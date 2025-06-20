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"Эн+" и банк "Дом.РФ" создадут механизмы льготных кредитов для ESG-проектов - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:57 20.06.2025 (обновлено: 14:46 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/en-2024205983.html
"Эн+" и банк "Дом.РФ" создадут механизмы льготных кредитов для ESG-проектов
"Эн+" и банк "Дом.РФ" создадут механизмы льготных кредитов для ESG-проектов - РИА Новости, 20.06.2025
"Эн+" и банк "Дом.РФ" создадут механизмы льготных кредитов для ESG-проектов
"Эн+" и банк "Дом.РФ" подписали соглашение о сотрудничестве по созданию программ льготного финансирования проектов в сфере устойчивого развития, сообщает... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:57:00+03:00
2025-06-20T14:46:00+03:00
пмэф-2025
экономика
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. "Эн+" и банк "Дом.РФ" подписали соглашение о сотрудничестве по созданию программ льготного финансирования проектов в сфере устойчивого развития, сообщает пресс-служба энерго-металлургического холдинга.Одним из ключевых направлений сотрудничества станет оптимизация практик обращения со строительными и промышленными отходами – от разработки методологий сокращения их объемов до повышения доли переработки и повторного использования материалов. Документ в рамках ПМЭФ-2025 подписали заместитель генерального директора "Эн+" по устойчивому развитию Ирина Бахтина и вице-президент – директор подразделения "Устойчивое развитие" банка "Дом.РФ" Марина Слуцкая."Это соглашение открывает новые возможности для системного финансирования проектов устойчивого развития. Особенно важным является развитие инновационных подходов к обращению с отходами и формированию экономики замкнутого цикла, что полностью соответствует нашей стратегии создания устойчивых и чистых городов в регионах ответственности компании", – отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию "Эн+" Ирина Бахтина, ее слова приводит пресс-служба.Слуцкая указала, что соглашение с "Эн+" – это шаг к расширению доступа к льготному финансированию для проектов в сфере устойчивого развития."Мы уверены, что совместная работа позволит создать эффективные механизмы поддержки инициатив, направленных на экологическую трансформацию, ответственное производство и снижение негативного воздействия на окружающую среду. На данный момент в рамках механизма СОПФ мы разместили 11 выпусков социальных облигаций объемом 140 миллиардов рублей, инструмент успешно применяется для финансирования проектов развития инфраструктуры и уже начал распространяться на лизинг коммунальной, строительно-дорожной, а также сельскохозяйственной техники", — приводит пресс-служба "Эн+" слова Слуцкой.Она добавила, что по мнению сотрудников банка механизм также может быть использован в рамках федеральных проектов "Чистый воздух" и "Вода России".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, "дом.рф", эн+ (en+ group)
ПМЭФ-2025, Экономика, "Дом.РФ", Эн+ (En+ Group)
"Эн+" и банк "Дом.РФ" создадут механизмы льготных кредитов для ESG-проектов

"Эн+" и банк "Дом.РФ" создадут механизмы льготного кредитования ESG-проектов

© Фото предоставлено пресс-службой "Эн+"Заместитель генерального директора "Эн+" по устойчивому развитию Ирина Бахтина и вице-президент – директор подразделения "Устойчивое развитие" банка "Дом.РФ" Марина Слуцкая на церемонии подписания соглашения
Заместитель генерального директора Эн+ по устойчивому развитию Ирина Бахтина и вице-президент – директор подразделения Устойчивое развитие банка Дом.РФ Марина Слуцкая на церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Эн+"
Заместитель генерального директора "Эн+" по устойчивому развитию Ирина Бахтина и вице-президент – директор подразделения "Устойчивое развитие" банка "Дом.РФ" Марина Слуцкая на церемонии подписания соглашения
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. "Эн+" и банк "Дом.РФ" подписали соглашение о сотрудничестве по созданию программ льготного финансирования проектов в сфере устойчивого развития, сообщает пресс-служба энерго-металлургического холдинга.
Одним из ключевых направлений сотрудничества станет оптимизация практик обращения со строительными и промышленными отходами – от разработки методологий сокращения их объемов до повышения доли переработки и повторного использования материалов. Документ в рамках ПМЭФ-2025 подписали заместитель генерального директора "Эн+" по устойчивому развитию Ирина Бахтина и вице-президент – директор подразделения "Устойчивое развитие" банка "Дом.РФ" Марина Слуцкая.
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"Это соглашение открывает новые возможности для системного финансирования проектов устойчивого развития. Особенно важным является развитие инновационных подходов к обращению с отходами и формированию экономики замкнутого цикла, что полностью соответствует нашей стратегии создания устойчивых и чистых городов в регионах ответственности компании", – отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию "Эн+" Ирина Бахтина, ее слова приводит пресс-служба.
Слуцкая указала, что соглашение с "Эн+" – это шаг к расширению доступа к льготному финансированию для проектов в сфере устойчивого развития.
"Мы уверены, что совместная работа позволит создать эффективные механизмы поддержки инициатив, направленных на экологическую трансформацию, ответственное производство и снижение негативного воздействия на окружающую среду. На данный момент в рамках механизма СОПФ мы разместили 11 выпусков социальных облигаций объемом 140 миллиардов рублей, инструмент успешно применяется для финансирования проектов развития инфраструктуры и уже начал распространяться на лизинг коммунальной, строительно-дорожной, а также сельскохозяйственной техники", — приводит пресс-служба "Эн+" слова Слуцкой.
Она добавила, что по мнению сотрудников банка механизм также может быть использован в рамках федеральных проектов "Чистый воздух" и "Вода России".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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