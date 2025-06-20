https://ria.ru/20250620/evropa-2024352751.html
На Западе раскрыли неудобную правду о Европе
На Западе раскрыли неудобную правду о Европе - РИА Новости, 20.06.2025
На Западе раскрыли неудобную правду о Европе
ЕС не стоит рассчитывать на конкуренцию с великими державами из-за своего политического устройства и разногласий внутри блока, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:22:00+03:00
2025-06-20T18:22:00+03:00
2025-06-20T20:17:00+03:00
в мире
европа
россия
северный поток
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ЕС не стоит рассчитывать на конкуренцию с великими державами из-за своего политического устройства и разногласий внутри блока, пишет Strategic Culture."Европа не может играть геополитическую роль в конкуренции великих держав, поскольку она не великая держава, а скорее совокупность средних и малых суверенных государств. Отход от здравого смысла и связанный с этим подрыв суверенитета в странах Европы всегда будут делать невыполнимой задачу превращения ее в авторитетную геополитическую силу", — говорится в материале.Издание отмечает, что единственный способ, с помощью которого Европа могла бы надеяться играть геополитическую роль, — это снабжение своей промышленности дешевой энергией, что она решительно отказывается делать, способствуя своему внутреннему разделению и чрезмерной зависимости от дорогих американских ресурсов.В начале июня британское издание UnHerd сообщило, что попытки европейских лидеров полностью запретить сотрудничество с Россией по "Северному потоку" губят промышленность Европы.
https://ria.ru/20250619/evrosoyuz-2023850134.html
https://ria.ru/20250614/pushkov-2022790736.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, северный поток, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Северный поток, Евросоюз
На Западе раскрыли неудобную правду о Европе
Strategic Culture: Европа не способна стать сильным геополитическим игроком