет 94,3 рубля за доллар.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Денис Мантуров на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Мантуров назвал оптимальный курс доллара для экспортеров
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ПМЭФ-2025Герман ГрефСбербанк РоссииСберЭкономика
 
 
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