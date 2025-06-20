https://ria.ru/20250620/forum-2024374709.html

Около 20 стран примут участие в Международном буддийском форуме

Около 20 стран примут участие в Международном буддийском форуме - РИА Новости, 20.06.2025

Около 20 стран примут участие в Международном буддийском форуме

Представители около 20 стран примут участие в III Международном буддийском форуме, который пройдет 25-28 сентября в столице Калмыкии Элисте, рассказал РИА... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:05:00+03:00

2025-06-20T19:05:00+03:00

2025-06-20T19:05:00+03:00

религия

республика бурятия

элиста

республика калмыкия

религия

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Представители около 20 стран примут участие в III Международном буддийском форуме, который пройдет 25-28 сентября в столице Калмыкии Элисте, рассказал РИА Новости советник президента Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. Форум организован правительством Республики Калмыкия, фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям и фондом "Росконгресс". "На III Международный буддийский форум, который пройдет в Элисте 25-28 сентября, приглашены порядка 400 участников. Ожидаем, что будут представители около 20 стран – это религиозные и общественные деятели, ученые, представители государственной власти", - сказал Вавилов. По его словам, на форуме пройдет 10 сессий. "Мы обсудим вызовы, актуальные для нашей страны, буддистов мира и для всего человечества. Речь о сосуществовании разных народов, снижении уровня агрессии и насилия, о межконфессиональном диалоге, о взаимоотношениях толерантности, о сохранении духовных идеалов и ценностей каждого народа", - заключил собеседник агентства. Первый Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" прошел в Бурятии в августе 2023 года. На него приехали более 600 человек, из них 150 иностранных участников из 13 стран мира. Второй форум также прошел в Бурятии в августе в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Делегации прибыли из 15 стран, число участников превысило 3 тысячи человек.

https://ria.ru/20241204/doma-1987385508.html

https://ria.ru/20250503/medvedev-2014763687.html

республика бурятия

элиста

республика калмыкия

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Никита Бизин

республика бурятия, элиста, республика калмыкия, религия