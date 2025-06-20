https://ria.ru/20250620/err-2024327699.html

В Польше, Балтии и Скандинавии хотят закрыть въезд для участников СВО

В Польше, Балтии и Скандинавии хотят закрыть въезд для участников СВО - РИА Новости, 20.06.2025

В Польше, Балтии и Скандинавии хотят закрыть въезд для участников СВО

Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия и Польша стремятся закрыть для российских военных въезд в Шенгенскую зону, передает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:36:00+03:00

2025-06-20T17:36:00+03:00

2025-06-20T17:36:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия и Польша стремятся закрыть для российских военных въезд в Шенгенскую зону, передает телерадиокомпания ERR.Такое решение министры внутренних дел семи стран приняли на встрече в Таллине и Нарве 19-20 июня. На ней присутствовали также еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер и представитель Европейского агентства по охране внешних границ."Принять все необходимые меры, чтобы не допустить того, чтобы лица, подписавшие контракт с российскими Вооруженными силами <…> подрывали нашу безопасность или свободно передвигались по Шенгенской зоне", — заявил глава эстонского МИД Игорь Таро.Он подчеркнул, что особенно важно избежать предоставления вида на жительство или виз тем, кто воевал на Украине. Причем, по словам Таро, запрет должен остаться в силе и после урегулирования этого конфликта. В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что сделало получение шенгенских виз более длительным, сложным и дорогим. Кроме того, граничащим с Россией странам разрешили ограничивать въезд россиян на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Норвегия закрыли границы для российских туристов.

https://ria.ru/20250306/latviya-2003391058.html

https://ria.ru/20250417/litva-2011819084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, польша, норвегия, финляндия, россия, литва, латвия, эстония