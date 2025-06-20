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Пашинян критикует церковь при поддержке Запада, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2025
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17:50 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/ekspert-2024334159.html
Пашинян критикует церковь при поддержке Запада, считает эксперт
Пашинян критикует церковь при поддержке Запада, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2025
Пашинян критикует церковь при поддержке Запада, считает эксперт
Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает выпады в адрес армянской церкви при поддержке Запада, и это происходит не первый раз, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:50:00+03:00
2025-06-20T17:50:00+03:00
армения
россия
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
ташир
преследование карапетяна в армении
в мире
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АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает выпады в адрес армянской церкви при поддержке Запада, и это происходит не первый раз, заявил РИА Новости турецкий эксперт Центра евразийских исследований Хазел Чаган Эльбир, комментируя арест предпринимателя Самвела Карапетяна. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". "Это уже не первый выпад Пашиняна в адрес армянской церкви. Около полутора лет назад произошел конфликт между Пашиняном и архиепископом Багратом Галстаняном. А сейчас речь идет об аресте бизнесмена Самвела Карапетяна, который выступил с заявлениями в поддержку ААЦ. В данной ситуации мы явно видим поддержку Запада, оказываемую администрации Пашиняна", - сказал эксперт. По его словам, Запад и США пытаются привлечь Пашиняна на свою сторону, а тот использует эту ситуацию в своих интересах. "Армянские власти и ранее использовали аналогичную тактику, и, как мы видим, продолжают действовать так и сейчас", - подчеркнул собеседник агентства. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023428482.html
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023429991.html
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армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Пашинян критикует церковь при поддержке Запада, считает эксперт

Аналитик Эльбир: Пашинян делает выпады в адрес церкви при поддержке Запада

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Никол Пашинян. Архивное фото
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АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает выпады в адрес армянской церкви при поддержке Запада, и это происходит не первый раз, заявил РИА Новости турецкий эксперт Центра евразийских исследований Хазел Чаган Эльбир, комментируя арест предпринимателя Самвела Карапетяна.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Госдуме заявили, что Карапетяна травят на самом высоком уровне
17 июня, 21:51
"Это уже не первый выпад Пашиняна в адрес армянской церкви. Около полутора лет назад произошел конфликт между Пашиняном и архиепископом Багратом Галстаняном. А сейчас речь идет об аресте бизнесмена Самвела Карапетяна, который выступил с заявлениями в поддержку ААЦ. В данной ситуации мы явно видим поддержку Запада, оказываемую администрации Пашиняна", - сказал эксперт.
По его словам, Запад и США пытаются привлечь Пашиняна на свою сторону, а тот использует эту ситуацию в своих интересах.
"Армянские власти и ранее использовали аналогичную тактику, и, как мы видим, продолжают действовать так и сейчас", - подчеркнул собеседник агентства.
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Комментарий племянника Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Племянник Карапетяна заявил о готовности к любому сценарию
17 июня, 22:08
 
АрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянТаширПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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