Эксперт объяснил нападки Пашиняна на церковь и Карапетяна выборами
Бадалян: Пашинян нападками на Карапетяна проводит зачистку перед выборами
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, нападая на Армянскую апостольскую церковь и бизнесмена Самвела Карапетяна, расчищает поле перед парламентскими выборами 2026 года, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член правления АНО "Евразия", армянский и российский общественник Микаэл Бадалян.
"Пашинян объявил уже о том, что состоятся следующие парламентские выборы 7 июня 2026 года, и в рамках подготовки к выборам он уже сегодня расчищает поле. Этим можно объяснить нападки на Армянскую апостольскую церковь, которая является важнейшим институтом в жизни армян, и которая выступает против сегодня армянской власти. Именно поэтому он не оставит попыток захватить власть (в церкви) и поставить угодного себе человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Пашинян пытается сделать из случая с Карапетяном показательный пример для остальных не согласных с его властью. Бадалян отметил, что ближайшее время покажет, насколько армянскому премьеру удалось заглушить голос бизнеса подобными нападками. "По этой же причине сейчас арестован - можно сказать, нейтрализован, как считает Пашинян, - известный, уважаемый, авторитетный бизнесмен и меценат Самвел Карапетян. Расчищается поле. Всем остальным (бизнесменам) он пытается показать, что лучше молчать и не лезть, потому что будут наказаны все. Если уж человек уровня Самвела Карапетяна под арестом, который один из самых известных авторитетных армян", - подчеркнул Бадалян.
Кроме того, Бадалян обратил внимание, что атака на Карапетяна совпала с началом визита премьер-министра в Турцию. "Перед поездкой в Стамбул он совершил эту силовую акцию для того, чтобы показать, что в этой стране он хозяин, делает все, что хочет, и диалог надо вести именно с ним. Уверен, что нападки на церковь продолжатся", - подчеркивает он.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну предъявили в Армении обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал власти страны несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи и инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.