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Греф назвал ситуацию в российской экономике идеальным штормом - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:19 20.06.2025 (обновлено: 10:37 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/ekonomika-2024101479.html
Греф назвал ситуацию в российской экономике идеальным штормом
Греф назвал ситуацию в российской экономике идеальным штормом - РИА Новости, 20.06.2025
Греф назвал ситуацию в российской экономике идеальным штормом
Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как "идеальный шторм", об этом он заявил во время ежегодного делового... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:19:00+03:00
2025-06-20T10:37:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
герман греф
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как "идеальный шторм", об этом он заявил во время ежегодного делового завтрака на платформе ПМЭФ. "Что касается внутренней ситуации, мы столкнулись с большим набором проблем, который на сегодняшний день можно называть идеальным штормом", - сказал он, говоря об экономике России. Греф отметил, что, во-первых, речь идет о высокой ключевой ставке Центробанка в реальном выражении, что оказывает влияние на рентабельность бизнеса и вынуждает его менять свои планы. "Это, к сожалению, несет угрозу экономическому росту не только в этом году, но и самое главное - на перспективе двух-трех лет", - сказал он. Во-вторых, речь об отставании в производительности от развитых стран. "По разным отраслям мы отстаем от 40% до четырёх раз... С другой стороны, это очень хорошая новость, потому что сейчас время как раз направить все свои усилия в таких условиях на оптимизацию собственного бизнеса, оптимизацию издержек и вскрытие тех резервов, которые, очевидно, у каждого из нас есть", - отметил он. Также он считает, что при курсе рубля 78-79 за доллар и "равновесном" выше 100 рублей "это ощущают на себе... очень сильно" экспортные отрасли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023800770.html
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экономика, россия, герман греф, сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России
Греф назвал ситуацию в российской экономике идеальным штормом

Греф назвал большой набор проблем в российской экономике идеальным штормом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на платформе ПМЭФ
Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на платформе ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на платформе ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как "идеальный шторм", об этом он заявил во время ежегодного делового завтрака на платформе ПМЭФ.
"Что касается внутренней ситуации, мы столкнулись с большим набором проблем, который на сегодняшний день можно называть идеальным штормом", - сказал он, говоря об экономике России.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Вчера, 09:30
Греф отметил, что, во-первых, речь идет о высокой ключевой ставке Центробанка в реальном выражении, что оказывает влияние на рентабельность бизнеса и вынуждает его менять свои планы. "Это, к сожалению, несет угрозу экономическому росту не только в этом году, но и самое главное - на перспективе двух-трех лет", - сказал он.
Во-вторых, речь об отставании в производительности от развитых стран. "По разным отраслям мы отстаем от 40% до четырёх раз... С другой стороны, это очень хорошая новость, потому что сейчас время как раз направить все свои усилия в таких условиях на оптимизацию собственного бизнеса, оптимизацию издержек и вскрытие тех резервов, которые, очевидно, у каждого из нас есть", - отметил он.
Также он считает, что при курсе рубля 78-79 за доллар и "равновесном" выше 100 рублей "это ощущают на себе... очень сильно" экспортные отрасли.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Вчера, 09:55
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияГерман ГрефСбербанк России
 
 
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