https://ria.ru/20250620/ekspert-2024334159.html

Пашинян критикует церковь при поддержке Запада, считает эксперт

Пашинян критикует церковь при поддержке Запада, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2025

Пашинян критикует церковь при поддержке Запада, считает эксперт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает выпады в адрес армянской церкви при поддержке Запада, и это происходит не первый раз, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:50:00+03:00

2025-06-20T17:50:00+03:00

2025-06-20T17:50:00+03:00

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АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает выпады в адрес армянской церкви при поддержке Запада, и это происходит не первый раз, заявил РИА Новости турецкий эксперт Центра евразийских исследований Хазел Чаган Эльбир, комментируя арест предпринимателя Самвела Карапетяна. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". "Это уже не первый выпад Пашиняна в адрес армянской церкви. Около полутора лет назад произошел конфликт между Пашиняном и архиепископом Багратом Галстаняном. А сейчас речь идет об аресте бизнесмена Самвела Карапетяна, который выступил с заявлениями в поддержку ААЦ. В данной ситуации мы явно видим поддержку Запада, оказываемую администрации Пашиняна", - сказал эксперт. По его словам, Запад и США пытаются привлечь Пашиняна на свою сторону, а тот использует эту ситуацию в своих интересах. "Армянские власти и ранее использовали аналогичную тактику, и, как мы видим, продолжают действовать так и сейчас", - подчеркнул собеседник агентства. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023428482.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023429991.html

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