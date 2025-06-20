Суд в Приморье смягчил тип лечения "шаману" Габышеву
"Шамана" Габышева могут перевести в психбольницу общего типа
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Александр Габышев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Приморский краевой суд отменил постановление Уссурийского районного суда, который отказал в переводе якутского "шамана" Александра Габышева из психбольницы спецтипа в учреждение общего типа, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа. В декабре 2023 года, а также в мае 2024 года суд в Уссурийске отклонял ходатайства защиты о переводе Габышева в психбольницу общего типа. В конце декабря 2024 года суд разрешил Габышеву принудительное лечение общего типа, но Приморский краевой суд отменил это постановление, направив дело на новое рассмотрение. В апреле Уссурийский суд вновь отказал в переводе. В пятницу Приморский краевой суд рассмотрел жалобу защиты на это решение районного суда.
"Постановление отменили, удовлетворили представление больницы", - сказала Оленева.
Как уточнила РИА Новости защитник Габышева Ольга Тимофеева, суд вынес новое постановление - сменить ее подзащитному тип лечения на общий.
"Такой тип лечения есть и в этой больнице (в Уссурийске – ред.), и в якутской больнице. Поэтому (где лечить – ред.) будут решать врачи", - отметила собеседница.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
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