Жена Карапетяна заявила, что их семья всегда рядом с народом
Жена Карапетяна Этери: наша семья всегда была и будет рядом с армянским народом
© Фото : соцсети Этери КарапетянСамвел Карапетян с женой Этери
© Фото : соцсети Этери Карапетян
Самвел Карапетян с женой Этери . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Жена арестованного в Ереване владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна Этери Карапетян заявила, что их семья всегда была и будет рядом с армянским народом и Армянской апостольской церковью.
"Наша семья всегда была, есть и будет рядом с армянским народом и Армянской апостольской церковью. Самвел никогда не был сторонником разрушения или насилия. Будучи преданным идее мира, он часто выполнял роль посредника между конфликтующими сторонами. Его вложения, благотворительные программы и упорное желание сделать Армению сильной говорят о его ценностях больше, чем любые слова", - цитирует слова Карапетян Sputnik Армения.
По ее словам, семья предпринимателя не боится правды, но требует справедливости, а не мести.
"Никакое давление, никакое запугивание, никакая ложь не могут сбить нас с пути. Мы несем ответственность не только перед сегодняшним, но и перед завтрашним поколением", - отметила она.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*запрещена в РФ как экстремистская