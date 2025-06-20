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В Госдуме призвали информировать россиян о мерах профилактики гепатита - РИА Новости, 20.06.2025
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01:17 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/gepatit-2024072486.html
В Госдуме призвали информировать россиян о мерах профилактики гепатита
В Госдуме призвали информировать россиян о мерах профилактики гепатита - РИА Новости, 20.06.2025
В Госдуме призвали информировать россиян о мерах профилактики гепатита
В России необходимо проводить более масштабную информационную кампанию об общих мерах профилактики заражения гепатитом среди населения, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T01:17:00+03:00
2025-06-20T01:17:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
сергей леонов
госдума рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В России необходимо проводить более масштабную информационную кампанию об общих мерах профилактики заражения гепатитом среди населения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "Перед Россией стоит амбициозная цель — существенно снизить уровень заболеваемости и смертности от вирусных гепатитов В и С в ближайшие годы. Распространение этого вируса часто проходит бессимптомно, и он, попав в организм, долгое время может внешне никак не проявляться. Осложняется все тем, что в стране достаточно низкая осведомленность об общих мерах профилактики этих заболеваний. Поэтому считаю, что необходимо проводить более масштабные информационные кампании среди населения с тем, чтобы доносить до граждан информацию о том, как не заразиться гепатитом, какие меры следует принимать для профилактики заболевания в условиях отсутствии внешних симптомов", - сказал Леонов. Парламентарий добавил, что для этого потребуется консолидация усилий всех заинтересованных сторон. Кроме того, Леонов обратил внимание, что на сегодняшний день существует вакцина от гепатита А и B, однако вакцины против гепатита C по-прежнему нет. "Напомню про завозные случаи гепатита С и В. Мы в комитет Госдумы по охране здоровья считаем, что все мигранты, которые приезжают в нашу страну, должны проходить проверку не только на ВИЧ-инфекцию или сифилис, но и обязательно на гепатит В и С. Если мы хотим элиминировать гепатит, то нам нужно как минимум исключить завозные случаи этого заболевания. Кроме того, убежден, что все трудовые мигранты и их семьи должны в обязательном порядке иметь медицинскую страховку уже на этапе подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание. В случае отсутствия у них полиса – выдворять из страны", - подчеркнул он. Леонов выразил уверенность, что совместными усилиями с Минздравом России, Роспотребнадзором и профильными организациями может быть достигнута цель по элиминации гепатита в РФ.
https://ria.ru/20250214/kaprin-1999090088.html
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общество, здоровье - общество, россия, сергей леонов, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме призвали информировать россиян о мерах профилактики гепатита

Депутат Леонов призвал проводить активную информационную кампанию о гепатите

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПробирки с кровью в Центре крови Федерального медико-биологического агентства
Пробирки с кровью в Центре крови Федерального медико-биологического агентства - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пробирки с кровью в Центре крови Федерального медико-биологического агентства. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В России необходимо проводить более масштабную информационную кампанию об общих мерах профилактики заражения гепатитом среди населения, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Перед Россией стоит амбициозная цель — существенно снизить уровень заболеваемости и смертности от вирусных гепатитов В и С в ближайшие годы. Распространение этого вируса часто проходит бессимптомно, и он, попав в организм, долгое время может внешне никак не проявляться. Осложняется все тем, что в стране достаточно низкая осведомленность об общих мерах профилактики этих заболеваний. Поэтому считаю, что необходимо проводить более масштабные информационные кампании среди населения с тем, чтобы доносить до граждан информацию о том, как не заразиться гепатитом, какие меры следует принимать для профилактики заболевания в условиях отсутствии внешних симптомов", - сказал Леонов.
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Парламентарий добавил, что для этого потребуется консолидация усилий всех заинтересованных сторон. Кроме того, Леонов обратил внимание, что на сегодняшний день существует вакцина от гепатита А и B, однако вакцины против гепатита C по-прежнему нет.
"Напомню про завозные случаи гепатита С и В. Мы в комитет Госдумы по охране здоровья считаем, что все мигранты, которые приезжают в нашу страну, должны проходить проверку не только на ВИЧ-инфекцию или сифилис, но и обязательно на гепатит В и С. Если мы хотим элиминировать гепатит, то нам нужно как минимум исключить завозные случаи этого заболевания. Кроме того, убежден, что все трудовые мигранты и их семьи должны в обязательном порядке иметь медицинскую страховку уже на этапе подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание. В случае отсутствия у них полиса – выдворять из страны", - подчеркнул он.
Леонов выразил уверенность, что совместными усилиями с Минздравом России, Роспотребнадзором и профильными организациями может быть достигнута цель по элиминации гепатита в РФ.
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