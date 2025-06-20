https://ria.ru/20250620/enisey-2024096478.html

На Енисее, где был разлив топлива, завершили работы по локализации аварии

На Енисее, где был разлив топлива, завершили работы по локализации аварии - РИА Новости, 20.06.2025

На Енисее, где был разлив топлива, завершили работы по локализации аварии

Работы по локализации аварии на реке Енисей в Красноярском крае, где судно получило пробоину и в воду вытекло 30 тонн топлива, завершены, ликвидация ЧП... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:45:00+03:00

2025-06-20T08:45:00+03:00

2025-06-20T08:46:00+03:00

происшествия

красноярский край

енисейский район

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021743226_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_7b2ca4ad7c580f1de9196693672a9047.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 июн – РИА Новости. Работы по локализации аварии на реке Енисей в Красноярском крае, где судно получило пробоину и в воду вытекло 30 тонн топлива, завершены, ликвидация ЧП продолжается, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских. "Работы по локализации аварии полностью завершены. Ведётся ликвидация её последствий. За минувшие сутки спасателями очищено свыше 10 километров береговой полосы и около 7500 квадратных метров поверхности воды", - сообщил Озерских в своем Telegram-канале. По его словам, за последние дни специалисты Минэкологии края взяли 15 проб воды в 30-километровой зоне ЧС. Левый берег и середина Енисея в месте локализации аварии – чистые. Ближе к месту происшествия зафиксированы незначительные превышения нормативов. Росрыболовство доложило, что факты массовой гибели речных биоресурсов отсутствуют. Специалисты ведомства оценивают нанесённый экологический ущерб данному участку реки, по итогам оценки планируется работа с владельцем судна. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. Позже в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Глава Казачинского района заявлял, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива. По данным администрации района, нефтяная пленка растянулась на 30 километров от места происшествия. По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение последствий займет около двух-трех недель. Для откачки нефтепродуктов из воды на прошлой неделе прибыло спецсудно "Эколог-1". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Владельцу судна внесено представление о принятии мер по ликвидации последствий, сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В понедельник местные власти сообщали о начале проведения операции по герметизации судна. Во вторник общая протяженность очищенной береговой линии составляла свыше 75 километров. В среду и четверг было очищено ещё по 18,5 километров береговой линии.

https://ria.ru/20250612/enisej-2022425520.html

https://ria.ru/20250611/evakuatsiya-2022161229.html

красноярский край

енисейский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), следственный комитет россии (ск рф)