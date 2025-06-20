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ФСБ раскрыла документы о зверских убийствах гитлеровцами советских пленных - РИА Новости, 20.06.2025
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01:10 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/fsb-2024072046.html
ФСБ раскрыла документы о зверских убийствах гитлеровцами советских пленных
ФСБ раскрыла документы о зверских убийствах гитлеровцами советских пленных - РИА Новости, 20.06.2025
ФСБ раскрыла документы о зверских убийствах гитлеровцами советских пленных
Федеральная служба безопасности РФ опубликовала новые рассекреченные архивные документы о зверских убийствах советских военнопленных гитлеровцами в первые... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T01:10:00+03:00
2025-06-20T01:10:00+03:00
россия
ссср
александрия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ опубликовала новые рассекреченные архивные документы о зверских убийствах советских военнопленных гитлеровцами в первые месяцы Великой Отечественной войны – бойцам и командирам Красной Армии отрубали руки, отрезали уши, выкалывали глаза. Двадцать второго июня исполнится 84 года со дня начала Великой Отечественной войны. В России это – День памяти и скорби. Боевые действия на советско-германском фронте сопровождались со стороны гитлеровцев бесчеловечными преступлениями в отношении мирных граждан и советских военнопленных. "С первых дней войны военные контрразведчики – сотрудники Особых отделов (военная контрразведка – ред.) НКВД дивизий, корпусов, армий и фронтов, в числе выполнения прочих задач, собирали от вышедших из окружения или бежавших из плена бойцов и командиров Красной Армии сведения об отношении германских военнослужащих к советским военнопленным. Полученные данные в виде специальных сообщений докладывались в НКВД СССР и командованию Красной Армии", - отмечается в сообщении ФСБ. Двадцать седьмого октября 1941 года начальник Особого отдела НКВД Южного фронта майор государственной безопасности Павел Зеленин направил заместителю наркома внутренних дел комиссару госбезопасности 3-го ранга Виктору Абакумову и командованию Южного фронта спецсообщение "Об издевательствах немцев над пленными военнослужащими РККА". В документе, в частности, сообщалось, что на станции Грейгово на железнодорожной линии между Николаевым и Кривым Рогом остались неэвакуированные раненые красноармейцы. "Немцы издевались над ними, не давали кушать, не перевязывали раненых и никого к ним не подпускали из местных жителей. По рассказам крестьян этой же станции немцы 17 августа (1941 г. – ред.) расстреляли 135 человек, предварительно издевательски замучили командиров и политработников, учиняя им пытки – отрубали руки, отрезали уши, выкалывали глаза и потом уже расстреливали", - сообщал Зеленин. Военный контрразведчик приводил в документе выдержки из показаний местных жителей. Так, по их рассказам, на станции Лопнино 17 августа 1941-го были зарублены двое пленных – лейтенант и политрук - за то, что гитлеровцы у них обнаружили партбилеты. Местным жителям под угрозой расстрела было приказано не хоронить их. "Бежавший красноармеец из лагеря военнопленных г. Александрия, с которым встретился в с. Васильевка, рассказывал, как немецкий офицер застрелил старшего лейтенанта и красноармейца, евреи, когда первый на требование офицера рассказать данные о частях Красной Армии, ответил ему: "Большевики Родиной не торгуют, сведений от меня не добьетесь". Перед тем, как застрелить, над этим старшим лейтенантом были учинены жуткие издевательства, был отрезан нос, выколоты глаза, вырезаны на спине знаки, командир все эти пытки перенес, не проронив ни слова", - отмечал один из очевидцев. Задержанных евреев немцы расстреливают на месте, сообщал Зеленин. "В селе Ануфриевка были задержаны два красноармейца, по национальности грузины, когда эти красноармейцы заявляли, что они не евреи, а грузины, немцы сказали: "А это все равно, Сталина родственники". Эти красноармейцы были расстреляны", - приводились в спецсообщении слова очевидца. В ходе дальнейших боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны советские органы безопасности не только фиксировали преступления гитлеровцев на временно оккупированной территории СССР, но и устанавливали воинские части вермахта и СС, а также непосредственных виновников издевательств и зверств. Эти материалы послужили основой для проведения розыска нацистских военных преступников и их пособников.
https://ria.ru/20250430/fsb-2014227183.html
https://ria.ru/20250604/gorlovka-2020787939.html
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россия, ссср, александрия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, СССР, Александрия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
ФСБ раскрыла документы о зверских убийствах гитлеровцами советских пленных

ФСБ раскрыла документы об убийствах гитлеровцами советских пленных в 1941 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание ФСБ
Здание ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ опубликовала новые рассекреченные архивные документы о зверских убийствах советских военнопленных гитлеровцами в первые месяцы Великой Отечественной войны – бойцам и командирам Красной Армии отрубали руки, отрезали уши, выкалывали глаза.
Двадцать второго июня исполнится 84 года со дня начала Великой Отечественной войны. В России это – День памяти и скорби.
Адольф Гитлер и Ева Браун - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
ФСБ рассекретила документы о самоубийстве Гитлера
30 апреля, 01:30
Боевые действия на советско-германском фронте сопровождались со стороны гитлеровцев бесчеловечными преступлениями в отношении мирных граждан и советских военнопленных.
"С первых дней войны военные контрразведчики – сотрудники Особых отделов (военная контрразведка – ред.) НКВД дивизий, корпусов, армий и фронтов, в числе выполнения прочих задач, собирали от вышедших из окружения или бежавших из плена бойцов и командиров Красной Армии сведения об отношении германских военнослужащих к советским военнопленным. Полученные данные в виде специальных сообщений докладывались в НКВД СССР и командованию Красной Армии", - отмечается в сообщении ФСБ.
Двадцать седьмого октября 1941 года начальник Особого отдела НКВД Южного фронта майор государственной безопасности Павел Зеленин направил заместителю наркома внутренних дел комиссару госбезопасности 3-го ранга Виктору Абакумову и командованию Южного фронта спецсообщение "Об издевательствах немцев над пленными военнослужащими РККА".
В документе, в частности, сообщалось, что на станции Грейгово на железнодорожной линии между Николаевым и Кривым Рогом остались неэвакуированные раненые красноармейцы. "Немцы издевались над ними, не давали кушать, не перевязывали раненых и никого к ним не подпускали из местных жителей. По рассказам крестьян этой же станции немцы 17 августа (1941 г. – ред.) расстреляли 135 человек, предварительно издевательски замучили командиров и политработников, учиняя им пытки – отрубали руки, отрезали уши, выкалывали глаза и потом уже расстреливали", - сообщал Зеленин.
Разрушенная шахта Кочегарка в городе Горловка. Сентябрь 1943 года - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Горловке
4 июня, 08:52
Военный контрразведчик приводил в документе выдержки из показаний местных жителей. Так, по их рассказам, на станции Лопнино 17 августа 1941-го были зарублены двое пленных – лейтенант и политрук - за то, что гитлеровцы у них обнаружили партбилеты. Местным жителям под угрозой расстрела было приказано не хоронить их.
"Бежавший красноармеец из лагеря военнопленных г. Александрия, с которым встретился в с. Васильевка, рассказывал, как немецкий офицер застрелил старшего лейтенанта и красноармейца, евреи, когда первый на требование офицера рассказать данные о частях Красной Армии, ответил ему: "Большевики Родиной не торгуют, сведений от меня не добьетесь". Перед тем, как застрелить, над этим старшим лейтенантом были учинены жуткие издевательства, был отрезан нос, выколоты глаза, вырезаны на спине знаки, командир все эти пытки перенес, не проронив ни слова", - отмечал один из очевидцев.
Задержанных евреев немцы расстреливают на месте, сообщал Зеленин.
"В селе Ануфриевка были задержаны два красноармейца, по национальности грузины, когда эти красноармейцы заявляли, что они не евреи, а грузины, немцы сказали: "А это все равно, Сталина родственники". Эти красноармейцы были расстреляны", - приводились в спецсообщении слова очевидца.
В ходе дальнейших боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны советские органы безопасности не только фиксировали преступления гитлеровцев на временно оккупированной территории СССР, но и устанавливали воинские части вермахта и СС, а также непосредственных виновников издевательств и зверств. Эти материалы послужили основой для проведения розыска нацистских военных преступников и их пособников.
Мариуполь в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе
20 мая, 16:41
 
РоссияСССРАлександрияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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