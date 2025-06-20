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На Западе раскрыли неудобную правду о Европе - РИА Новости, 20.06.2025
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18:22 20.06.2025 (обновлено: 20:17 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/evropa-2024352751.html
На Западе раскрыли неудобную правду о Европе
На Западе раскрыли неудобную правду о Европе - РИА Новости, 20.06.2025
На Западе раскрыли неудобную правду о Европе
ЕС не стоит рассчитывать на конкуренцию с великими державами из-за своего политического устройства и разногласий внутри блока, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ЕС не стоит рассчитывать на конкуренцию с великими державами из-за своего политического устройства и разногласий внутри блока, пишет Strategic Culture."Европа не может играть геополитическую роль в конкуренции великих держав, поскольку она не великая держава, а скорее совокупность средних и малых суверенных государств. Отход от здравого смысла и связанный с этим подрыв суверенитета в странах Европы всегда будут делать невыполнимой задачу превращения ее в авторитетную геополитическую силу", — говорится в материале.Издание отмечает, что единственный способ, с помощью которого Европа могла бы надеяться играть геополитическую роль, — это снабжение своей промышленности дешевой энергией, что она решительно отказывается делать, способствуя своему внутреннему разделению и чрезмерной зависимости от дорогих американских ресурсов.В начале июня британское издание UnHerd сообщило, что попытки европейских лидеров полностью запретить сотрудничество с Россией по "Северному потоку" губят промышленность Европы.
https://ria.ru/20250619/evrosoyuz-2023850134.html
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в мире, европа, россия, северный поток, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Северный поток, Евросоюз
На Западе раскрыли неудобную правду о Европе

Strategic Culture: Европа не способна стать сильным геополитическим игроком

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ЕС не стоит рассчитывать на конкуренцию с великими державами из-за своего политического устройства и разногласий внутри блока, пишет Strategic Culture.
"Европа не может играть геополитическую роль в конкуренции великих держав, поскольку она не великая держава, а скорее совокупность средних и малых суверенных государств. Отход от здравого смысла и связанный с этим подрыв суверенитета в странах Европы всегда будут делать невыполнимой задачу превращения ее в авторитетную геополитическую силу", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что единственный способ, с помощью которого Европа могла бы надеяться играть геополитическую роль, — это снабжение своей промышленности дешевой энергией, что она решительно отказывается делать, способствуя своему внутреннему разделению и чрезмерной зависимости от дорогих американских ресурсов.
В начале июня британское издание UnHerd сообщило, что попытки европейских лидеров полностью запретить сотрудничество с Россией по "Северному потоку" губят промышленность Европы.
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