https://ria.ru/20250620/forum-2024079992.html

Более 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме

Более 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 20.06.2025

Более 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме

Представители более чем 60 стран, в том числе КНДР, примут участие в юбилейном X Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T04:34:00+03:00

2025-06-20T04:34:00+03:00

2025-06-20T10:45:00+03:00

пмэф-2025

экономика

владивосток

кндр (северная корея)

америка

алексей чекунков

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895815899_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed374cd9abc56389d028fe72de26476c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Представители более чем 60 стран, в том числе КНДР, примут участие в юбилейном X Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Уверен, что и друзья из Северной Кореи посетят ВЭФ. В целом мы ожидаем, что будет не меньше зарубежных гостей, чем в предыдущие годы. Это более 60 стран, поэтому ждем, так сказать, всех на ВЭФ. А касаемо ключевых гостей, узнаете в скором времени", — сказал министр.Он отметил, что не было такого ВЭФ, куда бы не приезжали представители так называемого Запада. "Ведь определение недружественной страны довольно условное. В любой стране у нас есть хорошие друзья. У нас есть друзья в Америке, у нас есть друзья во Франции", — добавил Чекунков. X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главной темой станет "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250514/trutnev-2016805113.html

https://ria.ru/20250428/trutnev-2013759072.html

владивосток

кндр (северная корея)

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владивосток, кндр (северная корея), америка, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет