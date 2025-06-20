https://ria.ru/20250620/err-2024327699.html
В Польше, Балтии и Скандинавии хотят закрыть въезд для участников СВО
В Польше, Балтии и Скандинавии хотят закрыть въезд для участников СВО - РИА Новости, 20.06.2025
В Польше, Балтии и Скандинавии хотят закрыть въезд для участников СВО
Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия и Польша стремятся закрыть для российских военных въезд в Шенгенскую зону, передает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:36:00+03:00
2025-06-20T17:36:00+03:00
2025-06-20T17:36:00+03:00
в мире
польша
норвегия
финляндия
россия
литва
латвия
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896071851_0:73:1412:867_1920x0_80_0_0_b5740a12541348d3e5f5cbd054406a21.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия и Польша стремятся закрыть для российских военных въезд в Шенгенскую зону, передает телерадиокомпания ERR.Такое решение министры внутренних дел семи стран приняли на встрече в Таллине и Нарве 19-20 июня. На ней присутствовали также еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер и представитель Европейского агентства по охране внешних границ."Принять все необходимые меры, чтобы не допустить того, чтобы лица, подписавшие контракт с российскими Вооруженными силами <…> подрывали нашу безопасность или свободно передвигались по Шенгенской зоне", — заявил глава эстонского МИД Игорь Таро.Он подчеркнул, что особенно важно избежать предоставления вида на жительство или виз тем, кто воевал на Украине. Причем, по словам Таро, запрет должен остаться в силе и после урегулирования этого конфликта. В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что сделало получение шенгенских виз более длительным, сложным и дорогим. Кроме того, граничащим с Россией странам разрешили ограничивать въезд россиян на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Норвегия закрыли границы для российских туристов.
https://ria.ru/20250306/latviya-2003391058.html
https://ria.ru/20250417/litva-2011819084.html
польша
норвегия
финляндия
россия
литва
латвия
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896071851_80:0:1332:939_1920x0_80_0_0_ad70234dbbc1af6957d240ee6da89a7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, норвегия, финляндия, россия, литва, латвия, эстония
В мире, Польша, Норвегия, Финляндия, Россия, Литва, Латвия, Эстония
В Польше, Балтии и Скандинавии хотят закрыть въезд для участников СВО
ERR: в Польше, Балтии и Скандинавии хотят закрыть Шенген для участников СВО
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия и Польша стремятся закрыть для российских военных въезд в Шенгенскую зону, передает телерадиокомпания ERR.
Такое решение министры внутренних дел семи стран приняли на встрече в Таллине и Нарве 19-20 июня. На ней присутствовали также еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер и представитель Европейского агентства по охране внешних границ.
«
"Принять все необходимые меры, чтобы не допустить того, чтобы лица, подписавшие контракт с российскими Вооруженными силами <…> подрывали нашу безопасность или свободно передвигались по Шенгенской зоне", — заявил глава эстонского МИД Игорь Таро.
Он подчеркнул, что особенно важно избежать предоставления вида на жительство или виз тем, кто воевал на Украине. Причем, по словам Таро, запрет должен остаться в силе и после урегулирования этого конфликта.
В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что сделало получение шенгенских виз более длительным, сложным и дорогим. Кроме того, граничащим с Россией странам разрешили ограничивать въезд россиян на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Норвегия закрыли границы для российских туристов.