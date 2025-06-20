https://ria.ru/20250620/forum-2024079992.html
Более 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме
Более 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 20.06.2025
Более 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме
Представители более чем 60 стран, в том числе КНДР, примут участие в юбилейном X Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T04:34:00+03:00
2025-06-20T04:34:00+03:00
2025-06-20T10:45:00+03:00
пмэф-2025
экономика
владивосток
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америка
алексей чекунков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Представители более чем 60 стран, в том числе КНДР, примут участие в юбилейном X Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Уверен, что и друзья из Северной Кореи посетят ВЭФ. В целом мы ожидаем, что будет не меньше зарубежных гостей, чем в предыдущие годы. Это более 60 стран, поэтому ждем, так сказать, всех на ВЭФ. А касаемо ключевых гостей, узнаете в скором времени", — сказал министр.Он отметил, что не было такого ВЭФ, куда бы не приезжали представители так называемого Запада. "Ведь определение недружественной страны довольно условное. В любой стране у нас есть хорошие друзья. У нас есть друзья в Америке, у нас есть друзья во Франции", — добавил Чекунков. X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главной темой станет "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250514/trutnev-2016805113.html
https://ria.ru/20250428/trutnev-2013759072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, владивосток, кндр (северная корея), америка, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет
ПМЭФ-2025, Экономика, Владивосток, КНДР (Северная Корея), Америка, Алексей Чекунков, Дальневосточный федеральный университет
Более 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме
Чекунков: более 60 стран примут участие в X Восточном экономическом форуме