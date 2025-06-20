https://ria.ru/20250620/germanija-2024254903.html

В Германии заявили об угрозе военной конфронтации в Балтийском море

В Германии заявили об угрозе военной конфронтации в Балтийском море - РИА Новости, 20.06.2025

В Германии заявили об угрозе военной конфронтации в Балтийском море

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что регион Балтийского моря стал ключевым для обеспечения безопасности Европы, и угроза военной... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:30:00+03:00

2025-06-20T15:30:00+03:00

2025-06-20T15:30:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что регион Балтийского моря стал ключевым для обеспечения безопасности Европы, и угроза военной конфронтации там реальна, сообщило агентство DPA. "Это зона, где угроза военной конфронтации реальна", - заявил Вадефуль на конференции по безопасности в Киле. По его словам, Балтийское море стало ключевым регионом для обеспечения безопасности Европы, и по этой причине там важно "мощное и гибкое военное присутствие". Немецкий министр обвинил Россию в том, что она якобы проводит гибридные операции и осуществляет военные провокации с целью проверить способности НАТО реагировать. Он заявил, что Германия поможет защищать территорию НАТО и готова тратить не только 3,5% от ВВП на оборону, но и еще 1,5% - на инфраструктуру и кибербезопасность. Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе. Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.

https://ria.ru/20250118/nato-1994368660.html

https://ria.ru/20250207/baltika-1997872188.html

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в мире, балтийское море, россия, германия, николай патрушев, мария захарова, нато