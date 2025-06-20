https://ria.ru/20250620/elbrus-2024423427.html

На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области

На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области - РИА Новости, 20.06.2025

На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области

Спасатели в пятницу эвакуировали с Эльбруса тело погибшего альпиниста-одиночки из Ростовской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T23:51:00+03:00

2025-06-20T23:51:00+03:00

2025-06-20T23:51:00+03:00

происшествия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 20 июн - РИА Новости. Спасатели в пятницу эвакуировали с Эльбруса тело погибшего альпиниста-одиночки из Ростовской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В пятницу на горе Эльбрус на высоте 5100 метров обнаружен турист без признаков жизни. Информация поступила от участников другой группы. По предварительной информации, 35-летний мужчина из Ростовской области совершал одиночное восхождение", - говорится в сообщении. Уточняется, что к 20.00 мск восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС спустили тело погибшего вниз и передали следственно-оперативной группе.

https://ria.ru/20250525/alpy-2018991862.html

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происшествия, эльбрус, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)