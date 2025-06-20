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В Германии заявили об угрозе военной конфронтации в Балтийском море - РИА Новости, 20.06.2025
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15:30 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/germanija-2024254903.html
В Германии заявили об угрозе военной конфронтации в Балтийском море
В Германии заявили об угрозе военной конфронтации в Балтийском море - РИА Новости, 20.06.2025
В Германии заявили об угрозе военной конфронтации в Балтийском море
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что регион Балтийского моря стал ключевым для обеспечения безопасности Европы, и угроза военной... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:30:00+03:00
2025-06-20T15:30:00+03:00
в мире
балтийское море
россия
германия
николай патрушев
мария захарова
нато
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что регион Балтийского моря стал ключевым для обеспечения безопасности Европы, и угроза военной конфронтации там реальна, сообщило агентство DPA. "Это зона, где угроза военной конфронтации реальна", - заявил Вадефуль на конференции по безопасности в Киле. По его словам, Балтийское море стало ключевым регионом для обеспечения безопасности Европы, и по этой причине там важно "мощное и гибкое военное присутствие". Немецкий министр обвинил Россию в том, что она якобы проводит гибридные операции и осуществляет военные провокации с целью проверить способности НАТО реагировать. Он заявил, что Германия поможет защищать территорию НАТО и готова тратить не только 3,5% от ВВП на оборону, но и еще 1,5% - на инфраструктуру и кибербезопасность. Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе. Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
https://ria.ru/20250118/nato-1994368660.html
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в мире, балтийское море, россия, германия, николай патрушев, мария захарова, нато
В мире, Балтийское море, Россия, Германия, Николай Патрушев, Мария Захарова, НАТО
В Германии заявили об угрозе военной конфронтации в Балтийском море

Глава МИД ФРГ Вадефуль: угроза военной конфронтации в Балтийском море реальна

© Фото : HavariekommandoБалтийское море
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Havariekommando
Балтийское море. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что регион Балтийского моря стал ключевым для обеспечения безопасности Европы, и угроза военной конфронтации там реальна, сообщило агентство DPA.
"Это зона, где угроза военной конфронтации реальна", - заявил Вадефуль на конференции по безопасности в Киле.
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По его словам, Балтийское море стало ключевым регионом для обеспечения безопасности Европы, и по этой причине там важно "мощное и гибкое военное присутствие". Немецкий министр обвинил Россию в том, что она якобы проводит гибридные операции и осуществляет военные провокации с целью проверить способности НАТО реагировать.
Он заявил, что Германия поможет защищать территорию НАТО и готова тратить не только 3,5% от ВВП на оборону, но и еще 1,5% - на инфраструктуру и кибербезопасность.
Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
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В миреБалтийское мореРоссияГерманияНиколай ПатрушевМария ЗахароваНАТО
 
 
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