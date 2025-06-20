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"Альтернатива" подала документы в ЦИК Молдавии для регистрации на выборах - РИА Новости, 20.06.2025
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12:50 20.06.2025 (обновлено: 17:40 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/dokumenty--2024329912.html
"Альтернатива" подала документы в ЦИК Молдавии для регистрации на выборах
"Альтернатива" подала документы в ЦИК Молдавии для регистрации на выборах - РИА Новости, 20.06.2025
"Альтернатива" подала документы в ЦИК Молдавии для регистрации на выборах
Лидеры оппозиционного в Молдавии блока "Альтернатива" Ион Чебан, Марк Ткачук, Александр Стояногло и Ион Кику подали в пятницу документы в Центральную... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:50:00+03:00
2025-06-20T17:40:00+03:00
молдавия
кишинев
гагаузия
ион чебан
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Лидеры оппозиционного в Молдавии блока "Альтернатива" Ион Чебан, Марк Ткачук, Александр Стояногло и Ион Кику подали в пятницу документы в Центральную избирательную комиссию республики для регистрации на парламентских выборах, сообщили в пресс-службе политформирования. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. C 20 июня начался срок подачи документов для регистрации избирательных блоков по выдвижению кандидатов в депутаты парламента республики. Крайний срок подачи заявления о регистрации избирательного блока — 13 августа включительно. "Лидеры Блока "Альтернатива" подали в пятницу, 20 июня, документы на официальную регистрацию в Центральную избирательную комиссию. Представители блока подтвердили свою приверженность интересам граждан и намерение предложить серьезную политическую альтернативу, ориентированную на подлинные реформы, устойчивое развитие и укрепление демократии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Лидеры блока выразили надежду на то, что представители ЦИК рассмотрят регистрационное досье прозрачно и беспристрастно, без политического вмешательства или произвольного толкования недавно измененных регламентов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250619/zapad-2023909618.html
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молдавия, кишинев, гагаузия, ион чебан, александр стояногло, ион кику, в мире
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Ион Чебан, Александр Стояногло, Ион Кику, В мире
"Альтернатива" подала документы в ЦИК Молдавии для регистрации на выборах

Блок "Альтернатива" подал документы в ЦИК Молдавии для регистрации на выборах

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Лидеры оппозиционного в Молдавии блока "Альтернатива" Ион Чебан, Марк Ткачук, Александр Стояногло и Ион Кику подали в пятницу документы в Центральную избирательную комиссию республики для регистрации на парламентских выборах, сообщили в пресс-службе политформирования.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. C 20 июня начался срок подачи документов для регистрации избирательных блоков по выдвижению кандидатов в депутаты парламента республики. Крайний срок подачи заявления о регистрации избирательного блока — 13 августа включительно.
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"Лидеры Блока "Альтернатива" подали в пятницу, 20 июня, документы на официальную регистрацию в Центральную избирательную комиссию. Представители блока подтвердили свою приверженность интересам граждан и намерение предложить серьезную политическую альтернативу, ориентированную на подлинные реформы, устойчивое развитие и укрепление демократии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Лидеры блока выразили надежду на то, что представители ЦИК рассмотрят регистрационное досье прозрачно и беспристрастно, без политического вмешательства или произвольного толкования недавно измененных регламентов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияКишиневГагаузияИон ЧебанАлександр СтояноглоИон КикуВ мире
 
 
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