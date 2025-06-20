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Глава ФНС рассказал о работе с продавцами на маркетплейсах - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:45 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/glava-2024211523.html
Глава ФНС рассказал о работе с продавцами на маркетплейсах
Глава ФНС рассказал о работе с продавцами на маркетплейсах - РИА Новости, 20.06.2025
Глава ФНС рассказал о работе с продавцами на маркетплейсах
Федеральная налоговая служба России (ФНС) очень аккуратно работает с продавцами на маркетплейсах, подталкивая их к "обелению", чтобы не банкротить их бизнес,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:45:00+03:00
2025-06-20T13:45:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
россия
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) очень аккуратно работает с продавцами на маркетплейсах, подталкивая их к "обелению", чтобы не банкротить их бизнес, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на сессии ПМЭФ "Цифровые платформы и экосистемы – 2030: каким будет рынок?". Егоров отметил, что, когда налоговая служба включает инструменты налогового контроля в отношении работающего на специальном налоговом режиме малого предприятия, и, выяснив, что оно пользуется льготами необоснованно, доначисляет налоги – для бизнеса это чаще всего означает банкротство. "То есть такую разницу налоговой нагрузки (между упрощенной и общей системой налогообложения – ред.) доплатить за условные три года нереально. Это, скорее всего, погибшая компания. Нам это интересно? Ну, конечно, нет. Зачем это делать, если это все равно превратится в ничто, да еще и в разрушенный бизнес. И в этом смысле, учитывая, что есть прямой доступ к своим клиентам у платформ, мы пытаемся очень аккуратно найти способы, как достучаться до игроков, клиентов маркетплейсов", - сказал Егоров. "Это, собственно, гораздо более аккуратный и тактичный способ для того, чтобы компании аккуратно-аккуратно переходили в понятную нам легальную среду", - добавил он. Возможность такого мягкого воздействия есть у налоговиков именно благодаря сотрудничеству с маркетплейсами, подчеркнул он. "В этом смысле выгода для всех сторон присутствует, и маркетплейсы, безусловно, нам смогут, как мне представляется, помочь, потому что это во взаимном интересе", - сказал Егоров. Глава ФНС признал, что проблем с обелением бизнеса на маркетплейсах еще очень много, но эта работа только начата. "Компании, которые работают через платформы, далеко не все "чистые". Это факт", - сказал Егоров. При этом он напомнил, что еще несколько лет назад в такой же ситуации находилась традиционная офлайновая торговля. "Я помню, сколько у нас вопросов было к офлайн, и в том числе к сетевым. Ну, очень много у нас было вопросов. И это потихоньку, потихоньку вычищалось. Рынок обелялся во многом благодаря крупным игрокам, они, естественно, больше инвестировали в стабильность. И в целом сегодня этот рынок для нас достаточно понятен", – сказал глава ФНС. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/krasnov-2024137232.html
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экономика, технологии, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Глава ФНС рассказал о работе с продавцами на маркетплейсах

Егоров: ФНС аккуратно работает с продавцами маркетплейсов, чтобы не обанкротить

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРуководитель ФНС Даниил Егоров на ПМЭФ-2025
Руководитель ФНС Даниил Егоров на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Руководитель ФНС Даниил Егоров на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) очень аккуратно работает с продавцами на маркетплейсах, подталкивая их к "обелению", чтобы не банкротить их бизнес, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на сессии ПМЭФ "Цифровые платформы и экосистемы – 2030: каким будет рынок?".
Егоров отметил, что, когда налоговая служба включает инструменты налогового контроля в отношении работающего на специальном налоговом режиме малого предприятия, и, выяснив, что оно пользуется льготами необоснованно, доначисляет налоги – для бизнеса это чаще всего означает банкротство.
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"То есть такую разницу налоговой нагрузки (между упрощенной и общей системой налогообложения – ред.) доплатить за условные три года нереально. Это, скорее всего, погибшая компания. Нам это интересно? Ну, конечно, нет. Зачем это делать, если это все равно превратится в ничто, да еще и в разрушенный бизнес. И в этом смысле, учитывая, что есть прямой доступ к своим клиентам у платформ, мы пытаемся очень аккуратно найти способы, как достучаться до игроков, клиентов маркетплейсов", - сказал Егоров.
"Это, собственно, гораздо более аккуратный и тактичный способ для того, чтобы компании аккуратно-аккуратно переходили в понятную нам легальную среду", - добавил он.
Возможность такого мягкого воздействия есть у налоговиков именно благодаря сотрудничеству с маркетплейсами, подчеркнул он. "В этом смысле выгода для всех сторон присутствует, и маркетплейсы, безусловно, нам смогут, как мне представляется, помочь, потому что это во взаимном интересе", - сказал Егоров.
Глава ФНС признал, что проблем с обелением бизнеса на маркетплейсах еще очень много, но эта работа только начата. "Компании, которые работают через платформы, далеко не все "чистые". Это факт", - сказал Егоров.
При этом он напомнил, что еще несколько лет назад в такой же ситуации находилась традиционная офлайновая торговля. "Я помню, сколько у нас вопросов было к офлайн, и в том числе к сетевым. Ну, очень много у нас было вопросов. И это потихоньку, потихоньку вычищалось. Рынок обелялся во многом благодаря крупным игрокам, они, естественно, больше инвестировали в стабильность. И в целом сегодня этот рынок для нас достаточно понятен", – сказал глава ФНС.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияДаниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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