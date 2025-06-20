https://ria.ru/20250620/fradkov-2024388530.html

Фрадков: международные рынки перестают быть прерогативой крупных компаний

Фрадков: международные рынки перестают быть прерогативой крупных компаний - РИА Новости, 20.06.2025

Фрадков: международные рынки перестают быть прерогативой крупных компаний

Преломляется исторический тренд — рынок ВЭД перестает быть прерогативой крупных компаний, все большую долю в этой сфере занимают предприятия малого и среднего... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:43:00+03:00

2025-06-20T19:43:00+03:00

2025-06-20T19:43:00+03:00

псб (банк псб)

петр фрадков

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Преломляется исторический тренд — рынок ВЭД перестает быть прерогативой крупных компаний, все большую долю в этой сфере занимают предприятия малого и среднего бизнеса, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на сессии "Международное финансовое сотрудничество: Россия, Африка и Азия – новый финансовый треугольник", организованной банком в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Согласно исследованию индекса деловой активности RSBI, которое проводит ПСБ, доля малых компаний-экспортеров за последние два года выросла уже в 1,5 раза. "Мы наблюдаем глобальный тренд — все больше во внешнеэкономической деятельности участвуют предприятия из сегмента МСП. Международный бизнес перестал быть прерогативой крупных компаний. Как правило, небольшим предприятиям для ВЭД не подходят инструменты крупных корпораций и нужны соответствующие технологичные готовые "коробочные" решения. Мы такие механизмы уже внедрили. Их создание и активное использование — еще один глобальный тренд трансформации международных расчетов", — приводит пресс-служба банка слова Фрадкова. Так, в периметре группы ПСБ полное сопровождение внешнеторговых операций во всех валютах и юрисдикциях для всех сегментов бизнеса обеспечивает специализированная компания А7. Глава ПСБ также отметил еще один тренд — активную фрагментацию рынка. Дружественные страны создают собственные двусторонние и многосторонние финансовые структуры. "Пользуясь общими механизмами для расчетов, многие страны внедряют свои специальные решения для основных торговых партнеров, чтобы комфортно себя чувствовать", — сказал Фрадков. Он добавил, что все тренды по развитию альтернативных международных расчетов в России активно поддерживает Центральный Банк. Так, в России запущен экспериментальный правовой режим, позволяющий проводить сделки с цифровой валютой и осуществлять операции с цифровыми валютами для внешнеэкономической деятельности. В обсуждении международного финансового сотрудничества в контуре России, Африки и Азии, трансформации международных платежей и развития новых цифровых финансовых инструментов приняли участие председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель правления РОСЭКСИМБАНКа Петр Засельский, заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, председатель совета директоров ГК "Аквариус" Алексей Калинин, министр планирования и развития Республики Мозамбик Салим Ижмаэль Вала, генеральный директор группы компаний Pak Shaheen Абдулла Фаррух, председатель Chaudhary Group Бинод Кумар Чаудхари. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/psb-2024387116.html

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псб (банк псб), петр фрадков