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У Европы нет "культуры обороны", присущей России и США, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2025
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13:37 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/evropa-2024208543.html
У Европы нет "культуры обороны", присущей России и США, считает эксперт
У Европы нет "культуры обороны", присущей России и США, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2025
У Европы нет "культуры обороны", присущей России и США, считает эксперт
Европейские страны в период после Второй мировой войны оказались не готовы к потенциальным военным конфликтам, у них нет "культуры обороны", которая присуща... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:37:00+03:00
2025-06-20T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Европейские страны в период после Второй мировой войны оказались не готовы к потенциальным военным конфликтам, у них нет "культуры обороны", которая присуща США, России и Израилю, передает агентство Блумберг со ссылкой на главного исполнительного директора крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани. "Спустя 80 лет мира европейские страны не развили "культуру обороны", которая есть в США, России и Израиле", - говорится в сообщении. По словам Чинголани, в Европе забыли о рисках войн и привыкли преимущественно к миротворческим миссиям, где "разрабатывается система поддержки вместо настоящей системы обороны". Он также отметил, что Европа "оказалась неготовой" к потенциальным военным конфликтам, в связи с чем европейские государства прикладывают значительные усилия для укрепления оборонного потенциала. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.
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в мире, европа, сша, россия, еврокомиссия
В мире, Европа, США, Россия, Еврокомиссия
У Европы нет "культуры обороны", присущей России и США, считает эксперт

Чинголани: у Европы нет культуры обороны, которая присуща США, России и Израилю

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Европейские страны в период после Второй мировой войны оказались не готовы к потенциальным военным конфликтам, у них нет "культуры обороны", которая присуща США, России и Израилю, передает агентство Блумберг со ссылкой на главного исполнительного директора крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани.
"Спустя 80 лет мира европейские страны не развили "культуру обороны", которая есть в США, России и Израиле", - говорится в сообщении.
По словам Чинголани, в Европе забыли о рисках войн и привыкли преимущественно к миротворческим миссиям, где "разрабатывается система поддержки вместо настоящей системы обороны".
Он также отметил, что Европа "оказалась неготовой" к потенциальным военным конфликтам, в связи с чем европейские государства прикладывают значительные усилия для укрепления оборонного потенциала.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия видит оголтелую враждебность со стороны Европы, заявил Песков
19 июня, 11:19
 
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