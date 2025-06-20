https://ria.ru/20250620/fmba-2024186953.html

В ФМБА рассказали о контроле развития онкологии у пациента

В ФМБА рассказали о контроле развития онкологии у пациента - РИА Новости, 20.06.2025

В ФМБА рассказали о контроле развития онкологии у пациента

Усилий ученых и медиков уже достаточно для контроля развития онкологии у пациента, однако полностью решить проблему онкологии в ближайшей перспективе не... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:42:00+03:00

2025-06-20T12:42:00+03:00

2025-06-20T12:42:00+03:00

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вероника скворцова

россия

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Усилий ученых и медиков уже достаточно для контроля развития онкологии у пациента, однако полностью решить проблему онкологии в ближайшей перспективе не удастся, сообщила на ПМЭФ руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. "Конечно, нам не удастся в ближайшей перспективе полностью решить проблему онкологии. Мы, углубляясь, понимаем, насколько она сложна. Но, тем не менее, наших усилий уже достаточно для возможности взятия под контроль течения основных выверенных механизмов развития канцерогенеза и превращения онкологии как бы в привычное хроническое неинфекционное заболевание, которое позволяет вызывать длительные ремиссии и вести пациента в течение многих лет, меняя представление о составе опухоли и давая ему дополнительные шансы", - сказала Скворцова в рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня". Она добавила, что сейчас перед РФ стоит задача в ближайшей перспективе увеличить продолжительность и качество жизни больных онкологическими заболеваниями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250417/rak-2011905166.html

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вероника скворцова, россия, общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)