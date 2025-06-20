https://ria.ru/20250620/elbrus-2024423427.html
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области - РИА Новости, 20.06.2025
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области
Спасатели в пятницу эвакуировали с Эльбруса тело погибшего альпиниста-одиночки из Ростовской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T23:51:00+03:00
2025-06-20T23:51:00+03:00
2025-06-20T23:51:00+03:00
происшествия
эльбрус
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148923/95/1489239549_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_b5f40d342b5080d4377dc924f5e84eb1.jpg
НАЛЬЧИК, 20 июн - РИА Новости. Спасатели в пятницу эвакуировали с Эльбруса тело погибшего альпиниста-одиночки из Ростовской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В пятницу на горе Эльбрус на высоте 5100 метров обнаружен турист без признаков жизни. Информация поступила от участников другой группы. По предварительной информации, 35-летний мужчина из Ростовской области совершал одиночное восхождение", - говорится в сообщении. Уточняется, что к 20.00 мск восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС спустили тело погибшего вниз и передали следственно-оперативной группе.
https://ria.ru/20250525/alpy-2018991862.html
эльбрус
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148923/95/1489239549_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28f7b508e78ca6d7c66f2c1b297737ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эльбрус, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Эльбрус, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области
МЧС: на Эльбрусе нашли альпиниста-одиночки из Ростовской области