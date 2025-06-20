Около 20 стран примут участие в Международном буддийском форуме
Около 20 стран примут участие в Международном буддийском форуме в Элисте
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБуддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана
Буддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Представители около 20 стран примут участие в III Международном буддийском форуме, который пройдет 25-28 сентября в столице Калмыкии Элисте, рассказал РИА Новости советник президента Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов.
Форум организован правительством Республики Калмыкия, фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям и фондом "Росконгресс".
"На III Международный буддийский форум, который пройдет в Элисте 25-28 сентября, приглашены порядка 400 участников. Ожидаем, что будут представители около 20 стран – это религиозные и общественные деятели, ученые, представители государственной власти", - сказал Вавилов.
Буддисты призвали не запрещать богослужения в многоквартирных домах
4 декабря 2024, 17:43
По его словам, на форуме пройдет 10 сессий.
"Мы обсудим вызовы, актуальные для нашей страны, буддистов мира и для всего человечества. Речь о сосуществовании разных народов, снижении уровня агрессии и насилия, о межконфессиональном диалоге, о взаимоотношениях толерантности, о сохранении духовных идеалов и ценностей каждого народа", - заключил собеседник агентства.
Первый Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" прошел в Бурятии в августе 2023 года. На него приехали более 600 человек, из них 150 иностранных участников из 13 стран мира. Второй форум также прошел в Бурятии в августе в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Делегации прибыли из 15 стран, число участников превысило 3 тысячи человек.