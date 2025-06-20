Рейтинг@Mail.ru
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/elbrus-2024423427.html
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области - РИА Новости, 20.06.2025
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области
Спасатели в пятницу эвакуировали с Эльбруса тело погибшего альпиниста-одиночки из Ростовской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:51:00+03:00
2025-06-20T23:51:00+03:00
происшествия
эльбрус
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148923/95/1489239549_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_b5f40d342b5080d4377dc924f5e84eb1.jpg
НАЛЬЧИК, 20 июн - РИА Новости. Спасатели в пятницу эвакуировали с Эльбруса тело погибшего альпиниста-одиночки из Ростовской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В пятницу на горе Эльбрус на высоте 5100 метров обнаружен турист без признаков жизни. Информация поступила от участников другой группы. По предварительной информации, 35-летний мужчина из Ростовской области совершал одиночное восхождение", - говорится в сообщении. Уточняется, что к 20.00 мск восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС спустили тело погибшего вниз и передали следственно-оперативной группе.
https://ria.ru/20250525/alpy-2018991862.html
эльбрус
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148923/95/1489239549_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28f7b508e78ca6d7c66f2c1b297737ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, эльбрус, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Эльбрус, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области

МЧС: на Эльбрусе нашли альпиниста-одиночки из Ростовской области

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкВсесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в медиабанк
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 20 июн - РИА Новости. Спасатели в пятницу эвакуировали с Эльбруса тело погибшего альпиниста-одиночки из Ростовской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В пятницу на горе Эльбрус на высоте 5100 метров обнаружен турист без признаков жизни. Информация поступила от участников другой группы. По предварительной информации, 35-летний мужчина из Ростовской области совершал одиночное восхождение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к 20.00 мск восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС спустили тело погибшего вниз и передали следственно-оперативной группе.
Швейцарские Альпы - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Швейцарских Альпах нашли тела пяти туристов
25 мая, 17:24
 
ПроисшествияЭльбрусРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала