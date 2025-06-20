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В Химках водитель повредил семь автомобилей из-за плохого самочувствия - РИА Новости, 20.06.2025
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21:06 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/dtp-2024409831.html
В Химках водитель повредил семь автомобилей из-за плохого самочувствия
В Химках водитель повредил семь автомобилей из-за плохого самочувствия - РИА Новости, 20.06.2025
В Химках водитель повредил семь автомобилей из-за плохого самочувствия
Водитель иномарки не справился с управлением из-за плохого самочувствия и повредил семь припаркованных машин в Химках, сообщили в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:06:00+03:00
2025-06-20T21:06:00+03:00
происшествия
химки (городской округ в московской области)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Водитель иномарки не справился с управлением из-за плохого самочувствия и повредил семь припаркованных машин в Химках, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с повреждением семи припаркованных машин в Химках", - говорится в сообщении. По предварительной информации, в 11.50 около одного из домов, расположенных на улице Горшина, водитель 1977 года рождения "из-за плохого самочувствия не справился с управлением и повредил семь припаркованных машин". В результате ДТП пострадавших нет.
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происшествия, химки (городской округ в московской области), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, ДТП
В Химках водитель повредил семь автомобилей из-за плохого самочувствия

Водитель в Химках повредил семь припаркованных авто из-за плохого самочувствия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Водитель иномарки не справился с управлением из-за плохого самочувствия и повредил семь припаркованных машин в Химках, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
«
"Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с повреждением семи припаркованных машин в Химках", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в 11.50 около одного из домов, расположенных на улице Горшина, водитель 1977 года рождения "из-за плохого самочувствия не справился с управлением и повредил семь припаркованных машин".
В результате ДТП пострадавших нет.
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