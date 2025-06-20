https://ria.ru/20250620/forum-2024156385.html

Форум "Сделано в России" пройдет в Москве в октябре 2025 года

Форум "Сделано в России" пройдет в Москве в октябре 2025 года - РИА Новости, 20.06.2025

Форум "Сделано в России" пройдет в Москве в октябре 2025 года

Международный экспортный форум "Сделано в России" состоится 21 октября этого года в Москве, в Национальном центре "Россия", рассказала генеральный директор... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:41:00+03:00

2025-06-20T11:41:00+03:00

2025-06-20T11:42:00+03:00

экономика

москва

россия

вероника никишина

форум "сделано в россии"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России" состоится 21 октября этого года в Москве, в Национальном центре "Россия", рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на Петербургском международном экономическом форуме.Центральная тема форума: "Сделано в России" — используется в мире". Регистрация на него уже открыта."Международный экспортный форум "Сделано в России" представляет собой уникальную платформу для российских компаний, позволяющую заявить о себе, установить новые деловые контакты, получить информацию из первых уст о поддержке экспорта и глобальных трендах. Особое внимание на форуме будет уделено развитию национального бренда "Сделано в России", который Российский экспортный центр развивает уже почти десять лет и который официально поддерживается решениями Правительства нашей страны. В рамках мероприятия будет продолжена работа по консолидации различных инструментов в единую стратегию продвижения национального бренда", — сказала Никишина."В рамках форума РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра, где будут продемонстрированы достижения отечественных экспортеров под брендом "Сделано в России". Особенностью предстоящего форума станет ранний старт выставки, которая откроется уже 31 августа", - добавляет РЭЦ.Нововведение позволит широкой аудитории ознакомиться с передовыми разработками российских экспортных компаний. Здесь малые, средние и крупные предприятия со всей страны представят высокотехнологичные продукты и инновационные решения в таких сферах как робототехника, образование, медицина, транспорт, энергетика, информационные технологии и концепции "умного города", а также товары художественного промысла и креативной индустрии.Выставка будет открыта для всех желающих до 22 октября 2025 года. Посетить ее можно будет после регистрации на сайте Национального центра "Россия".Программа форума охватит ключевые аспекты современной экспортной деятельности через серию практических сессий, круглых столов и бизнес-диалогов. Участники обсудят комплексное влияние геополитических изменений на международную торговлю, рассмотрят эволюцию глобальных цепочек поставок и механизмы развития экспортного потенциала малого и среднего бизнеса. Особое внимание будет уделено вопросам финансирования внешнеэкономической деятельности. Значительная часть программы посвящена внедрению современных цифровых решений. Важным элементом форума станет организация прямых деловых встреч между российскими экспортерами и зарубежными партнерами, что создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества.В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, банков, центров поддержки экспорта, отраслевых ассоциаций и объединений, а также иностранные делегации, финансовые институты, торгово-логистические компании и ведущие отраслевые экспортеры. Форум станет площадкой для активного диалога и обмена опытом между всеми заинтересованными сторонами.Кроме того, в рамках форума пройдет церемония награждения победителей Всероссийской премии "Экспортер года – 2025". Этот конкурс отмечает компании и индивидуальных предпринимателей, добившихся выдающихся успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и интеллектуальной собственности, подчеркивая их вклад в укрепление экономики страны и продвижение российского экспорта.Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира — представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около 6 тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.Регистрация на форум открыта и доступна на сайте РЭЦ.

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экономика, москва, россия, вероника никишина, форум "сделано в россии"