В Раде неожиданно отреагировали на провальный визит Ермака в США
Дмитрук высмеял Ермака после новости о его провальном визите в США
Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук высмеял в Telegram-канале главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после провального визита в США.
"Украинский чиновник, которого в Вашингтоне терпеть не могут. Скажу точно, что это очень мягкое выражение", — говорится в публикации.
Накануне газета Politico писала, что во время визита в Вашингтон Ермаку было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а многие из знакомых с ситуацией и вовсе не понимали, зачем он туда приехал.
Кроме того, один из собеседников Politico назвал Ермака обузой для Киева.
"Украинский чиновник, которого в Вашингтоне терпеть не могут. Скажу точно, что это очень мягкое выражение", — говорится в публикации.
Накануне газета Politico писала, что во время визита в Вашингтон Ермаку было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а многие из знакомых с ситуацией и вовсе не понимали, зачем он туда приехал.
Кроме того, один из собеседников Politico назвал Ермака обузой для Киева.