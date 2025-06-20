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В Раде неожиданно отреагировали на провальный визит Ермака в США - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ermak-2024124327.html
В Раде неожиданно отреагировали на провальный визит Ермака в США
В Раде неожиданно отреагировали на провальный визит Ермака в США - РИА Новости, 20.06.2025
В Раде неожиданно отреагировали на провальный визит Ермака в США
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук высмеял в Telegram-канале главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после провального визита в США. "Украинский... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:25:00+03:00
2025-06-20T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук высмеял в Telegram-канале главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после провального визита в США. "Украинский чиновник, которого в Вашингтоне терпеть не могут. Скажу точно, что это очень мягкое выражение", — говорится в публикации. Накануне газета Politico писала, что во время визита в Вашингтон Ермаку было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а многие из знакомых с ситуацией и вовсе не понимали, зачем он туда приехал. Кроме того, один из собеседников Politico назвал Ермака обузой для Киева.
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в мире, вашингтон (штат), сша, киев, андрей ермак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вашингтон (штат), США, Киев, Андрей Ермак
В Раде неожиданно отреагировали на провальный визит Ермака в США

Дмитрук высмеял Ермака после новости о его провальном визите в США

CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук высмеял в Telegram-канале главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после провального визита в США.

"Украинский чиновник, которого в Вашингтоне терпеть не могут. Скажу точно, что это очень мягкое выражение", — говорится в публикации.

Накануне газета Politico писала, что во время визита в Вашингтон Ермаку было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а многие из знакомых с ситуацией и вовсе не понимали, зачем он туда приехал.

Кроме того, один из собеседников Politico назвал Ермака обузой для Киева.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: Ермак назвал чиновников из администрации Трампа российскими агентами
Вчера, 22:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВашингтон (штат)СШАКиевАндрей Ермак
 
 
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