https://ria.ru/20250620/ekonomika-2024101479.html

Греф назвал ситуацию в российской экономике идеальным штормом

Греф назвал ситуацию в российской экономике идеальным штормом - РИА Новости, 20.06.2025

Греф назвал ситуацию в российской экономике идеальным штормом

Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как "идеальный шторм", об этом он заявил во время ежегодного делового... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:19:00+03:00

2025-06-20T09:19:00+03:00

2025-06-20T10:37:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как "идеальный шторм", об этом он заявил во время ежегодного делового завтрака на платформе ПМЭФ. "Что касается внутренней ситуации, мы столкнулись с большим набором проблем, который на сегодняшний день можно называть идеальным штормом", - сказал он, говоря об экономике России. Греф отметил, что, во-первых, речь идет о высокой ключевой ставке Центробанка в реальном выражении, что оказывает влияние на рентабельность бизнеса и вынуждает его менять свои планы. "Это, к сожалению, несет угрозу экономическому росту не только в этом году, но и самое главное - на перспективе двух-трех лет", - сказал он. Во-вторых, речь об отставании в производительности от развитых стран. "По разным отраслям мы отстаем от 40% до четырёх раз... С другой стороны, это очень хорошая новость, потому что сейчас время как раз направить все свои усилия в таких условиях на оптимизацию собственного бизнеса, оптимизацию издержек и вскрытие тех резервов, которые, очевидно, у каждого из нас есть", - отметил он. Также он считает, что при курсе рубля 78-79 за доллар и "равновесном" выше 100 рублей "это ощущают на себе... очень сильно" экспортные отрасли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/nabiullina-2023800770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, герман греф, сбербанк россии