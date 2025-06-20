https://ria.ru/20250620/dtp-2024409831.html

В Химках водитель повредил семь автомобилей из-за плохого самочувствия

В Химках водитель повредил семь автомобилей из-за плохого самочувствия - РИА Новости, 20.06.2025

В Химках водитель повредил семь автомобилей из-за плохого самочувствия

Водитель иномарки не справился с управлением из-за плохого самочувствия и повредил семь припаркованных машин в Химках, сообщили в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:06:00+03:00

2025-06-20T21:06:00+03:00

2025-06-20T21:06:00+03:00

происшествия

химки (городской округ в московской области)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

дтп

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Водитель иномарки не справился с управлением из-за плохого самочувствия и повредил семь припаркованных машин в Химках, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с повреждением семи припаркованных машин в Химках", - говорится в сообщении. По предварительной информации, в 11.50 около одного из домов, расположенных на улице Горшина, водитель 1977 года рождения "из-за плохого самочувствия не справился с управлением и повредил семь припаркованных машин". В результате ДТП пострадавших нет.

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

химки (городской округ в московской области)

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происшествия, химки (городской округ в московской области), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп