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Более 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
04:34 20.06.2025 (обновлено: 10:45 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/forum-2024079992.html
Более 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме
Более 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 20.06.2025
Более 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме
Представители более чем 60 стран, в том числе КНДР, примут участие в юбилейном X Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T04:34:00+03:00
2025-06-20T10:45:00+03:00
пмэф-2025
экономика
владивосток
кндр (северная корея)
америка
алексей чекунков
дальневосточный федеральный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Представители более чем 60 стран, в том числе КНДР, примут участие в юбилейном X Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. &quot;Уверен, что и друзья из Северной Кореи посетят ВЭФ. В целом мы ожидаем, что будет не меньше зарубежных гостей, чем в предыдущие годы. Это более 60 стран, поэтому ждем, так сказать, всех на ВЭФ. А касаемо ключевых гостей, узнаете в скором времени&quot;, — сказал министр.Он отметил, что не было такого ВЭФ, куда бы не приезжали представители так называемого Запада. "Ведь определение недружественной страны довольно условное. В любой стране у нас есть хорошие друзья. У нас есть друзья в Америке, у нас есть друзья во Франции", — добавил Чекунков. X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главной темой станет "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250514/trutnev-2016805113.html
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экономика, владивосток, кндр (северная корея), америка, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет
ПМЭФ-2025, Экономика, Владивосток, КНДР (Северная Корея), Америка, Алексей Чекунков, Дальневосточный федеральный университет
Более 60 стран примут участие в Восточном экономическом форуме

Чекунков: более 60 стран примут участие в X Восточном экономическом форуме

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкУчастница Восточного экономического форума во Владивостоке
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Участница Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Представители более чем 60 стран, в том числе КНДР, примут участие в юбилейном X Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«

"Уверен, что и друзья из Северной Кореи посетят ВЭФ. В целом мы ожидаем, что будет не меньше зарубежных гостей, чем в предыдущие годы. Это более 60 стран, поэтому ждем, так сказать, всех на ВЭФ. А касаемо ключевых гостей, узнаете в скором времени", — сказал министр.

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Он отметил, что не было такого ВЭФ, куда бы не приезжали представители так называемого Запада.
"Ведь определение недружественной страны довольно условное. В любой стране у нас есть хорошие друзья. У нас есть друзья в Америке, у нас есть друзья во Франции", — добавил Чекунков.
X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главной темой станет "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаВладивостокКНДР (Северная Корея)АмерикаАлексей ЧекунковДальневосточный федеральный университет
 
 
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