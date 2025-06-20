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Суд в Приморье смягчил тип лечения "шаману" Габышеву - РИА Новости, 20.06.2025
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06:43 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/gabyshev-2024087360.html
Суд в Приморье смягчил тип лечения "шаману" Габышеву
Суд в Приморье смягчил тип лечения "шаману" Габышеву - РИА Новости, 20.06.2025
Суд в Приморье смягчил тип лечения "шаману" Габышеву
Приморский краевой суд отменил постановление Уссурийского районного суда, который отказал в переводе якутского "шамана" Александра Габышева из психбольницы... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T06:43:00+03:00
2025-06-20T06:43:00+03:00
происшествия
уссурийск
новосибирск
москва
александр габышев (якутский шаман)
ольга тимофеева (депутат гд)
приморский краевой суд
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Приморский краевой суд отменил постановление Уссурийского районного суда, который отказал в переводе якутского "шамана" Александра Габышева из психбольницы спецтипа в учреждение общего типа, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа. В декабре 2023 года, а также в мае 2024 года суд в Уссурийске отклонял ходатайства защиты о переводе Габышева в психбольницу общего типа. В конце декабря 2024 года суд разрешил Габышеву принудительное лечение общего типа, но Приморский краевой суд отменил это постановление, направив дело на новое рассмотрение. В апреле Уссурийский суд вновь отказал в переводе. В пятницу Приморский краевой суд рассмотрел жалобу защиты на это решение районного суда. "Постановление отменили, удовлетворили представление больницы", - сказала Оленева. Как уточнила РИА Новости защитник Габышева Ольга Тимофеева, суд вынес новое постановление - сменить ее подзащитному тип лечения на общий. "Такой тип лечения есть и в этой больнице (в Уссурийске – ред.), и в якутской больнице. Поэтому (где лечить – ред.) будут решать врачи", - отметила собеседница. Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
https://ria.ru/20250411/gabyshev-2010608748.html
https://ria.ru/20210816/shaman-1745897535.html
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происшествия, уссурийск, новосибирск, москва, александр габышев (якутский шаман), ольга тимофеева (депутат гд), приморский краевой суд
Происшествия, Уссурийск, Новосибирск, Москва, Александр Габышев (якутский шаман), Ольга Тимофеева (депутат ГД), Приморский краевой суд
Суд в Приморье смягчил тип лечения "шаману" Габышеву

"Шамана" Габышева могут перевести в психбольницу общего типа

CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Приморский краевой суд отменил постановление Уссурийского районного суда, который отказал в переводе якутского "шамана" Александра Габышева из психбольницы спецтипа в учреждение общего типа, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из новосибирской психбольницы закрытого типа. В декабре 2023 года, а также в мае 2024 года суд в Уссурийске отклонял ходатайства защиты о переводе Габышева в психбольницу общего типа. В конце декабря 2024 года суд разрешил Габышеву принудительное лечение общего типа, но Приморский краевой суд отменил это постановление, направив дело на новое рассмотрение. В апреле Уссурийский суд вновь отказал в переводе. В пятницу Приморский краевой суд рассмотрел жалобу защиты на это решение районного суда.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Суд отказал "шаману" Габышеву в переводе в психбольницу общего типа
11 апреля, 04:38
"Постановление отменили, удовлетворили представление больницы", - сказала Оленева.
Как уточнила РИА Новости защитник Габышева Ольга Тимофеева, суд вынес новое постановление - сменить ее подзащитному тип лечения на общий.
"Такой тип лечения есть и в этой больнице (в Уссурийске – ред.), и в якутской больнице. Поэтому (где лечить – ред.) будут решать врачи", - отметила собеседница.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.
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