https://ria.ru/20250620/evropa-2024208543.html

У Европы нет "культуры обороны", присущей России и США, считает эксперт

У Европы нет "культуры обороны", присущей России и США, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2025

У Европы нет "культуры обороны", присущей России и США, считает эксперт

Европейские страны в период после Второй мировой войны оказались не готовы к потенциальным военным конфликтам, у них нет "культуры обороны", которая присуща... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:37:00+03:00

2025-06-20T13:37:00+03:00

2025-06-20T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Европейские страны в период после Второй мировой войны оказались не готовы к потенциальным военным конфликтам, у них нет "культуры обороны", которая присуща США, России и Израилю, передает агентство Блумберг со ссылкой на главного исполнительного директора крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани. "Спустя 80 лет мира европейские страны не развили "культуру обороны", которая есть в США, России и Израиле", - говорится в сообщении. По словам Чинголани, в Европе забыли о рисках войн и привыкли преимущественно к миротворческим миссиям, где "разрабатывается система поддержки вместо настоящей системы обороны". Он также отметил, что Европа "оказалась неготовой" к потенциальным военным конфликтам, в связи с чем европейские государства прикладывают значительные усилия для укрепления оборонного потенциала. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.

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