https://ria.ru/20250620/dtp-2024097241.html
Водителю автобуса вынесли приговор после ДТП в Якутии с пятью погибшими
Водителю автобуса вынесли приговор после ДТП в Якутии с пятью погибшими - РИА Новости, 20.06.2025
Водителю автобуса вынесли приговор после ДТП в Якутии с пятью погибшими
Водитель автобуса после ДТП в Алданском районе Якутии, где погибли пять человек, приговорен судом к четырем годам в колонии-поселении, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:53:00+03:00
2025-06-20T08:53:00+03:00
2025-06-20T08:53:00+03:00
алданский район
алдан
нерюнгринский район
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 20 июн - РИА Новости. Водитель автобуса после ДТП в Алданском районе Якутии, где погибли пять человек, приговорен судом к четырем годам в колонии-поселении, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее региональная Госавтоинспекция сообщала, что в сентябре 2024 года на 540-м километре федеральной автодороги "Лена" в Алданском районе автобус Higer, направлявшийся в Алдан из аэропорта города Чульман Нерюнгринского района, съехал на обочину и перевернулся. Машина принадлежала индивидуальному предпринимателю. По данным МВД, в автобусе было 35 человек, включая водителя. По данным МЧС, четверо погибли, 30 человек пострадали. Водитель и один пассажир попали в реанимации в тяжелом состоянии. Заведено уголовное дело о нарушении ПДД. "В Алданском районе вынесен приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии. В результате аварии погибли пять пассажиров автобуса, один человек получил тяжкий вред здоровью. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен права управления транспортом на срок два года шесть месяцев", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250620/mashina--2024095536.html
https://ria.ru/20250616/dtp-2023148968.html
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алданский район, алдан, нерюнгринский район, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Алданский район, Алдан, Нерюнгринский район, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Водителю автобуса вынесли приговор после ДТП в Якутии с пятью погибшими
Водитель автобуса после ДТП с 5 погибшими приговорен в Якутии к 4 годам колонии