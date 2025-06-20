https://ria.ru/20250620/ermak-2024124327.html

В Раде неожиданно отреагировали на провальный визит Ермака в США

В Раде неожиданно отреагировали на провальный визит Ермака в США - РИА Новости, 20.06.2025

В Раде неожиданно отреагировали на провальный визит Ермака в США

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук высмеял в Telegram-канале главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после провального визита в США. "Украинский... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:25:00+03:00

2025-06-20T10:25:00+03:00

2025-06-20T10:25:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук высмеял в Telegram-канале главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после провального визита в США. "Украинский чиновник, которого в Вашингтоне терпеть не могут. Скажу точно, что это очень мягкое выражение", — говорится в публикации. Накануне газета Politico писала, что во время визита в Вашингтон Ермаку было крайне сложно добиться встречи с высокопоставленными чиновниками администрации главы Белого дома Дональда Трампа, а многие из знакомых с ситуацией и вовсе не понимали, зачем он туда приехал. Кроме того, один из собеседников Politico назвал Ермака обузой для Киева.

https://ria.ru/20250619/ermak-2024060103.html

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в мире, вашингтон (штат), сша, киев, андрей ермак