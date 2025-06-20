https://ria.ru/20250620/erevan-2024326516.html

Жена Карапетяна заявила, что их семья всегда рядом с народом

Жена Карапетяна заявила, что их семья всегда рядом с народом - РИА Новости, 20.06.2025

Жена Карапетяна заявила, что их семья всегда рядом с народом

Жена арестованного в Ереване владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна Этери Карапетян заявила, что их семья всегда была и будет рядом с армянским... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:35:00+03:00

2025-06-20T17:35:00+03:00

2025-06-20T17:35:00+03:00

армения

ереван

россия

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

ташир

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Жена арестованного в Ереване владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна Этери Карапетян заявила, что их семья всегда была и будет рядом с армянским народом и Армянской апостольской церковью. "Наша семья всегда была, есть и будет рядом с армянским народом и Армянской апостольской церковью. Самвел никогда не был сторонником разрушения или насилия. Будучи преданным идее мира, он часто выполнял роль посредника между конфликтующими сторонами. Его вложения, благотворительные программы и упорное желание сделать Армению сильной говорят о его ценностях больше, чем любые слова", - цитирует слова Карапетян Sputnik Армения. По ее словам, семья предпринимателя не боится правды, но требует справедливости, а не мести. "Никакое давление, никакое запугивание, никакая ложь не могут сбить нас с пути. Мы несем ответственность не только перед сегодняшним, но и перед завтрашним поколением", - отметила она. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250619/rossija-2023980617.html

https://ria.ru/20250619/armenija-2024034753.html

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армения, ереван, россия, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении