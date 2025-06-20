В Германии заявили об угрозе военной конфронтации в Балтийском море
Глава МИД ФРГ Вадефуль: угроза военной конфронтации в Балтийском море реальна
Балтийское море. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что регион Балтийского моря стал ключевым для обеспечения безопасности Европы, и угроза военной конфронтации там реальна, сообщило агентство DPA.
"Это зона, где угроза военной конфронтации реальна", - заявил Вадефуль на конференции по безопасности в Киле.
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По его словам, Балтийское море стало ключевым регионом для обеспечения безопасности Европы, и по этой причине там важно "мощное и гибкое военное присутствие". Немецкий министр обвинил Россию в том, что она якобы проводит гибридные операции и осуществляет военные провокации с целью проверить способности НАТО реагировать.
Он заявил, что Германия поможет защищать территорию НАТО и готова тратить не только 3,5% от ВВП на оборону, но и еще 1,5% - на инфраструктуру и кибербезопасность.
Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.