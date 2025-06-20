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На Енисее, где был разлив топлива, завершили работы по локализации аварии - РИА Новости, 20.06.2025
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08:45 20.06.2025 (обновлено: 08:46 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/enisey-2024096478.html
На Енисее, где был разлив топлива, завершили работы по локализации аварии
На Енисее, где был разлив топлива, завершили работы по локализации аварии - РИА Новости, 20.06.2025
На Енисее, где был разлив топлива, завершили работы по локализации аварии
Работы по локализации аварии на реке Енисей в Красноярском крае, где судно получило пробоину и в воду вытекло 30 тонн топлива, завершены, ликвидация ЧП... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:45:00+03:00
2025-06-20T08:46:00+03:00
происшествия
красноярский край
енисейский район
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 20 июн – РИА Новости. Работы по локализации аварии на реке Енисей в Красноярском крае, где судно получило пробоину и в воду вытекло 30 тонн топлива, завершены, ликвидация ЧП продолжается, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских. "Работы по локализации аварии полностью завершены. Ведётся ликвидация её последствий. За минувшие сутки спасателями очищено свыше 10 километров береговой полосы и около 7500 квадратных метров поверхности воды", - сообщил Озерских в своем Telegram-канале. По его словам, за последние дни специалисты Минэкологии края взяли 15 проб воды в 30-километровой зоне ЧС. Левый берег и середина Енисея в месте локализации аварии – чистые. Ближе к месту происшествия зафиксированы незначительные превышения нормативов. Росрыболовство доложило, что факты массовой гибели речных биоресурсов отсутствуют. Специалисты ведомства оценивают нанесённый экологический ущерб данному участку реки, по итогам оценки планируется работа с владельцем судна. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. Позже в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Глава Казачинского района заявлял, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. Для откачки нефтепродуктов из воды на прошлой неделе прибыло спецсудно "Эколог-1". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В понедельник местные власти сообщали о начале проведения операции по герметизации судна. Во вторник общая протяженность очищенной береговой линии составляла свыше 75 километров. В среду и четверг было очищено ещё по 18,5 километров береговой линии.
https://ria.ru/20250612/enisej-2022425520.html
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красноярский край
енисейский район
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происшествия, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Енисейский район, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Следственный комитет России (СК РФ)
На Енисее, где был разлив топлива, завершили работы по локализации аварии

Озерских: на Енисее ликвидируют последствия разлива 30 тонн топлива после аварии

© Фото : Юрий Озерских/ВКонтактеПоследствия аварии теплохода на реке Енисей в Красноярске
Последствия аварии теплохода на реке Енисей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Юрий Озерских/ВКонтакте
Последствия аварии теплохода на реке Енисей в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 20 июн – РИА Новости. Работы по локализации аварии на реке Енисей в Красноярском крае, где судно получило пробоину и в воду вытекло 30 тонн топлива, завершены, ликвидация ЧП продолжается, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.
"Работы по локализации аварии полностью завершены. Ведётся ликвидация её последствий. За минувшие сутки спасателями очищено свыше 10 километров береговой полосы и около 7500 квадратных метров поверхности воды", - сообщил Озерских в своем Telegram-канале.
Четыре рубежа боновых заграждений выставлены после ЧП с судном на Енисее в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
После ЧП на Енисее выставили четыре рубежа боновых заграждений
12 июня, 07:58
По его словам, за последние дни специалисты Минэкологии края взяли 15 проб воды в 30-километровой зоне ЧС. Левый берег и середина Енисея в месте локализации аварии – чистые. Ближе к месту происшествия зафиксированы незначительные превышения нормативов. Росрыболовство доложило, что факты массовой гибели речных биоресурсов отсутствуют. Специалисты ведомства оценивают нанесённый экологический ущерб данному участку реки, по итогам оценки планируется работа с владельцем судна.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. Позже в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство".
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПотерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей
Глава Казачинского района заявлял, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. Для откачки нефтепродуктов из воды на прошлой неделе прибыло спецсудно "Эколог-1".
Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В понедельник местные власти сообщали о начале проведения операции по герметизации судна. Во вторник общая протяженность очищенной береговой линии составляла свыше 75 километров. В среду и четверг было очищено ещё по 18,5 километров береговой линии.
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Красноярском крае готовят план эвакуации судна, получившего пробоину
11 июня, 07:58
 
ПроисшествияКрасноярский крайЕнисейский районРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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