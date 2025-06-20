Рейтинг@Mail.ru
Около 20 стран примут участие в Международном буддийском форуме - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:05 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/forum-2024374709.html
Около 20 стран примут участие в Международном буддийском форуме
Около 20 стран примут участие в Международном буддийском форуме - РИА Новости, 20.06.2025
Около 20 стран примут участие в Международном буддийском форуме
Представители около 20 стран примут участие в III Международном буддийском форуме, который пройдет 25-28 сентября в столице Калмыкии Элисте, рассказал РИА... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:05:00+03:00
2025-06-20T19:05:00+03:00
религия
республика бурятия
элиста
республика калмыкия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778909923_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_2d024a1187a466c52b014177b11b845c.jpg
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Представители около 20 стран примут участие в III Международном буддийском форуме, который пройдет 25-28 сентября в столице Калмыкии Элисте, рассказал РИА Новости советник президента Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. Форум организован правительством Республики Калмыкия, фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям и фондом "Росконгресс". "На III Международный буддийский форум, который пройдет в Элисте 25-28 сентября, приглашены порядка 400 участников. Ожидаем, что будут представители около 20 стран – это религиозные и общественные деятели, ученые, представители государственной власти", - сказал Вавилов. По его словам, на форуме пройдет 10 сессий. "Мы обсудим вызовы, актуальные для нашей страны, буддистов мира и для всего человечества. Речь о сосуществовании разных народов, снижении уровня агрессии и насилия, о межконфессиональном диалоге, о взаимоотношениях толерантности, о сохранении духовных идеалов и ценностей каждого народа", - заключил собеседник агентства. Первый Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" прошел в Бурятии в августе 2023 года. На него приехали более 600 человек, из них 150 иностранных участников из 13 стран мира. Второй форум также прошел в Бурятии в августе в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Делегации прибыли из 15 стран, число участников превысило 3 тысячи человек.
https://ria.ru/20241204/doma-1987385508.html
https://ria.ru/20250503/medvedev-2014763687.html
республика бурятия
элиста
республика калмыкия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778909923_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d7c10411d8ac59e60f4e013b6ae3b0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия, элиста, республика калмыкия, религия
Религия, Республика Бурятия, Элиста, Республика Калмыкия, Религия
Около 20 стран примут участие в Международном буддийском форуме

Около 20 стран примут участие в Международном буддийском форуме в Элисте

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБуддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана
Буддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Буддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Представители около 20 стран примут участие в III Международном буддийском форуме, который пройдет 25-28 сентября в столице Калмыкии Элисте, рассказал РИА Новости советник президента Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов.
Форум организован правительством Республики Калмыкия, фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям и фондом "Росконгресс".
"На III Международный буддийский форум, который пройдет в Элисте 25-28 сентября, приглашены порядка 400 участников. Ожидаем, что будут представители около 20 стран – это религиозные и общественные деятели, ученые, представители государственной власти", - сказал Вавилов.
Участник I Международного буддийского форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Иволгинском дацане Хамбын Хурэ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Буддисты призвали не запрещать богослужения в многоквартирных домах
4 декабря 2024, 17:43
По его словам, на форуме пройдет 10 сессий.
"Мы обсудим вызовы, актуальные для нашей страны, буддистов мира и для всего человечества. Речь о сосуществовании разных народов, снижении уровня агрессии и насилия, о межконфессиональном диалоге, о взаимоотношениях толерантности, о сохранении духовных идеалов и ценностей каждого народа", - заключил собеседник агентства.
Первый Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" прошел в Бурятии в августе 2023 года. На него приехали более 600 человек, из них 150 иностранных участников из 13 стран мира. Второй форум также прошел в Бурятии в августе в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Делегации прибыли из 15 стран, число участников превысило 3 тысячи человек.
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Эксперт рассказала о встречах академика РАН Медведева с Далай-ламой
3 мая, 11:42
 
РелигияРеспублика БурятияЭлистаРеспублика КалмыкияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала