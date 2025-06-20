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Эксперт объяснил нападки Пашиняна на церковь и Карапетяна выборами - РИА Новости, 20.06.2025
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Религия
 
14:57 20.06.2025 (обновлено: 15:00 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/ekspert-2024240196.html
Эксперт объяснил нападки Пашиняна на церковь и Карапетяна выборами
Эксперт объяснил нападки Пашиняна на церковь и Карапетяна выборами - РИА Новости, 20.06.2025
Эксперт объяснил нападки Пашиняна на церковь и Карапетяна выборами
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, нападая на Армянскую апостольскую церковь и бизнесмена Самвела Карапетяна, расчищает поле перед парламентскими выборами... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:57:00+03:00
2025-06-20T15:00:00+03:00
религия
армения
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, нападая на Армянскую апостольскую церковь и бизнесмена Самвела Карапетяна, расчищает поле перед парламентскими выборами 2026 года, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член правления АНО "Евразия", армянский и российский общественник Микаэл Бадалян. "Пашинян объявил уже о том, что состоятся следующие парламентские выборы 7 июня 2026 года, и в рамках подготовки к выборам он уже сегодня расчищает поле. Этим можно объяснить нападки на Армянскую апостольскую церковь, которая является важнейшим институтом в жизни армян, и которая выступает против сегодня армянской власти. Именно поэтому он не оставит попыток захватить власть (в церкви) и поставить угодного себе человека", - сказал собеседник агентства. По его словам, Пашинян пытается сделать из случая с Карапетяном показательный пример для остальных не согласных с его властью. Бадалян отметил, что ближайшее время покажет, насколько армянскому премьеру удалось заглушить голос бизнеса подобными нападками. "По этой же причине сейчас арестован - можно сказать, нейтрализован, как считает Пашинян, - известный, уважаемый, авторитетный бизнесмен и меценат Самвел Карапетян. Расчищается поле. Всем остальным (бизнесменам) он пытается показать, что лучше молчать и не лезть, потому что будут наказаны все. Если уж человек уровня Самвела Карапетяна под арестом, который один из самых известных авторитетных армян", - подчеркнул Бадалян. Кроме того, Бадалян обратил внимание, что атака на Карапетяна совпала с началом визита премьер-министра в Турцию. "Перед поездкой в Стамбул он совершил эту силовую акцию для того, чтобы показать, что в этой стране он хозяин, делает все, что хочет, и диалог надо вести именно с ним. Уверен, что нападки на церковь продолжатся", - подчеркивает он. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну предъявили в Армении обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал власти страны несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи и инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024157480.html
https://ria.ru/20250619/pozor-2024034174.html
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армения, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире
Религия, Армения, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Эксперт объяснил нападки Пашиняна на церковь и Карапетяна выборами

Бадалян: Пашинян нападками на Карапетяна проводит зачистку перед выборами

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, нападая на Армянскую апостольскую церковь и бизнесмена Самвела Карапетяна, расчищает поле перед парламентскими выборами 2026 года, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член правления АНО "Евразия", армянский и российский общественник Микаэл Бадалян.
"Пашинян объявил уже о том, что состоятся следующие парламентские выборы 7 июня 2026 года, и в рамках подготовки к выборам он уже сегодня расчищает поле. Этим можно объяснить нападки на Армянскую апостольскую церковь, которая является важнейшим институтом в жизни армян, и которая выступает против сегодня армянской власти. Именно поэтому он не оставит попыток захватить власть (в церкви) и поставить угодного себе человека", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, Пашинян пытается сделать из случая с Карапетяном показательный пример для остальных не согласных с его властью. Бадалян отметил, что ближайшее время покажет, насколько армянскому премьеру удалось заглушить голос бизнеса подобными нападками. "По этой же причине сейчас арестован - можно сказать, нейтрализован, как считает Пашинян, - известный, уважаемый, авторитетный бизнесмен и меценат Самвел Карапетян. Расчищается поле. Всем остальным (бизнесменам) он пытается показать, что лучше молчать и не лезть, потому что будут наказаны все. Если уж человек уровня Самвела Карапетяна под арестом, который один из самых известных авторитетных армян", - подчеркнул Бадалян.
Кроме того, Бадалян обратил внимание, что атака на Карапетяна совпала с началом визита премьер-министра в Турцию. "Перед поездкой в Стамбул он совершил эту силовую акцию для того, чтобы показать, что в этой стране он хозяин, делает все, что хочет, и диалог надо вести именно с ним. Уверен, что нападки на церковь продолжатся", - подчеркивает он.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну предъявили в Армении обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал власти страны несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи и инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РелигияАрменияСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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