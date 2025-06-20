https://ria.ru/20250620/ekonomika-2024267653.html

Путин назвал важнейшую задачу российской экономики на 2025 год

Путин назвал важнейшую задачу российской экономики на 2025 год - РИА Новости, 20.06.2025

Путин назвал важнейшую задачу российской экономики на 2025 год

Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей на 2025 год переход экономики РФ к сбалансированному росту. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей на 2025 год переход экономики РФ к сбалансированному росту.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Наша важнейшая задача текущего года - обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, экономика